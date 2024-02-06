İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Şubat 2024 Salı / 27 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,5708
  • EURO
    32,8826
  • ALTIN
    1991.86
  • BIST100
    8776.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Foto Galeri
  • >
  • Depremzedeler 'Asrın Felaketi'nin yıl dönümünde geceyi sokaklarda geçiriyor

Depremzedeler 'Asrın Felaketi'nin yıl dönümünde geceyi sokaklarda geçiriyor

Depremzedeler 'Asrın Felaketi'nin yıl dönümünde geceyi sokaklarda geçiriyor
6 Şubat 2024 Salı

6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş ile afetin etkilediği Gaziantep'te depremzedeler, geceyi evlerinin yıkıldığı bölgede geçiriyor.

<p>'Asrın felaketi' olarak nitelenen ve 11 ili etkileyen Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenler, afetin üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen unutulmuyor.</p>
1
/
23

'Asrın felaketi' olarak nitelenen ve 11 ili etkileyen Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenler, afetin üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen unutulmuyor.

<p>Yakınlarını ve sevdiklerini kaybettikleri evlerinin enkaz alanında bir araya gelen aileler, sevdikleri için dua edip, göz yaşı döktü.</p>
2
/
23

Yakınlarını ve sevdiklerini kaybettikleri evlerinin enkaz alanında bir araya gelen aileler, sevdikleri için dua edip, göz yaşı döktü.

<p>Depremlerde en çok can kaybının yaşandığı yerlerden Ebrar Sitesi'nin enkazının bulunduğu alana gelen bazı afetzede aileler, burada ateş yakıp, sevdikleriyle yaşadığı anıları yad etti.</p>
3
/
23

Depremlerde en çok can kaybının yaşandığı yerlerden Ebrar Sitesi'nin enkazının bulunduğu alana gelen bazı afetzede aileler, burada ateş yakıp, sevdikleriyle yaşadığı anıları yad etti.

<p>Yoğunluğun yaşandığı sitenin etrafında polis ekipleri güvenlik önlemi alırken bazı sivil toplum kuruluşları da afetzede ailelere çay ve çorba ikramında bulundu.</p>
4
/
23

Yoğunluğun yaşandığı sitenin etrafında polis ekipleri güvenlik önlemi alırken bazı sivil toplum kuruluşları da afetzede ailelere çay ve çorba ikramında bulundu.

<p>Öte yandan Kapıçam Şehir Mezarlığı'nda gecenin ilerleyen saatlerine rağmen sevdiklerinin mezarına giden bazı depremzedeler burada yakınları için dua etti.</p>
5
/
23

Öte yandan Kapıçam Şehir Mezarlığı'nda gecenin ilerleyen saatlerine rağmen sevdiklerinin mezarına giden bazı depremzedeler burada yakınları için dua etti.

<p>Depremin en fazla etkilediği yerlerden olan Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçesinde de depremzede aileler, evlerinin yıkıldığı bölgede toplandı ve kaybettikleri yakınları için dua etti.</p>
6
/
23

Depremin en fazla etkilediği yerlerden olan Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçesinde de depremzede aileler, evlerinin yıkıldığı bölgede toplandı ve kaybettikleri yakınları için dua etti.

7
/
23

8
/
23

9
/
23

10
/
23

11
/
23

12
/
23

13
/
23

14
/
23

15
/
23

16
/
23

17
/
23

18
/
23

19
/
23

20
/
23

21
/
23

22
/
23

23
/
23

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.