10. António Silva
Mevki:
Takımı: Lazio
Güncel Piyasa Değeri:
Artış Miktarı: 30 milyon euro
9. Rasmus Højlund
Mevki: Santrafor
Takımı: Manchester United
Güncel Piyasa Değeri: 45 milyon euro
Artış Miktarı: 30 milyon euro
8. Martin Ødegaard
Mevki: Orta Saha
Takımı: Arsenal
Güncel Piyasa Değeri: 90 milyon euro
Artış Miktarı: 30 milyon euro
Mevki: Sol kanat
Güncel Piyasa Değeri: 150 milyon euro
Artış Miktarı: 30 milyon euro
6. Manuel Ugarte
Mevki: Önlibero
Takımı: PSG
Güncel Piyasa Değeri: 50 milyon euro
Artış Miktarı: 32 milyon euro
5. Alejandro Balde
Mevki: Sol Bek
Takımı: Barcelona
Güncel Piyasa Değeri: 50 milyon euro
Artış Miktarı: 35 milyon euro
4. Eduardo Camavinga
Takımı: Real Madrid
Artış Miktarı: 35 milyon euro
3. Moisés Caicedo
Takımı: Chelsea
Artış Miktarı: 37 milyon euro
2. Randal Kolo Muani
Mevki: Santrafor
Takımı: PSG
Güncel Piyasa Değeri: 80 milyon euro
Artış Miktarı: 43 milyon euro
1. Victor Osimhen
Mevki: Santrafor
Takımı: Napoli
Güncel Piyasa Değeri: 120 milyon euro
Artış Miktarı: 50 milyon euro