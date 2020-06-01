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Yerlikaya, maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarını da anımsattı.

Bilim Kurulunun önerisi doğrultusunda Sağlık Bakanlığının kararıyla Kovid-19 sürecinde devletin dünyaya örnek tedbirler aldığını vurgulayan Yerlikaya, 'Koronavirüs salgınıyla mücadelede gerçekten takdire şayan bir noktaya geldik ama her şey bitmedi. Uzunca bir zamandır evlerimizde kaldık sabrettik, millet-devlet el birliği yaptık güzel neticeler aldık ama kontrollü sosyal hayat diye tanımladığımız bugünlerde yine mücadeleye devam.' diye konuştu.