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“YEREL YÖNETİMLER TARIMA DESTEK OLMALI”



Başkan Özel, Türkiye’deki diğer Belediye Başkanlarına da şu sözlerle seslendi:

“Yerel yönetimler tarıma destek olmalı. Yerel yönetimlerin olduğu her proje başarılı olur. Belediye Başkanlarımız elini bu işin altına koyarsa Türkiye’de tarımın gelişmesine ciddi katkı sağlar.'

Gümüşhane Tarım ve Orman İl Müdürü Edip Birşen ise Gümüşhane’de ekilmedik alan bırakmamaya çalıştıklarını, özellikle atıl ve kullanılmayan arazilerin üretime kazandırılması noktasında çalışma yaptıklarını belirterek, “Daha önceki yıllarda deneme üretimini yaptığımız aspir yetiştiriciliğini şuanda Şiran ilçemizde başlattık. İlk etapta Özel İdare destekli aldığımız 28 ton aspir tohumunu çiftçilere dağıtımını gerçekleştirdik. Akabinde Şiran Belediye Başkanımız projeyi sahiplendi. Alet ve ekipman desteğini sağladı ve bir firmayla sözleşmeli üretim modeline geçerek yaklaşık 75 çiftçimizle 7 bin dönüm alanda üretime başladık. Amacımız hem kırsalda yaşayan insanların gelir seviyesini yükseltmek hem de boş olan tarım arazilerini üretimi kazandırmak” dedi.

“Çiftçi projeyi sahiplendi”

Ekimi yapılan aspir bitkisini Ağustos ayında hasat edeceklerini kaydeden Birşen, “Hasatla birlikte 3 bin 500 ton kaba yem, bin ton aspir tohumu elde edeceğiz. Bundan yaklaşık 400 tonluk bir yağ elde etmeyi hedefliyoruz. Bu şekilde Gümüşhane’de aspir yetiştiriciliği gerçekleşecek ve bunu hem Şiran’da hem diğer ilçelerimizde devam edeceğiz. Projeye çok büyük katkıları olan Şiran Belediye Başkanımız Mutlu Özel’e çok teşekkür ediyoruz. Projeyi çiftçimiz çok sahiplendi. Ekimler yapılıyor. Bu makineleri Şiran Belediye Başkanlığımız finanse etti. Bu şekilde girdiler çok düştü. Karlı bir iş. İnşallah Ağustos ayındaki hasatta bunu göreceğiz. Şuanda yaptığımız analizlere göre 5 milyonluk bir tarımsal hasıla kazandırmış olacağız” ifadelerini kullandı.

“Gümüşhane’nin tarımsal ürün deseni zenginleşiyor”

İklim değişimiyle birlikte tarımın da değişmesi gerektiğinden hareketle ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin talimatıyla hem arazileri üretime kazandırdıklarını hem de Gümüşhane özelinde ürün desenini zenginleştirdiklerini dile getiren Birşen, “Bu manada lavanta yetiştiriciliğini başlattık. Bu da çok kabul gördü çiftçimiz tarafından. Kelkit ve Köse ilçemizde de kara buğday yetiştiriciliğini yaygınlaştırdık. Kelkit’te yine kuru fasulye üreticiliği ön plana çıktı. Sulama amaçlı yapılan göletlerin faaliyete geçmesiyle ürün desenimiz her geçen gün zenginleşecek, tarımsal hasılamız her geçen gün artacaktır” şeklinde konuştu.