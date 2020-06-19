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2020 Terörden arananlar listesi yayınlandı! İşte kırmızı listedeki 42 isim

2020 Terörden arananlar listesi yayınlandı! İşte kırmızı listedeki 42 isim
19 Haziran 2020 Cuma

Fetullahçı Terör Örgütü'nün yöneticisi başta olmak üzere 2020 Terörden arananlar listesi yayınlandı. 15 Temmuz kanlı darbe girişiminde etkin rol oynayan 41 isim İçişleri Bakanlığı'nca Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı'nın sitesinde yayınlandı. Örgütün elebaşı Fetullah Gülen ve örgütün 2 numarası Mustafa Özcan'ın aralarında bulunduğu 2020 Terörden arananlar listesi kabarık… İşte FETÖ'den aranan isimlerin olduğu kırmızı liste

<p>2020 Terörden arananlar listesi yayınlandı. Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı’nın yayınladığı FETÖ'den aranan isimlerin olduğu kırmızı listedeki isimler ve fotoğrafları haberimizde yer alıyor. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve Paralel Devlet Yapılanması’na (PDY) mensup şahısların yakalanması için yurt içinde ve yurt dışında büyük çaba sarf ediliyor.</p>
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2020 Terörden arananlar listesi yayınlandı. Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı’nın yayınladığı FETÖ'den aranan isimlerin olduğu kırmızı listedeki isimler ve fotoğrafları haberimizde yer alıyor. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve Paralel Devlet Yapılanması’na (PDY) mensup şahısların yakalanması için yurt içinde ve yurt dışında büyük çaba sarf ediliyor.

<p>Sabah'ın haberine göre; Terör örgütü mensup ve sempatizanlarının yakalanmasına yardımcı olmak için vatandaşları teşvik etmek amacıyla yayınlanan ‘Terörden Arananlar Listesi’nde şahıslar 5 ayrı kategoride değerlendiriliyor.</p>
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Sabah'ın haberine göre; Terör örgütü mensup ve sempatizanlarının yakalanmasına yardımcı olmak için vatandaşları teşvik etmek amacıyla yayınlanan ‘Terörden Arananlar Listesi’nde şahıslar 5 ayrı kategoride değerlendiriliyor.

<p><b>TERÖR İHBAR HATTI: ALO 140</b></p><p><b><br></b></p><p>Kırmızı, Mavi, Yeşil, Turuncu ve Gri şeklinde kategorilere ayrılan terör yanlılarının bulunmasında vatandaşlar da rol oynayabiliyor. Söz konusu şahısların yakalanmasına yardımcı olan vatandaşlar, yakalanan terör yanlısının bulunduğu kategoriye göre ödül alıyor. Vatandaşlar Alo 140 Terör İhbar Hattı’nı arayarak ihbarda bulunabiliyor.</p>
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TERÖR İHBAR HATTI: ALO 140


Kırmızı, Mavi, Yeşil, Turuncu ve Gri şeklinde kategorilere ayrılan terör yanlılarının bulunmasında vatandaşlar da rol oynayabiliyor. Söz konusu şahısların yakalanmasına yardımcı olan vatandaşlar, yakalanan terör yanlısının bulunduğu kategoriye göre ödül alıyor. Vatandaşlar Alo 140 Terör İhbar Hattı’nı arayarak ihbarda bulunabiliyor.

<p>Terör yandaşlarının yakalanmasına yardımcı olan vatandaşlara; terör yandaşı kırmızı kategorideyse 10 milyon liraya kadar, mavi kategorideyse 3 milyon liraya kadar, yeşil kategorideyse 2 milyon liraya kadar, turuncu kategorideyse 1 milyon liraya kadar ve gri kategorideyse ise 500 bin liraya kadar ödül veriliyor. Ayrıca, ödül miktarı her yıl güncelleniyor.</p>
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Terör yandaşlarının yakalanmasına yardımcı olan vatandaşlara; terör yandaşı kırmızı kategorideyse 10 milyon liraya kadar, mavi kategorideyse 3 milyon liraya kadar, yeşil kategorideyse 2 milyon liraya kadar, turuncu kategorideyse 1 milyon liraya kadar ve gri kategorideyse ise 500 bin liraya kadar ödül veriliyor. Ayrıca, ödül miktarı her yıl güncelleniyor.

<p><b>KIRMIZI LİSTEDE 42 FETÖ’CÜ VAR</b></p><p><b><br></b></p><p>Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı’nın sitesinde güncel olarak yayınlanıyor. Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla her geçen daha fazla terörist etkisiz hâle getiriliyor.</p><p><br></p>
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KIRMIZI LİSTEDE 42 FETÖ’CÜ VAR


Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı’nın sitesinde güncel olarak yayınlanıyor. Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla her geçen daha fazla terörist etkisiz hâle getiriliyor.


<p>Listelerde 15 Temmuz hain darbe girişimini gerçekleştiren Fetullahçı Terör Örgütü’yle iltisaklı olan birçok isim de aranıyor. Örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in de aralarında bulunduğu 41 kişi ise ‘Kırmızı Liste’de aranıyor.</p>
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Listelerde 15 Temmuz hain darbe girişimini gerçekleştiren Fetullahçı Terör Örgütü’yle iltisaklı olan birçok isim de aranıyor. Örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in de aralarında bulunduğu 41 kişi ise ‘Kırmızı Liste’de aranıyor.

<p><b>İŞTE KIRMIZI LİSTEDEKİ 2020 TERÖRDEN ARANANLAR LİSTESİ</b></p>
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İŞTE KIRMIZI LİSTEDEKİ 2020 TERÖRDEN ARANANLAR LİSTESİ

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