TFF 1. Lig’de bu sezon 25. kez uygulanan Play-Off sisteminde final karşılaşması, Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük arasında oynandı.
Hatayspor ve Erzurumspor’un doğrudan Süper Lig’e yükseldiği ligde iki takım çıkan 3. ekip olmak için mücadele etti.
Normal sezonu 3. ve 5. sırada tamamlayan iki ekipten Adana Demirspor, yarı finalde Bursaspor’u saf dışı bıraktı. Karagümrük ise Akhisarspor’u eleyerek adını finale yazdırdı.
120 dakikası 1-1 sona eren finalde kazananı penaltı atışları belirledi. Rakibine 6-5 üstünlük sağlayan Fatih Karagümrük, Süper Lig biletini almayı başardı.
36 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Karagümrük'ün taraftarları büyük coşku yaşadı.
İşte futbolcuların ve taraftarın coşkusu