İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Şubat 2022 Pazar / 12 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5726
  • EURO
    15,5402
  • ALTIN
    791.29
  • BIST100
    1951.2

7 gollü maçta Enes Ünal'ın gollerine yazık oldu!

7 gollü maçta Enes Ünal'ın gollerine yazık oldu!
13 Şubat 2022 Pazar

La Liga'da Atletico Madrid ile Getafe arasında oynanan Madrid derbisi gol düellosuna sahne oldu. 7 golün atıldığı maçta Enes Ünal 2 kez ağları sarsarken, Okay Yokuşlu da ilk kez Getafe forması giydi.

<p>İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 24. haftasında oynanan Madrid derbisinde <b>Atletico Madrid</b> sahasında <b>Getafe</b>'yi 4-3 yendi.</p>
1
/
15

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 24. haftasında oynanan Madrid derbisinde Atletico Madrid sahasında Getafe'yi 4-3 yendi.

<p>Karşılaşmaya hızlı başlayan Atletico Madrid, 9. dakikada <b>Luis Suarez</b>'in kullandığı penaltıyı kaçırsa da ardından <b>Angel Correa</b> (Dk. 20) ve <b>Matheus Cunha</b>'nın (Dk. 27) golleriyle 2-0 öne geçti.</p>
2
/
15

Karşılaşmaya hızlı başlayan Atletico Madrid, 9. dakikada Luis Suarez'in kullandığı penaltıyı kaçırsa da ardından Angel Correa (Dk. 20) ve Matheus Cunha'nın (Dk. 27) golleriyle 2-0 öne geçti.

<p>Getafe <b>Borja Mayoral</b> ile 30. dakikada farkı 1'e indirirken, <b>Enes Ünal</b>'ın 37. ve 42. dakikalarda penaltılardan attığı gollerle skoru 3-2'ye taşıdı.</p>
3
/
15

Getafe Borja Mayoral ile 30. dakikada farkı 1'e indirirken, Enes Ünal'ın 37. ve 42. dakikalarda penaltılardan attığı gollerle skoru 3-2'ye taşıdı.

<p>Atletico, ilk yarının uzatmalarında <b>Correa </b>(Dk. 45+4) ile skora tekrar eşitliği getirirken, takımlar soyunma odasına 3-3'lük beraberlikle gitti.</p>
4
/
15

Atletico, ilk yarının uzatmalarında Correa (Dk. 45+4) ile skora tekrar eşitliği getirirken, takımlar soyunma odasına 3-3'lük beraberlikle gitti.

<p>İkinci yarıda <b>Getafe </b>skoru korumaya çalışırken, <b>Atletico Madrid</b> ise ataklarıyla galibiyeti aradı.</p>
5
/
15

İkinci yarıda Getafe skoru korumaya çalışırken, Atletico Madrid ise ataklarıyla galibiyeti aradı.

<p>Karşılaşmanın 58. dakikasında <b>Felipe Augusto</b> kırmızı kart görerek Atletico Madrid'i sahada 10 kişi bıraktı.</p>
6
/
15

Karşılaşmanın 58. dakikasında Felipe Augusto kırmızı kart görerek Atletico Madrid'i sahada 10 kişi bıraktı.

<p>Ev sahibi takım 89. dakikada <b>Mario Hermoso</b>'nun attığı golle sahadan 4-3 galip ayrıldı.</p>
7
/
15

Ev sahibi takım 89. dakikada Mario Hermoso'nun attığı golle sahadan 4-3 galip ayrıldı.

<p>Getafe'ye ara transfer dönemde Celta Vigo'dan kiralık gelen <b>Okay Yokuşlu</b>, hafif bir sakatlık geçiren Enes Ünal'ın yerine 55. dakikada oyuna girerek, <b>Getafe formasıyla ilk maçına çıktı.</b></p>
8
/
15

Getafe'ye ara transfer dönemde Celta Vigo'dan kiralık gelen Okay Yokuşlu, hafif bir sakatlık geçiren Enes Ünal'ın yerine 55. dakikada oyuna girerek, Getafe formasıyla ilk maçına çıktı.

<p>Diğer yandan Getafe'nin bu sezon gol kralı olan Enes, son iki haftadır 2'şer gol atarak toplam gol sayısını 11'e çıkardı.</p>
9
/
15

Diğer yandan Getafe'nin bu sezon gol kralı olan Enes, son iki haftadır 2'şer gol atarak toplam gol sayısını 11'e çıkardı.

<p>La Liga'da bir maç eksiği olan<b> Atletico Madrid</b> 39 puanla 4. sırada bulunurken, <b>Getafe </b>ise 25 puanla 15'inci sırada yer aldı.</p>
10
/
15

La Liga'da bir maç eksiği olan Atletico Madrid 39 puanla 4. sırada bulunurken, Getafe ise 25 puanla 15'inci sırada yer aldı.

11
/
15

12
/
15

13
/
15

14
/
15

15
/
15

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.