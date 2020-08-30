Altın fiyatlarındaki hareketlenme yatırımcıyı yakından ilgilendiriyor. Altın fiyatları, dövizdeki değişimlere bağlı olarak değişiyor. Altın, uzun vadede en çok değer kazanan yatırımlardan biri olarak biliniyor.
Canlı altın fiyatlarında yaşanan bu hareketlilik nedeniyle çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı bugünün gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altın yatırımcıları her gün canlı altın fiyatlarının durumunu araştırıyor. İşte çeyrek altın, gram altın alış satış fiyatları...
30 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI
Güncel piyasalarda altın fiyatlarında dalgalanma devam ederken şu dakikalarda gram altın fiyatı 463 liradan işlem görüyor. Yatırım amaçlı ve ya hediyelik amaçlı altın almak isteyenler için güncel altın fiyatlarını haberimizde derledik. İşte bugünün çeyrek altın, gram altın, güncel altın fiyatları
GRAM ALTIN
22 Ayar Altın TL/Gr
ALIŞ: 419 TL
SATIŞ: 435 TL
GRAM ALTIN
24 Ayar Altın TL/Gr
ALIŞ: 463,67 TL
SATIŞ: 463,81 TL
ALTIN ONS FİYATI ANLIK
ALIŞ: 1.964,03 TL
SATIŞ: 1.965,45 TL
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 752,30 TL
SATIŞ: 762,10 TL
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.500,10 TL
SATIŞ: 1.527,70 TL
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.000,10 TL
SATIŞ: 3.037,20 TL
ANALİSTLER NE DİYOR?
Pandemi süreciyle ons altın fiyatları ile hareket eden gram altın, son günlerde inişli çıkışlı grafik çiziyor. Bilindiği üzere ons altın 2075 dolar ile gram altın 488 lira ile tarihi zirvesini görmüştü. Tarihi zirve seviyelerinin ardından altında bu kararsız görüntü yatırımcıları 'Altın yükselecek mi', 'Altın düşecek mi' sorularına cevap aramaya iterken son dakika uzman görüşleri merak ediliyor.
Analistler, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışı ve ABD'deki teşvik paketine ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, yarınki ABD'nin istihdam raporu öncesinde, bugün açıklanacak haftalık işsizlik başvurularının da piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini söyledi.
Teknik açıdan altının ons fiyatında 2.060 doların direnç konumuna gelebileceğini ifade eden analistler, gram altında ise 435-470 lira bandının izleneceğini kaydetti.
Stratejist Yeliz Karabulut yatırımcılar için kritik son dakika altın fiyatları değerlendirmesinde bulundu.
'ONS ALTIN SONA YAKLAŞTI'
Ons altın fiyatları için artık sona doğru yaklaşıldığını ifade eden Karabulut, 'Hem veriler hem de teşvik paketleri ve yine bu hafta içerisinde ABD FED Başkanı Powell'ın konuşması önemli. Burada takibi Powell'ın nasıl bir tavır çizeceği açıkçası altın fiyatlarında bundan sonraki hareket için önemli olacaktır' dedi.