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Eşe Gelebek'in gelini Meyrem Gelebek de kayınvalidesinin yaşına göre çok sağlıklı olduğunu söyledi. Kayınvalidesinin sağlığının iyi olduğunu anlatan Meyrem Gelebek, 'Başka bir rahatsızlığı yok çok şükür. 30 yıldan beri beraberiz, sağlığı iyiydi. Biz Yörüğüz, konup göçenleriz yani. Gençliğinde hep doğal beslenmiş, süt, yoğurt ve peynir yerlermiş. Şimdiye kadar iyiydi, bir gün rahatsızlandı, ateşi çıktı titremeyle beraber. 20 Nisan'da götürdüler, 'Koronavirüs' dediler. Bir hafta yoğun bakımda kaldı, bir hafta da serviste yattı ondan sonra taburcu oldu. Şükür şu anda iyi. 14 gün de evde izole ettik. Çok şükür tansiyon, kalp, şeker gibi kronik bir rahatsızlığı yok' dedi.