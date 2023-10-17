3 / 11



ANADOLU AŞI YA DA KEŞKEK BENZERİ YEMEK



17 yıldır süren kazılarda Pers sarayının anıtsal girişini ve mutfaklarıyla karşılaşmaları sonrası sürdürdükleri çalışmalarda çok sayıda hayvan kemiği, tahıl kalıntısı ve öğütme taşlarını bulduklarını hatırlatan İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dönmez, 'Yeni bulduğumuz yemek pişirme kabının içinde koyunlara ait hayvan kemikleri ve tahıl kalıntılarıyla karşılaştık. Bunun Anadolu aşı ya da keşkek benzeri bir yemeğin kalıntıları olabileceğini değerlendiriyoruz' diye konuştu.