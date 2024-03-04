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'Güreş Ağası' seçilen Mehmet Genç, 'Boğa güreşleri bizim için bir kültür. Boğalara evladımız gibi bakıyoruz. Boğaların birbirine zarar verebilmesi için boynuzlarının sivri olması lazım. Biz ona kesinlikle müsaade etmiyoruz. Alanda boynuz kontrolü yapılıyor. Hiçbir hayvan zarar görmesin diye sivri bulunan boynuzlar köreltiliyor.' ifadesini kullandı.