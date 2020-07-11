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Kaçkar Dağları ile ilgili birçok alanda bilimsel çalışmalar yürüttüğünü ve bölgeyi çok iyi bildiğini vurgulayan Bektaş, 'Sal ve Pokut Yaylası'nda adeta sis denizi üzerinde duruyoruz. Bir tarafta sisi izlerken diğer taraftan Kaçkarların zirvesine bakıyorsunuz. Bunu Türkiye'de başka bir yerde göremezsiniz. Yurt dışında Alpler'de görebilirsiniz. İnsanlar Alpler'i gidip görmek için büyük paralar harcıyor. Halbuki bu bölgeyi iyi tanıtmak iyi pazarlamak lazım ama kitle turizmine dönüşmemeli. Bireysel planlanmalı.' dedi.