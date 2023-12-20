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Darphane yetkilileri, son günlerde sosyal medyada ve bazı basın-yayın organlarında yer alan '5 liralık hatıra paralardaki Atatürk rölyefinin benzemediği'ne ilişkin iddiaların doğru olmadığını belirterek, 'Kamuoyunu yanıltmak amacıyla kasıtlı olarak para üzerindeki Atatürk rölyefi ile oynanarak algı çalışmaları ve dezenformasyon yapılmaktadır. İddia ve yorumlar tamamen asılsız olup paylaşılan resim gerçeği yansıtmamaktadır.' açıklamasında bulundu.