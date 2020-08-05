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'600 bin yıl yaşında olan Van Gölü, inanılmaz gizemler barındırıyor. Bizler dalış okulu olarak her defasında farklı keşifler yaparak Van Gölü'nün sualtındaki gizemini gün yüzüne çıkarmaya çalışıyoruz. 1915 yılında Ruslar tarafından yapılan 3 gemiden birisi Akdamar şilebi. Şilep diyoruz çünkü o dönem hayvan taşımacılığı yaptığı sırada batıyor. Yaklaşık 60 koyun telef oluyor. Ama can kaybı olmuyor. 1958’de batan Rus yapımı gemi yaklaşık 40 metre uzunluğunda 6 metre eninde tarihin eşsiz tanıklarından biri' diye konuştu.