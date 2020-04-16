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Sayıç, 'Allah bütün yardım edenlerden razı olsun. Benim yemeklerimden daha güzel yemek yapıyorlar. Ben kendilerine başvurmadım, onlar beni bulmuş. Muhtar gelip bana söyledi. Şimdi bütün eksiklerim geliyor çok memnunum. Allah verenden de pişirenden de razı olsun. Bu virüsü de ülkemizin başından alsın.' diye konuştu.