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30 metre derinlikte Türk bayrağı açtılar

30 metre derinlikte Türk bayrağı açtılar
29 Ekim 2023 Pazar

İzmir'in Karaburun ilçesinde bir grup dalgıç, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında su altında Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı.

<p>Karaburun Dalış Merkezi eğitmenleri ve deneyimli dalgıçlardan oluşan 12 kişilik grup, İzmir'in kent tarihinde önemli yeri olan ve 2016 yılında ekonomik ömrünü tamamlayarak Karaburun açıklarında batırılan '9 Eylül' şehir hatları vapuruna daldı.</p>
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Karaburun Dalış Merkezi eğitmenleri ve deneyimli dalgıçlardan oluşan 12 kişilik grup, İzmir'in kent tarihinde önemli yeri olan ve 2016 yılında ekonomik ömrünü tamamlayarak Karaburun açıklarında batırılan '9 Eylül' şehir hatları vapuruna daldı.

<p>Dalgıçlar, ismini İzmir'in kurtuluş gününden alan vapurun batığına Türk bayrağı ve Atatürk posteri astı.</p>
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Dalgıçlar, ismini İzmir'in kurtuluş gününden alan vapurun batığına Türk bayrağı ve Atatürk posteri astı.

<p>Yaklaşık 30 metre derinlikte gerçekleşen etkinlikte dalgıçlar hatıra fotoğrafı çektirdi.</p>
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Yaklaşık 30 metre derinlikte gerçekleşen etkinlikte dalgıçlar hatıra fotoğrafı çektirdi.

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<p>Karaburun Dalış Merkezi sahibi Hamdullah Aras, AA muhabirine, her yıl 29 Ekim'de su altında farklı bir noktada kutlama yaptıklarını, Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında bu yılki kutlamayı '9 Eylül' batığında düzenlediklerini söyledi.</p>
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Karaburun Dalış Merkezi sahibi Hamdullah Aras, AA muhabirine, her yıl 29 Ekim'de su altında farklı bir noktada kutlama yaptıklarını, Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında bu yılki kutlamayı '9 Eylül' batığında düzenlediklerini söyledi.

<p>Dalış eğitmeni Arzu Arslan da dalışı Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları adına gerçekleştirdiklerini kaydederek bundan sonraki yüz yıllarda sevgi, barış ve güven içerisinde yaşamayı temenni etti.</p>
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Dalış eğitmeni Arzu Arslan da dalışı Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları adına gerçekleştirdiklerini kaydederek bundan sonraki yüz yıllarda sevgi, barış ve güven içerisinde yaşamayı temenni etti.

<p>Dalgıç Ece Yanaray ise Cumhuriyet'in 100. yılında sokakların ve binaların bayraklarla süslendiğini, bu coşkuyu su altına da taşımak istediklerini dile getirdi.</p>
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Dalgıç Ece Yanaray ise Cumhuriyet'in 100. yılında sokakların ve binaların bayraklarla süslendiğini, bu coşkuyu su altına da taşımak istediklerini dile getirdi.

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