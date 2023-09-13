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Osmaneli'nin, tarihte de önemli bir noktada olduğunu vurgulayan Şahin, 'Osmaneli ilk kez Türk hakimiyetine 1075 yılında giriyor, Anadolu Selçuklularla birlikte. Sonrası Osmanlı İmparatorluğu ve bugünde Türkiye Cumhuriyeti. Anıtla birlikte bugüne kadar kurulmuş olan tüm Türk devletlerini de burada yaşatmış oluyoruz. Türk Devletleri anıtlarımızla gençlerin geleceğini daha güzel inşa etmelerine katkı sağlayacaktır.' dedi.

- 'ANITLARI, ÖZEL BİR DEĞER OLARAK ORTAYA ÇIKARTIYORUZ'

Şahin, ilçenin Osmanlı Devleti başta olmak üzere birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını aktardı.