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30 Ağustos 2020 gram, çeyrek altın fiyatlarında son durum

30 Ağustos 2020 gram, çeyrek altın fiyatlarında son durum
30 Ağustos 2020 Pazar

Altın fiyatları güne nasıl başladı? Altın fiyatlarındaki dalgalanma devam ediyor. Altın almak isteyenler piyasadaki durumu yakından takip ediyor. Bugün altının gram fiyatı bugün 463 lira bandında seyrediyor. Peki 30 Ağustos altın fiyatlarında son durum ne? İşte piyasalarda gram altın, çeyrek altın ve canlı altın fiyatları...

<p>Altın fiyatlarındaki hareketlenme yatırımcıyı yakından ilgilendiriyor. Altın fiyatları, dövizdeki değişimlere bağlı olarak değişiyor. Altın, uzun vadede en çok değer kazanan yatırımlardan biri olarak biliniyor. </p>
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Altın fiyatlarındaki hareketlenme yatırımcıyı yakından ilgilendiriyor. Altın fiyatları, dövizdeki değişimlere bağlı olarak değişiyor. Altın, uzun vadede en çok değer kazanan yatırımlardan biri olarak biliniyor.

<p>Canlı altın fiyatlarında yaşanan bu hareketlilik nedeniyle çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı bugünün gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altın yatırımcıları her gün canlı altın fiyatlarının durumunu araştırıyor. İşte çeyrek altın, gram altın alış satış fiyatları...</p>
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Canlı altın fiyatlarında yaşanan bu hareketlilik nedeniyle çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı bugünün gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altın yatırımcıları her gün canlı altın fiyatlarının durumunu araştırıyor. İşte çeyrek altın, gram altın alış satış fiyatları...

<p><b>30 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI</b></p><p><b><br></b></p><p>Güncel piyasalarda altın fiyatlarında dalgalanma devam ederken şu dakikalarda gram altın fiyatı 463 liradan işlem görüyor. Yatırım amaçlı ve ya hediyelik amaçlı altın almak isteyenler için güncel altın fiyatlarını haberimizde derledik. İşte bugünün çeyrek altın, gram altın, güncel altın fiyatları</p>
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30 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI


Güncel piyasalarda altın fiyatlarında dalgalanma devam ederken şu dakikalarda gram altın fiyatı 463 liradan işlem görüyor. Yatırım amaçlı ve ya hediyelik amaçlı altın almak isteyenler için güncel altın fiyatlarını haberimizde derledik. İşte bugünün çeyrek altın, gram altın, güncel altın fiyatları

<p><b>GRAM ALTIN</b></p><p><b><br></b></p><p><b><u>22 Ayar Altın TL/Gr</u></b></p><p><b><u><br></u></b></p><p>ALIŞ: 419 TL</p><p>SATIŞ: 435 TL</p>
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GRAM ALTIN


22 Ayar Altın TL/Gr


ALIŞ: 419 TL

SATIŞ: 435 TL

<p><b >GRAM ALTIN</b></p><p><br></p><p><b><u>24 Ayar Altın TL/Gr</u></b></p><p><b><u><br></u></b></p><p>ALIŞ: 463,67 TL</p><p>SATIŞ: 463,81 TL</p>
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GRAM ALTIN


24 Ayar Altın TL/Gr


ALIŞ: 463,67 TL

SATIŞ: 463,81 TL

<p><b>ALTIN ONS FİYATI ANLIK</b></p><p><b><br></b></p><p>ALIŞ: 1.964,03 TL</p><p>SATIŞ: 1.965,45 TL</p>
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ALTIN ONS FİYATI ANLIK


ALIŞ: 1.964,03 TL

SATIŞ: 1.965,45 TL

<p><b>ÇEYREK ALTIN</b></p><p><b><br></b></p><p>ALIŞ: 752,30 TL</p><p>SATIŞ: 762,10 TL</p>
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ÇEYREK ALTIN


ALIŞ: 752,30 TL

SATIŞ: 762,10 TL

<p><b>YARIM ALTIN</b></p><p><b><br></b></p><p>ALIŞ: 1.500,10 TL</p><p>SATIŞ: 1.527,70 TL</p>
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YARIM ALTIN


ALIŞ: 1.500,10 TL

SATIŞ: 1.527,70 TL

<p><b>CUMHURİYET ALTINI</b></p><p><b><br></b></p><p>ALIŞ: 3.000,10 TL</p><p>SATIŞ: 3.037,20 TL</p>
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CUMHURİYET ALTINI


ALIŞ: 3.000,10 TL

SATIŞ: 3.037,20 TL

<p><b>ANALİSTLER NE DİYOR?</b></p><p><b><br></b></p><p>Pandemi süreciyle ons altın fiyatları ile hareket eden gram altın, son günlerde inişli çıkışlı grafik çiziyor. Bilindiği üzere ons altın 2075 dolar ile gram altın 488 lira ile tarihi zirvesini görmüştü. Tarihi zirve seviyelerinin ardından altında bu kararsız görüntü yatırımcıları 'Altın yükselecek mi', 'Altın düşecek mi' sorularına cevap aramaya iterken son dakika uzman görüşleri merak ediliyor. </p>
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ANALİSTLER NE DİYOR?


Pandemi süreciyle ons altın fiyatları ile hareket eden gram altın, son günlerde inişli çıkışlı grafik çiziyor. Bilindiği üzere ons altın 2075 dolar ile gram altın 488 lira ile tarihi zirvesini görmüştü. Tarihi zirve seviyelerinin ardından altında bu kararsız görüntü yatırımcıları 'Altın yükselecek mi', 'Altın düşecek mi' sorularına cevap aramaya iterken son dakika uzman görüşleri merak ediliyor. 

<p>Analistler, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışı ve ABD'deki teşvik paketine ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, yarınki ABD'nin istihdam raporu öncesinde, bugün açıklanacak haftalık işsizlik başvurularının da piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini söyledi.</p>
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Analistler, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışı ve ABD'deki teşvik paketine ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, yarınki ABD'nin istihdam raporu öncesinde, bugün açıklanacak haftalık işsizlik başvurularının da piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini söyledi.

<p>Teknik açıdan altının ons fiyatında 2.060 doların direnç konumuna gelebileceğini ifade eden analistler, gram altında ise 435-470 lira bandının izleneceğini kaydetti.</p>
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Teknik açıdan altının ons fiyatında 2.060 doların direnç konumuna gelebileceğini ifade eden analistler, gram altında ise 435-470 lira bandının izleneceğini kaydetti.

<p>Stratejist Yeliz Karabulut yatırımcılar için kritik son dakika altın fiyatları değerlendirmesinde bulundu.</p><p><br></p>
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Stratejist Yeliz Karabulut yatırımcılar için kritik son dakika altın fiyatları değerlendirmesinde bulundu.


<p><b>'ONS ALTIN SONA YAKLAŞTI'</b></p><p><b><br></b></p><p>Ons altın fiyatları için artık sona doğru yaklaşıldığını ifade eden Karabulut, 'Hem veriler hem de teşvik paketleri ve yine bu hafta içerisinde ABD FED Başkanı Powell'ın konuşması önemli. Burada takibi Powell'ın nasıl bir tavır çizeceği açıkçası altın fiyatlarında bundan sonraki hareket için önemli olacaktır' dedi.</p>
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'ONS ALTIN SONA YAKLAŞTI'


Ons altın fiyatları için artık sona doğru yaklaşıldığını ifade eden Karabulut, 'Hem veriler hem de teşvik paketleri ve yine bu hafta içerisinde ABD FED Başkanı Powell'ın konuşması önemli. Burada takibi Powell'ın nasıl bir tavır çizeceği açıkçası altın fiyatlarında bundan sonraki hareket için önemli olacaktır' dedi.

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