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MAÇ SONRASI SON SÖZLERİ:



Ben böyle duygusal konuşmaları yapmayı tercih etmiyorum. 1-2 güne kadar bu konuyla ilgili gerekli bir açıklama yapacağım. Maç bitince içeri gittim annemi aradım. İlk önce onunla helalleşmem gerekiyordu. Çocukluğumda ne hayal ettiysem Allah'a binlerce kez şükürler olsun ki kat kat fazlasını yaşadım. Düşüncelerimi futbolseverlere daha samimi bir şekilde aktarmak için 1-2 gün hazırlanmak istiyorum.

