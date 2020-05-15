18 / 25



BORÇLAR VE YAPILANDIRMA

'Futbol finansından bahsediyoruz. Birkaç noktaya daha öneri getirmek istiyorum. Birinci önerimiz yapılandırma. Fenerbahçe olarak devletimizin iyi niyetle başlattığı yapılandırmaya biz anlaşamadık ve giremedik. Ancak anlaşmak zorundayız. Biz de zar zor buraya kadar getirdik. Yüzde 80 gelir bize gelmiyor. bizim kasamıza gelmeden direkt bankaya gidiyor. Biz de artık bi yapılandırma yapmalıyız. 4 ana bankayla görüşmelerimiz sürüyor. Kendilerine yeni bir yapılanma planı sunduk. Şöyle bir gerçek var ki Fenebrahçe, bu yapılandırmanın çok yakında geçersiz olacağını işaret etmişti. Bilhassa imzalayan büyük kulüpler de 10 yıla ihtiyaç olduğunu söylüyorlar. Biz de aynı şekilde düşünüyoruz. Faizler de ciddi anlamda düştü. Devletimizin bize uzattığı bu yardım eline sıkı sıkı sarılıp artık bu eskisi gibi harcamalar yapmadan zamana yayılmış gerçekçi bir plan yapmamız lazım. Kulübün bütün giderleri bankaya gidiyor, banka da isterse veriyor, istemezse vermiyor. Devletimizin yardımları için biz yararlanmasak da teşekkür ediyoruz. Başka yerlerde devletten yararlanıyoruz. Kamusal borçlar... Her kulübün devlete borcu var. Pek çok değişik alanda. Büyük kulüplerin daha çok borcu var. Bu kamusal borçların da yapılanması gerekiyor.'