Fenerbahçe teknik heyeti Çaykur Rizespor kaşılaşmasına sürpriz isimlerle çıktı.
Harun Tekin, Ömer Faruk Beyaz, Garry Rodrigues ve Allahyar Sayyadmanesh'i sahaya sürdü.
Fenerbahçe'nin İranlı genç futbolcusu Allahyar Sayyadmanesh, ligde ilk kez 11'de görevlendirildi.
GUSTAVO RİSKE EDİLMEDİ
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Luiz Gustavo, Çaykur Rizespor maçında riske edilmedi.
Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Harun Tekin, bu sezon ligde ikinci kez 11'de yer buldu
YEDEKTE ALTYAPIDAN 5 İSİM
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında altyapıdan 5 oyuncuyu yedek soyundurdu. Sarı-lacivertlilerde 19 yaşındaki sağ açık Muhammed Gümüşkaya, 19 yaşındaki defans Cenk Alptekin, 18 yaşındaki stoper Gürkan Başkan, 19 yaşındaki orta saha Emre Nasuh ve 18 yaşındaki sol bek Emir Miray Köksal forma şansı bekledi.
EMRE BELÖZOĞLU SON MAÇINA ÇIKTI
Fenerbahçe'de futbolu bırakma kararı alan Emre Belözoğlu, Sarı-lacivertli formayla son maçına çıktı.
Maça ilk 11'de başlayan Emre Belözoğlu, kendi çabasıyla kazanılan penaltıda topun başına geçti ve meşin yuvarlağı kariyerin de son kez ağlara yolladı.
64'TE KENARA GELDİ
Emre Belözoğlu için 64. dakikada değişiklik işareti geldi. Kariyerinde büyük başarılar elde eden Emre Belözoğlu, 64. dakikada yerini Miha Zajc'a bıraktı.
EMRE'DEN TARİHİ JEST!
Emre Belözoğlu, alkışlar eşliğinde kenara gelirken kaptanlık bandını 16 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz'a verdi.
Emre Belözoğlu kenara gelirken sahada olan, yedek kulübesinde bekleyen veya maçı tribünden takip eden Rizesporlu futbolcu ve yöneticilerden de alkış aldı.
25 YIL 17 KUPA
Emre Belözoğlu 25 yıllık profesyonel futbolculuk kariyerinde 5 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası, 3 TFF Süper Kupa, 1 UEFA Kupası, 2 UEFA Süper Kupa, 1 İspanya Kupası, 1 İtalya kupası kazandı.
SÜPER LİG'DE FORMA GİYEN EN YAŞLI FUTBOLCU
Emre Belözoğlu, Süper Lig'de forma giyen en yaşlı futbolcu olarak tarihe geçti.
4 FARKLI ONYILDA GOL ATTI
Emre Belözoğlu, Süper Lig tarihinde 4 farklı onyılda gol atarak adını tarihe yazdırdı.
716 maç 75 gol 85 asistEmre Belözoğlu kariyerinde çıktığı 716 maçta 75 gol atıp 85 asist yaptı.
Milli Takım performansı
Milli formayla ise 102 maça çıkan Emre 9 gol 8 asistle Türkiye'ye katkı yaptı.
MAÇ SONRASI SON SÖZLERİ:
Ben böyle duygusal konuşmaları yapmayı tercih etmiyorum. 1-2 güne kadar bu konuyla ilgili gerekli bir açıklama yapacağım. Maç bitince içeri gittim annemi aradım. İlk önce onunla helalleşmem gerekiyordu. Çocukluğumda ne hayal ettiysem Allah'a binlerce kez şükürler olsun ki kat kat fazlasını yaşadım. Düşüncelerimi futbolseverlere daha samimi bir şekilde aktarmak için 1-2 gün hazırlanmak istiyorum.
Hatalarımla, doğrularımla 25 seneye yakın bir kariyer. İmrahor'un sokaklarında futbolcu abilerimin isimlerini bağırarak oynadım. Çocukluğumda Fenerahçeliydim. Galatasaray altyapısına girdim. Orada çok güzel başarılar yaşadım. Sonra Avrupa. Daha sonra Göksel abinin takımı Başakşehir. Onları da kutluyorum şamnpiyonluktan ötürü. Sonra Fenerbahçe. Hayatımın en mutlu günleri burada geçti.
Her bir veda bir kavuşmaya vesiledir. Futboldan kopmayacağım. Sadece profesyonel futbolu bırakıuyorum. Herkes hakkını helal etsin. Allah'a şükürler olsun ki ben bu kariyeri yaşadım. Herkese teşekkür ediyorum. 2-3 gün içinde ciddi bir açıklama yapacağım.
Kişilerden bağımsız söyleyebileceğim, Fenerbahçe taraftarından özür diliyorum. İyi, kötü, sevap, günah ne varsa benden yana haklarını helal etsinler. Benden yana helal olsun.