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  • 2023'te piyasa değerini en çok arttıranlar! İşte ilk 10 futbolcu...

2023'te piyasa değerini en çok arttıranlar! İşte ilk 10 futbolcu...

2023'te piyasa değerini en çok arttıranlar! İşte ilk 10 futbolcu...
17 Eylül 2023 Pazar

Elde edilen veriler doğrultusunda 1 Ocak 2023 tarihinden sonra piyasa değerini en çok arttıran futbolcuları listeledik. Listede dünya devlerinde Real Madrid'in 2 genç yıldızı Vinicius Junior ve Eduardo Camavinga da yer alıyor. İşte ilk 10...

<p>10. António Silva</p><p>Mevki:</p><p>Takımı: Lazio</p><p>Güncel Piyasa Değeri:</p><p>Artış Miktarı: 30 milyon euro</p>
1
/
10

10. António Silva

Mevki:

Takımı: Lazio

Güncel Piyasa Değeri:

Artış Miktarı: 30 milyon euro

<p>9. Rasmus Højlund</p><p><span >Mevki: Santrafor</span></p><p>Takımı: Manchester United</p><p>Güncel Piyasa Değeri: 45 milyon euro</p><p>Artış Miktarı: 30 milyon euro</p>
2
/
10

9. Rasmus Højlund

Mevki: Santrafor

Takımı: Manchester United

Güncel Piyasa Değeri: 45 milyon euro

Artış Miktarı: 30 milyon euro

<p>8. Martin Ødegaard</p><p>Mevki: Orta Saha</p><p>Takımı: Arsenal</p><p>Güncel Piyasa Değeri: 90 milyon euro</p><p>Artış Miktarı: 30 milyon euro</p>
3
/
10

8. Martin Ødegaard

Mevki: Orta Saha

Takımı: Arsenal

Güncel Piyasa Değeri: 90 milyon euro

Artış Miktarı: 30 milyon euro

<p class='>7. Vinicius Junior</p><p class='>Mevki: Sol kanat</p><p class='>Takımı: Real Madrid</p><p class='>Güncel Piyasa Değeri: 150 milyon euro</p><p>Artış Miktarı: 30 milyon euro</p>
4
/
10

Mevki: Sol kanat

Güncel Piyasa Değeri: 150 milyon euro

Artış Miktarı: 30 milyon euro

<p>6. Manuel Ugarte</p><p>Mevki: Önlibero</p><p>Takımı: PSG</p><p>Güncel Piyasa Değeri: 50 milyon euro</p><p>Artış Miktarı: 32 milyon euro</p>
5
/
10

6. Manuel Ugarte

Mevki: Önlibero

Takımı: PSG

Güncel Piyasa Değeri: 50 milyon euro

Artış Miktarı: 32 milyon euro

<p>5. Alejandro Balde</p><p>Mevki: Sol Bek</p><p>Takımı: Barcelona</p><p>Güncel Piyasa Değeri: 50 milyon euro</p><p>Artış Miktarı: 35 milyon euro</p>
6
/
10

5. Alejandro Balde

Mevki: Sol Bek

Takımı: Barcelona

Güncel Piyasa Değeri: 50 milyon euro

Artış Miktarı: 35 milyon euro

<p>4. Eduardo Camavinga</p><p class='>Mevki: Merkez orta saha</p><p class='>Takımı: Real Madrid</p><p class='>Güncel Piyasa Değeri: 85 milyon euro</p><p class='>Artış Miktarı: 35 milyon euro</p>
7
/
10

4. Eduardo Camavinga

Takımı: Real Madrid

Artış Miktarı: 35 milyon euro

<p>3. Moisés Caicedo</p><p class='>Mevki: Önlibero</p><p class='>Takımı: Chelsea</p><p class='>Güncel Piyasa Değeri: 75 milyon euro</p><p class='>Artış Miktarı: 37 milyon euro</p>
8
/
10

3. Moisés Caicedo

Takımı: Chelsea

Artış Miktarı: 37 milyon euro

<p>2. <span >Randal Kolo Muani</span></p><p><span >Mevki: Santrafor</span></p><p>Takımı: PSG</p><p>Güncel Piyasa Değeri: 80 milyon euro</p><p>Artış Miktarı: 43 milyon euro</p>
9
/
10

2. Randal Kolo Muani

Mevki: Santrafor

Takımı: PSG

Güncel Piyasa Değeri: 80 milyon euro

Artış Miktarı: 43 milyon euro

<p>1. Victor Osimhen</p><p>Mevki: Santrafor</p><p>Takımı: Napoli</p><p>Güncel Piyasa Değeri: 120 milyon euro</p><p>Artış Miktarı: 50 milyon euro</p>
10
/
10

1. Victor Osimhen

Mevki: Santrafor

Takımı: Napoli

Güncel Piyasa Değeri: 120 milyon euro

Artış Miktarı: 50 milyon euro
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