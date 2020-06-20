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'Kuzey şehir caddesi 3 bin 500 yıldır insanların yaşadığı ve kullandığı yerlerden. Burası her dönemde önemliydi. Özellikle 1700 yıldır bu kapının aktif olduğunu ve Lagina'ya giden kutsal yolun buradan geçtiğini biliyoruz. Son bulgulara göre bunların Tunç çağına kadar indiği hakkında tespitlerimiz var. Burası Hititler döneminde bile önemli bir alandı. Antik dönemde dini törenlerde de Lagina'dan çıkan ve anahtar taşıyan genç kızların geldiği ve geçtiği kapıyı ayağa kaldırıyoruz. O dönemde burası, insanların altından geçerken nefesini tuttukları önemli bir noktaydı.'