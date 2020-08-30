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'ONS ALTIN SONA YAKLAŞTI'





Ons altın fiyatları için artık sona doğru yaklaşıldığını ifade eden Karabulut, 'Hem veriler hem de teşvik paketleri ve yine bu hafta içerisinde ABD FED Başkanı Powell'ın konuşması önemli. Burada takibi Powell'ın nasıl bir tavır çizeceği açıkçası altın fiyatlarında bundan sonraki hareket için önemli olacaktır' dedi.