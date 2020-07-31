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  • 36 yıl sonra gelen zafer coşkuyla karşılandı! Karagümrük yanıyor

36 yıl sonra gelen zafer coşkuyla karşılandı! Karagümrük yanıyor

36 yıl sonra gelen zafer coşkuyla karşılandı! Karagümrük yanıyor
31 Temmuz 2020 Cuma

Fatih Karagümrük Ankara Eryaman'da Adana Demirspor'la play-off finalinde karşılaştı. 36 yıl sonra Süper Lig hasretine penaltı atışlarında son veren Karagümrük bir üst lige yükseldi. İstanbul Fatih semtinde Karagümrüklüler büyük sevinç yaşadı.

<p>TFF 1. Lig’de bu sezon 25. kez uygulanan Play-Off sisteminde final karşılaşması, Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük arasında oynandı.</p>
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TFF 1. Lig’de bu sezon 25. kez uygulanan Play-Off sisteminde final karşılaşması, Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük arasında oynandı.

<p>Hatayspor ve Erzurumspor’un doğrudan Süper Lig’e yükseldiği ligde iki takım çıkan 3. ekip olmak için mücadele etti.</p>
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Hatayspor ve Erzurumspor’un doğrudan Süper Lig’e yükseldiği ligde iki takım çıkan 3. ekip olmak için mücadele etti.

<p>Normal sezonu 3. ve 5. sırada tamamlayan iki ekipten Adana Demirspor, yarı finalde Bursaspor’u saf dışı bıraktı. Karagümrük ise Akhisarspor’u eleyerek adını finale yazdırdı.</p>
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Normal sezonu 3. ve 5. sırada tamamlayan iki ekipten Adana Demirspor, yarı finalde Bursaspor’u saf dışı bıraktı. Karagümrük ise Akhisarspor’u eleyerek adını finale yazdırdı.

<p>120 dakikası 1-1 sona eren finalde kazananı penaltı atışları belirledi. Rakibine 6-5 üstünlük sağlayan Fatih Karagümrük, Süper Lig biletini almayı başardı.</p>
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120 dakikası 1-1 sona eren finalde kazananı penaltı atışları belirledi. Rakibine 6-5 üstünlük sağlayan Fatih Karagümrük, Süper Lig biletini almayı başardı.

<p>36 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Karagümrük'ün taraftarları büyük coşku yaşadı. </p>
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36 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Karagümrük'ün taraftarları büyük coşku yaşadı. 

<p>İşte futbolcuların ve taraftarın coşkusu</p>
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İşte futbolcuların ve taraftarın coşkusu

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