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Satala'nın Gümüşhane'nin önemli bir turizm destinasyonu olacağına işaret eden Köse, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Satala Antik Kenti'ni, çeşitli ülkelerden tarih ve arkeoloji tutkunlarının gezeceği günleri hayal ediyorum demiştim ve çok şükür bugün Almanya, İngiltere, Romanya ve Rusya'nın aralarında bulunduğu 30 ülkeden, dünyanın en önemli arkeologlarının olduğu heyet Satala Antik Kenti'ni ziyarete geldi. Onlar da buranın kıymetini anladılar. Toprağın üzerini örttüğü tarihi kalıntılar gün yüzüne çıktıkça buranın tüm dünyada kabul gören turizm potansiyeli olacak. Çünkü burası dünyanın çeşitli medeniyetlerine ev sahipliği yapmış, kimliği olan bir köy. Tarihi kimliğe haiz bir antik kent. Bizim tek hedefimiz bundan sonra burada bir müze yapmak.'