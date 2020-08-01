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Normalde 20 yıl öne bu tünellerin yapılması lazımdı. Geç kalındı, çünkü yollarımız kötü. Yıllardır bekleniyor Zonguldak'ta. Zonguldak için büyük bir başarı. 49 yıldır böyleyiz. İlk defa bu kadar hızlı çalışma olduğunu gördük. Yarıda bırakmasınlar artık. Bir ara yarıda kaldı. Bir an önce bitmesini bekliyoruz' dedi. (DHA)