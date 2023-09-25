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46 gün süreyle ulaşıma kapatıldı

46 gün süreyle ulaşıma kapatıldı
25 Eylül 2023 Pazartesi

Anadolu Otoyolu Kaynaşlı-Abant arası Ankara yönü onarım için trafiğe kapatıldı.

<p>Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi Ankara istikametinde 23 kilometrelik kesim, onarım çalışmaları nedeniyle 46 gün süreyle ulaşıma kapatıldı.</p>
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Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi Ankara istikametinde 23 kilometrelik kesim, onarım çalışmaları nedeniyle 46 gün süreyle ulaşıma kapatıldı.

<p>Sabah saatlerinde Kaynaşlı ve Abant kavşaklarına sevk edilen polis ile Karayolları ekipleri, uyarı levhaları ve dubalarla yol güvenliğini sağladıktan sonra trafiği D-100 kara yoluna yönlendirdi.</p>
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Sabah saatlerinde Kaynaşlı ve Abant kavşaklarına sevk edilen polis ile Karayolları ekipleri, uyarı levhaları ve dubalarla yol güvenliğini sağladıktan sonra trafiği D-100 kara yoluna yönlendirdi.

<p>Söz konusu kesim (Bolu Tüneli dahil), tünel portallarının çelik konstrüksiyon olarak Kaynaşlı yönünde uzatılması ve 3 viyadükte 5 derz değişimi yapılması amacıyla, saat 11.00 itibarıyla 9 Kasım saat 17.00'ye kadar trafiğe kapatıldı.</p>
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Söz konusu kesim (Bolu Tüneli dahil), tünel portallarının çelik konstrüksiyon olarak Kaynaşlı yönünde uzatılması ve 3 viyadükte 5 derz değişimi yapılması amacıyla, saat 11.00 itibarıyla 9 Kasım saat 17.00'ye kadar trafiğe kapatıldı.

<p>Kaynaşlı ve Abant gişeleri arasındaki 23 kilometrelik kesimde Ankara yönündeki trafik akışı 46 gün boyunca D-100 üzerinden sağlanacak, otoyolun İstanbul istikameti ise ulaşıma açık olacak.</p>
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Kaynaşlı ve Abant gişeleri arasındaki 23 kilometrelik kesimde Ankara yönündeki trafik akışı 46 gün boyunca D-100 üzerinden sağlanacak, otoyolun İstanbul istikameti ise ulaşıma açık olacak.

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