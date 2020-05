22 / 25



LİGLER OYNANACAK MI?

. Ligler başlayacak dedik takımlarda koronavirüs hadiseleri çıkmaya başlıyor. Federasyonumuzun şimdilik yaklaşımına katılıyorum. Avrupa'daki ligler başlayınca neler olacağını göreceğiz. Zor bir karar. İşin sağlık ve ekonomik boyutu var. Peki biz ne demişiz? Bu süreçte en az biz konuştuk, mümkün oldukça görüş belirtmemeye özen gösterdik. 17 Nisan tarihini ifade ederken, her türlü alternatifi değerlendirin. Buna oynamamak da dahil. Ben mayıs başı diyordum o zaman. 7 Mayıs'ta bir açıkllama yaptık. İnsan sağlığının her şeyden önemlşi olduğunu bel,irttik ve her karara da saygı duyacağımızı söyledik. Liglerin oynanamasını anlayışla karşılayacağımızı söyledik. Devam etmesi durumunda bazı konulara açıklık getirilmesi gerektiğini söyledik. 1-2 hafta sonra yeni bir şey çıktı karşımıza olmaması lazım. Nelerle karşılaşabileceğimiz ortada.'