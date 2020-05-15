TEKNİK DİREKTÖR AÇIKLAMASI
'Teknik direktör konusunda aslında biz erteleme sürecinden önce de çalışıyorduk. 3-4 hocayla beraber görüşmeleri götürüyorduk. Bir tanesiyle el sıkışmak üzereyken EURO 2020'nin, 2021'e atılmasıyla tarihin değişmesiyle orada ne yazık ki bizim çalışmalarımızı sekteye uğrattı.'
İŞTE HOCA KRİTERLERİ
'Şu anda 3 ayrı hocayla görüşüyoruz. Yerli yabancı değişik kriterlere bakıyoruz. Kafamızdaki kriterlerin hepsini bir hocada bulmak da mümkün değil. Genç, aç, çok çalışan, disiplinli, profesyonel ya Türkiye'yi iyi bilen ya da bu coğrafyada çalışması sıkıntı olmayacak çabuk adapte olabilecek. 40-50 yaşları arası, ekonomik imkanlarımıza uyabilecek. Takım içinde rekabeti sağlayabilecek.'
Genç, aç, çalışkan, disiplinli
Türkiye'yi çok iyi bilen
Bizim coğrafyamızda çalışabilecek
40-50 yaşları arasında
Ekonomik olarak bize uyabilen
Takım içi rekabeti sağlayabilen
BJELICA AÇIKLAMASI
Fenerbahçe kongre üyesi Köksal Özbek: 'Ülkemizi, milletimizi ve tarihi geçmişimizi bilen bir hocayla anlaşma yapılmalıdır. Bjelica, zikrettiğim niteliklere sahip biridir.'
Ali Koç: 'Köksal Bey, Bjelica ile tanışıyor sanırım. Hocanın bence de aidiyet duygusu olmalı. Ama biz yerli ve yabancı hocalarla görüşüyoruz. Ekonomik şartlarımıza uymalı ve Fenerbahçe'nin büyüklüğünü bilen hoca olmalı'
SAĞLIK BAKANINA TEŞEKKÜR
'Sağlık Bakanımıza parantez açmak isterim. Kendisini tanımam ancak kendisinin toplumumuzu halkımızı her gün sistematik bir şekilde bilgilerle donatması bunu yapraken herkesin anlayacağı bir dilden anlatması, güven telkin etmesi kapsayıcı ve katılımcı olması ve gerçek bir liderlik örneği sergilemesi bu sürecin bu şekilde atlatılmasına da büyük katkı sağladığını düşünüyorum. Tabii ki bu bir ekip işi. Sağlık çalışanları, eşsiz bir risk alarak var güçleriyle çalıştılar. Başta doktorlarımız olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına şükranlarımızı iletmek istiyorum.'
TEMENNİMİZ NORMAL HAYAT
'Birinci günden itibaren birlik ve beraberlik içinde bugünlere geldik. Dünyaya örnek olan tutumumuz umarım bu şekilde devam eder. Hepimizin temennisi normal hayata dönmek. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza rahmet diliyorum.
UMARIM İLK VE SON OLUR
'Teknolojinin nimetlerinden faydalanarak bu toplantıyı yapıyoruz. Umarım ilk ve son olur bu. İnşallah bir sonraki toplantımızı mümkün olan en normale uygun şartlarda yapmaya çalışırız. Bir de mali genel kurulumuz var. Nisanda yapmamız gereken bu toplantıyı şimdi yapıyoruz. Belki sarılamıyoruz, dokunamıyoruz dertleşemiyoruz ama hiç yoktan iyidir diye birbirimizle tmeasa geçmeye devam ediyoruz. Sizin fikirlerinizi almaya devam ediyoruz. Bir nebze de olsun özlem giderdik.'
OBRADOVIC AÇIKLAMASI
'Gündemde pek çok konu var. Obradovic hocamız ne olacak? Konuşulan gündemlerden biri de bu. Bu konuya bir açıklık getirmek istiyorum. Daha evvel de birkaç kez ifade ettiğim gibi hocamız Fenerbahçe'nin yalşayan efsanelerindendir. Geçen sene F4 öncesi müthiş bir performans yakaladık. Belki de en kolay F4 olacak dedik. 3 ayrı rekora imza atarak F4e kaldık. Ancak ondan sonra hocamızın da dediği gibi eşi benzeri olmayan sakatlıklarla karşılaştık. Hiç beklemediğimiz şekilde sezonu bitirmiş olduk.'
TARİHE GEÇEBİLİRDİK
'Hocamızın istek ve beklentileri doğrultusunda çalışmalar yaptık bu sene. Avrupa'da bu sene ses getiren transferler yaptık. Hocamız da hatta en iyi kadroyu kurduk dedi. Ancak sezon başlangıcımız hiç kimsenin inanamayacağı şekilde gerçekleşti. Biz bile kendimize inanamıyorduk. Kötü başlayan sezon bir şekilde yoluna girdi, Türkiye Kupası'nı aldık, top 8'e girdik ama erteleme geldi, lig iptal oldu. Belki de biz bu sezon takvim devam edebilse kimsenin beklemediği şekilde sezonu bitirebilirdik. Tarihe geçecek bir comeback yapabilirdik. '
BURASI ONUN EVİDİR
'Ben kendisine de işler kötü giderken ifade ettiğim gibi bize yaşattığı eşsiz zaferler sonucunda hocamızın bizde ve camiada sonsuz kredisi oldğu yönündeydi. Kamuoyuna da ifade ettiğim gibi, hocamız yaşayan efsanedir. Fenerbahçe'de kalmak istediği sürece burası onun evidir. Bu düşüncelerimiz de kendisine sezon içerisinde birkaç kez iletilmiştir. Sezon içerisinde kendisine kontrat tekliflerinde bulunmamıza rağmen hocamız sezopnun bitiminde görüşmek dahja iyi olur dedi. Biz de önümüzdeki günlerde hocamızla tekrar oturup, istişare edeceğiz. Kendisi kalmak isterse burası onun evidir.'
FUTBOL KONUSU
'Bahis siteleri tarafından şampiyonluğun en büyük favorisi Fenerbahçe gösterilirken de bu takım aynıydı, hoca da aynıydı ama 7 haftada korkunç bir düşüş yaşadık. Bu hayatın olağan akışına aykırı!
FAHİŞ HAKEM HATALARI
'Fenerbahçe'ye fahiş hakem hataları yapıldı. En azılı Fenerbahçe karşıtı spor yorumcuları bile 'Fenerbahçe doğranıyor' yorumlarını yaptı, iş o raddeye kadar geldi'
TRANSFER AÇIKLAMASI
'Ne yaparız da Fenerbahçe'ye transfer yaptırmayız diye uğraşıldı. Mali durumu Fenerbahçe'den çok daha kötü olan takımların bile transfer yapabilme durumu olurken; transfer yapamayacak takım olarak Fenerbahçe belirlendi'
SOL BEK ALAMADIK
'Sol bek eksiğimizi kapatmak için devre arasını kullanmak istedik ancak transfer yapmaktansa TFF Lisans Kurulu ile boğuşarak geçirdik. Sürecin başladığı günden transfer penceresinin son gününe kadar, lisans kurulunun birbiriyle çelişen kararları, attığımız her türlü finansal adımları boşa çıkaracak harcama limitlerini transfer yapmamızı engelleyecekleri şekilde boşa çıkararak bizi tuttular. Yani bir nevi ne yaparız da Fenerbahçe'ye transfer yaptırmayız mantığıyla işler yürüdü.'
DERS ÇIKARMAMIZ LAZIM
'Falette'i bile Sadık'ın büyük fedakarlığı ile halledebildik. Ligimizde mali durumu Fenerbahçe'den çok daha kötü olan takımlar da dahil olmak üzere her takımın transfer yapabilme imkanı varken koskoca ligde transfer yapamayan tek takım Fenerbahçe olarak belirlendi. Bütün bu yaşadıklarımızdan ders çıkarmamız lazım. Evet önümüzdeki senenin planlarını yapıyoruz. bu süreç bize daha fazla imkan sağladı.'
FFP MANEVRALARI
'Bu sezonu kurtarmak için gelecek sezonu kaybetmek istemiyoruz. Transfer çalışmalarımız FFP'den dolayı manevralarımız var. Bonservissiz ve kiralık oyuncular ön plana çıkıyor. Daha fazla yerli transfer piyasasına yöneliyoruz'
SPONSOR AÇIKLAMASI
'Sponsorlar, ufak ufak başladılar önümüzdeki sezon için devam edemeyeceklerini çekincelerini belirtmeye. Futbolda yatırımlarımızın çoğu euro ile, Türk Lirası çok değer kaybetti. Futbol ekonomisi için tünelin sonunda ışık göremiyorum diyebilirim. Mart'a kadar tüm ödemeler yapılmıştır. Martta 5 maçın 3'ü oynanmıştır. Mayısta da büyük ihtimalle oynanmayacak. Artık eski maaşlar TÜrk futbolunda olmayacak. 91 milyon euro'dan 71'e indik, daha da indik. Bugünden yarına olabilecek bir süreç değil bu. Bizde bütün oyuncularımız 3 milyon euro'nun altında alıyor. Belki 1-2 isim 2.2 milyon euro alacak. '
ERTELEME OLABİLİR
'Tüm kulüpler adına devletimize çağrıda bulunmak istiyorum. Bizler futbolcularla anlaştığımız zaman net rakamlar üzerinden yapıyoruz. Ekstradan yeni yüzde 20 vergi var totalde yüzde 40'a çıkartıyor. Zaten zar zor ayakta duruyoruz. Bu, işlerimizi daha da çok sıkıntıya sokacak. 1-2 sene erteleme olabilir. Olması için de şartlar uygun.'
BORÇLAR VE YAPILANDIRMA
'Futbol finansından bahsediyoruz. Birkaç noktaya daha öneri getirmek istiyorum. Birinci önerimiz yapılandırma. Fenerbahçe olarak devletimizin iyi niyetle başlattığı yapılandırmaya biz anlaşamadık ve giremedik. Ancak anlaşmak zorundayız. Biz de zar zor buraya kadar getirdik. Yüzde 80 gelir bize gelmiyor. bizim kasamıza gelmeden direkt bankaya gidiyor. Biz de artık bi yapılandırma yapmalıyız. 4 ana bankayla görüşmelerimiz sürüyor. Kendilerine yeni bir yapılanma planı sunduk. Şöyle bir gerçek var ki Fenebrahçe, bu yapılandırmanın çok yakında geçersiz olacağını işaret etmişti. Bilhassa imzalayan büyük kulüpler de 10 yıla ihtiyaç olduğunu söylüyorlar. Biz de aynı şekilde düşünüyoruz. Faizler de ciddi anlamda düştü. Devletimizin bize uzattığı bu yardım eline sıkı sıkı sarılıp artık bu eskisi gibi harcamalar yapmadan zamana yayılmış gerçekçi bir plan yapmamız lazım. Kulübün bütün giderleri bankaya gidiyor, banka da isterse veriyor, istemezse vermiyor. Devletimizin yardımları için biz yararlanmasak da teşekkür ediyoruz. Başka yerlerde devletten yararlanıyoruz. Kamusal borçlar... Her kulübün devlete borcu var. Pek çok değişik alanda. Büyük kulüplerin daha çok borcu var. Bu kamusal borçların da yapılanması gerekiyor.'
ZATEN ÇARK DÖNMÜYORDU
Bizler kendi imkanlarımızla devletimize gidiyoruz, sağ olsun onlar da ellerinden gelen desteği veriyorlar. Bugün kriz öncesi ürettiğimiz ekonomi zaten çarkları çevirmiyordu. Borçları ödememiz söz konusu bile değildi. Bu pandemi sürecinden sonra zaten ağrı yükümlülükler içinde bulunan kulüpler, bundan sorna faaliyetlerini sürdürmek için büyük sıkıntılarla karşı karşıya.
YABANCI AÇIKLAMASI
İster istemez altyapılara kaymak zorundayız. Burada Fenerbahçe olarak şu çağrıyı yapmak istiyoruz. Altyapıya yönelme teşvik edilmelidir. Hep yabancı sayısı konuşuluyor. Bana sorarsanız yabancı sayısından daha çok kaliteleri, aldıkları maaşlar daha önemli. Bizim federasyonumuz kulüplere ilk 11 de en az 2 mecburi altyapı oyuncusu getirilsin. Altyapıdan oyuncu oynatma kuralını benimseyelim. Bu finansal sıkıntıları atlatmak için...
MUSTAFA CENGİZ AÇIKLAMASI
'Liglerin oynanıp oynanmaması... Tarih yaklaştıkça bu konudaki görüşler paylaşılıyor. Koronavirüse yakalanan herkese acil şifalar diliyorum. Çebi ile görüştüm, iyi olduğunu söyledi. Sayın Mustafa Cengiz'e de geçirdiği ameliyat dolayısıyla geçmiş olsun diliyorum. Moral vermeye gittik, moralin en iyisini o bize verdi'
LİGLER OYNANACAK MI?
. Ligler başlayacak dedik takımlarda koronavirüs hadiseleri çıkmaya başlıyor. Federasyonumuzun şimdilik yaklaşımına katılıyorum. Avrupa'daki ligler başlayınca neler olacağını göreceğiz. Zor bir karar. İşin sağlık ve ekonomik boyutu var. Peki biz ne demişiz? Bu süreçte en az biz konuştuk, mümkün oldukça görüş belirtmemeye özen gösterdik. 17 Nisan tarihini ifade ederken, her türlü alternatifi değerlendirin. Buna oynamamak da dahil. Ben mayıs başı diyordum o zaman. 7 Mayıs'ta bir açıkllama yaptık. İnsan sağlığının her şeyden önemlşi olduğunu bel,irttik ve her karara da saygı duyacağımızı söyledik. Liglerin oynanamasını anlayışla karşılayacağımızı söyledik. Devam etmesi durumunda bazı konulara açıklık getirilmesi gerektiğini söyledik. 1-2 hafta sonra yeni bir şey çıktı karşımıza olmaması lazım. Nelerle karşılaşabileceğimiz ortada.'
VİRÜS ÇIKARSA NE OLACAK?
Avrupa Kulüpler Birliği icra kurulunda pek çok modeli karşılaştırdıklarını ve senaryoları öngörüdklerini yaşayarak görüyorum. Türkiye'de paydaşlar arasında futbolcular da var. Onlara da sorulması lazım. bu devam edecekse diye birkaç tane soru sorduk. Ligler devam ettiği halde bir oyuncu, antrenör ya da takım idari personelinde virüs rastlanması halinde hangi adımlar atılacak? Bizde çıktı mesela 1 hafta erteledik idmanları. Haftaya tekrar başlayacağız. Her hafta çıkarsa ne olacak?
PREMIER LİG ÖRNEĞİ
Bu bağlamda herhangi bir şekilde vürüs ile enfekte olmuş sporcunun takımı ve o takımın son 2 haftada oynadığı tüm rakipleri 14 günlük karantinaya dahil oalcaklar mı? Bu süreçte ilgili takımların oynayacağı müsabakaların akıbeti ne olacak? Başladığımız hafta 1-2-3-4 sıralama değişiyor. 2 hafta sonra oynayamıyoruz, virüs yüzünden karar çıktı. Ne olacak o zaman? Her senaryoya göre ne yapılacağının bizlere açıklanması gerek. Bir şeyi daha üstüne basarak söylemek istiyorum. Bütün takımlar haftada 1 test olmak zorunda. Premier Lig'de 4 milyon poundluk bir sistem kuruyorlar kulüpler kendilerine. Bu parayı da federasyon kendilerine ödeyecek.
ASKERİ KAMP GİBİ OLABİLİR
Oldu bittiye gelmek istemiyoruz. Lig oynanacaksa aynı takvim üzerinden oynanmalı. Aynı takvime göre de Türkiye Kupası orijinal planlandığı şekilde oynanmalı. bize bundan farklı senaryo lütfen diretmeyin. Takvimin de bir an önce belirlenmesinde fayda var. Hızlandırılmış bir takvimden bahsediliyor. Yayıncı kuruluşun ben ödemelerimi kısmen yapıyorum demesi için bir mazeret. Çünkü hafta hafta satıyor onlar da. Şahsen 2.,3, Liglerin ve BAL'ın oynanmaması gerekir. Uygulanması istenen şartları uygulamaları mümkün değil. Her türlü alternatife karşı hazırlıklı olmalıyız. Ekonomik boyutla sağlık boyutunu iyi ayarlamalıyız. Çok zor bir karar. Ligler iptal edildiği takdirde ekonomik açıdan büyük bir sıkıntı yaratacaktır. Ligler oynanmaz devlet bir şekilde telafi edecekse onu bilemem. Askeri kamp mantığında bir yaklaşım olabilir. Ligler başlamadan önce askeri kamp gibi girecek oyuncular. Normal hayatla temasları olmayacak. Sadece maçlar için gidip gelecekler. Gidişata göre bakmak durumundayız tabii ki. Bu seneyi kurtaracağız derken önümüzdeki seneden kayıplarımızın olmasını istemiyoruz. Ona göre en iyi karar verilmeli. Oynanmadan önce nasıl tescil edileceğinin kararının da verilmesi gerek. Hiçbir şey insan sağlığından daha değerli değil.