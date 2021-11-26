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  • 4 gol yiyen Fransızlar şaşkın! 'Galatasaray cehenneminde battı'

4 gol yiyen Fransızlar şaşkın! 'Galatasaray cehenneminde battı'

4 gol yiyen Fransızlar şaşkın! 'Galatasaray cehenneminde battı'
26 Kasım 2021 Cuma

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5'inci maçında Galatasaray, kendi sahasında Fransa temsilcisi Marsilya'yı 4-2 mağlup ederek gruptan çıkmayı garantiledi. Galatasaray - Marsilya maçı Fransız basınında geniş yankı uyandırdı.

<p>UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden <b>Galatasaray</b>, gruptaki 5. karşılaşmasında Fransız ekibi <b>Olympique Marsilya</b>'yı ağırladı. </p>
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UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, gruptaki 5. karşılaşmasında Fransız ekibi Olympique Marsilya'yı ağırladı.

<p>Karşılaşmaya iyi başlayan sarı-kırmızılılar, rakibine karşı üstün oyununu maç sonuna kadar sürdürdü ve sahadan 4-2 galip ayrıldı.</p>
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Karşılaşmaya iyi başlayan sarı-kırmızılılar, rakibine karşı üstün oyununu maç sonuna kadar sürdürdü ve sahadan 4-2 galip ayrıldı.

<p>Öte yandan Galatasaray'ın Marsilya karşısındaki iyi futbolu ve farklı galibiyeti Fransız basınında da geniş yankı uyandırdı. </p>
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Öte yandan Galatasaray'ın Marsilya karşısındaki iyi futbolu ve farklı galibiyeti Fransız basınında da geniş yankı uyandırdı.

<p>Marsilya'nın futbolunu eleştiren Fransızlar, Galatasaray'ın ortaya koyduğu performansa ise övgüler yağdırdı. Fransız basınında maçla ilgili atılan başlıklardan bazıları şöyle...</p>
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Marsilya'nın futbolunu eleştiren Fransızlar, Galatasaray'ın ortaya koyduğu performansa ise övgüler yağdırdı. Fransız basınında maçla ilgili atılan başlıklardan bazıları şöyle...

<p><b>L'EQUIPE</b></p><p><br></p><p>'Olympique Marsilya, Galatasaray'ın sahasındaki ağır yenilginin ardından Avrupa Ligi'nden elendi'</p>
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L'EQUIPE


'Olympique Marsilya, Galatasaray'ın sahasındaki ağır yenilginin ardından Avrupa Ligi'nden elendi'

<p><b>FOOT MERCATO</b></p><p><br></p><p>'Galatasaray açık farkla üstün geldi ve Olympique Marsilya'yı eledi'</p>
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FOOT MERCATO


'Galatasaray açık farkla üstün geldi ve Olympique Marsilya'yı eledi'

<p><b>EUROSPORT FRANCE</b></p><p><br></p><p>'Marsilya, Türkiye'deki yenilgisinin ardından elendi'</p>
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EUROSPORT FRANCE


'Marsilya, Türkiye'deki yenilgisinin ardından elendi'

<p><b>FOOTBALL CLUB DE MARSEILLE</b></p><p><br></p><p>'Marsilya İstanbul'da yandı'</p>
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FOOTBALL CLUB DE MARSEILLE


'Marsilya İstanbul'da yandı'

<p><b>MAXIFOOT</b></p><p><br></p><p>'Marsilya ve Avrupa Ligi, bitti!'</p>
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MAXIFOOT


'Marsilya ve Avrupa Ligi, bitti!'

<p><b>LA PROVENCE</b></p><p><br></p><p>'Olympique Marsilya elendi! Galatasaray'ın 4-2 yendiği Olympique Marsilya, Avrupa Ligi'ne elveda dedi'</p>
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LA PROVENCE


'Olympique Marsilya elendi! Galatasaray'ın 4-2 yendiği Olympique Marsilya, Avrupa Ligi'ne elveda dedi'

<p><b>LE PARISIEN</b></p><p><br></p><p>'Avrupa Ligi: Galatasaray'a yenilen Marsilya için bitti'</p>
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LE PARISIEN


'Avrupa Ligi: Galatasaray'a yenilen Marsilya için bitti'

<p><b>FOOT-NATIONAL</b></p><p><br></p><p>'Marsilyalılar, Türkiye'de battı ve Avrupa Ligi'ne elveda dedi'</p>
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FOOT-NATIONAL


'Marsilyalılar, Türkiye'de battı ve Avrupa Ligi'ne elveda dedi'

<p><b>SPORTS</b></p><p><br></p><p>'Olympique Marsilya, Galatasaray cehenneminde battı ve turu geçme umutlarına elveda dedi'</p>
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SPORTS


'Olympique Marsilya, Galatasaray cehenneminde battı ve turu geçme umutlarına elveda dedi'

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