7 yaşındaki İkranur nasıl öldü? İkranur'un niye öldüğü hakkında araştırmalar hız kazandı. Günlerdir arama çalışmalarının sürdüğü dere kenarında bugün bulundu. İlçenin İcilli köyünde 5 gün önce sığır otlatmakta olan amcasının yanına gitmek için arkadaşlarından ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan İkra Nur Tirsi'nin (7) cansız bedenine dün saat 14.00 sıralarında evinden 7-5 km uzaklıkta Adaköy Deresi kenarında bulundu. İkranur'un nasıl öldüğüne dair araştırmalar sürerken cesedin bulunduğu yerde erkek boyu izi bulundu.
İkranur Tirsinin ölüm nedenine ilişkin cinayet ihtimali üzerinde duruluyor. İkranur'un Müge Anlı'ya katılan halası, küçük kızın yürüyerek o dereye gitmesinin imkanı olmadığını söylüyor. İşte İkranur'un ölümüyle ilgili son dakika haberleri...
Müge Anlı'da bir süredir aranan ve kısa süre içerisinde ölüm haberi gelen İkranur Tirsi hakkında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünde cumartesi akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaşlara bakmaya giden ve kaybolduktan 3 gün sonra derede cansız bedenine ulaşılan 7 yaşındaki İkranur Tirsi’nin ölümüyle ilgili cinayet şüphesi üzerine çok yönlü soruşturma sürdürülüyor. İşte İkranur Tirsi'nin ölümüne yönelik son dakika gelişmeleri...
İKRANUR TİRSİ'YE NE OLDU?
GİRESUN'un Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünde, cumartesi akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaşlara bakmaya giden ve kaybolduktan 3 gün sonra derede cansız bedenine ulaşılan İkranur Tirsi'nin (7) ölümüyle ilgili cinayet şüphesi üzerine çok yönlü soruşturma sürdürülüyor. İlk tespitlere göre, travmatik bulguya rastlanılmayan İkranur'un ölüm nedeni, otopside yapılan çoklu organ incelemesi sonucu aydınlatılacak.
ÖN OTOPSİ RAPORU TAMAMLANDI!
Tüm Türkiye'nin konuştuğu olaya yönelik ön otopsi raporu çıkmış ve ilk tespitlerde travmatik bir bulguya rastlanılmadı. Küçük kızın sürüklenme ibaresinin olmaması derede birileri tarafından boğulduğu şüphesi uyandırırken detaylı otopsi sonucu henüz açıklanmadı. İlk tespitlere göre travmatik bulguya rastlanılmayan İkranur'un nasıl öldüğü, otopside yapılan çoklu organ incelemesi sonucu aydınlatılacak.
Tüm Türkiye'nin gündemine oturan minik İkranur Tirsi'nin ölümüne ilişkin son dakika haberleri peş peşe geliyor. Yapılan ilk incelemede küçük kızın üzerindeki elbiselerde hiçbir yıpranma ve yırtık tespit edilemezken, kulağındaki küpe ve ayakkabılarının dahi üzerinde olduğu belirlendi. Ancak Müge Anlı canlı yayınında konuya ilişkin son dakika detaylar yakından incelenirken pek çok iddia da ortaya atıldı. 7 yaşındaki bir çocuğun dereye yani öldüğü yere kadar tek başına yürüyemeceği, annesinin düşmanlarının intikam amaçlı yaptığı, pedofili iddiası, köyden tanıdık birilerinin öldürdüğü gibi pek çok detayın üzerinde durulurken küçük kızın ölümüne ilişkin detaylar araştırılmaya devam ediliyor.
7 YAŞINDAKİ İKRANUR NASIL ÖLDÜ?
Olay yerinde yapılan ilk incelemede küçük kızın üzerindeki elbiselerde hiçbir yıpranma ve yırtık tespit edilemezken, kulağındaki küpe ve ayakkabılarının dahi üzerinde olduğu belirlendi.
ÇOKLU ORGAN İNCELEMESİ YAPILACAK
İkranur Tirsi’nin ölümüyle ilgili cinayet şüphesi üzerine Bulancak Cumhuriyet Savcılığı’nca başlatılan çok yönlü soruşturma sürdürülüyor. İlk tespitlere göre, travmatik bulguya rastlanılmayan İkranur'un ölüm nedeni otopside yapılan çoklu organ incelemesi sonucu aydınlatılacak. Bedeninde cinayeti destekleyen herhangi bir bulgu tespit edilemeyen İkranur’un iç organlarından alınan parçalar, çoklu organ incelemesine alınacak. Bu yöntemle küçük kızın nasıl öldüğü ortaya çıkarılacak. Soruşturmada kızın dereye düşerek, öldüğü ya da öldürüldükten sonra dereye atılmış olabileceği ihtimalleri de titizlikle araştırılıyor.
ACILI BABAANNE: EVDEN UZAĞA KORKAR, GİTMEZDİ
İkranur'un acılı babaannesi Nihal Tirsi, torununun kaçırılıp öldürüldüğünü iddia ederek faillerinin bulunmasını istedi. Tirsi, 'Kesinlikle o kadar uzağa kendisi gitmedi, korkuyordu, gitmezdi. O bahçenin içine aşağı niye gitsin ki? Oraya kadar nasıl inecek? Gitme şansı yok. Hayvanımız bahçede otlardı, onlar da oralarda oynardı. Akşam hayvanlar harmana çıkıyordu, alıp geliyordu amcalarıyla halalarıyla. Harmana oynamaya gidiyordu. Derenin olduğu yere uzağa gitmiyordu. Kapılarda evin yanında oynuyordu. Evin yakınından öteye bile geçmezdi. Çocuğumu kaçırdılar, götürdüler, 3 gün sakladılar, öldürüp bıraktılar” diye konuştu.
EVİNDEN 5 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU
Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünde, cumartesi akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaşlara bakmaya giden ve bir daha haber alınamayan İkranur Tirsi'nin cansız bedeni, yapılan aramalar sonucu eve yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Salman mevkisi Adaköy deresinde bulundu. Küçük kızın cansız bedeninin bulunduğu derede, savcı ve olay yeri inceleme ekipleri detaylı araştırma yaptı. Jandarma ekipleri ise alana kimseyi yaklaştırmadı.
BABASI KOŞARAK GELDİ
İkranur'un cesedinin bulunduğu haberinin alınmasının ardından arama çalışmalarına katılanlar, hemen olay yerine geldi. Kızının cansız bedenine ulaşıldığı haberini alan baba Serdar Tirsi ise bölgeye koşarak geldi.
Görevlilerin girişine izin vermediği acılı baba, ısrar edince olay yerine alındı. İkranur'un cansız bedeni, daha sonra ambulansla Giresun Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
KAYMAKAM: O BÖLGEDE 2 GÜNDÜR ÇOK ARAMA YAPILDI
Olay yerine gelen Bulancak Kaymakamı Ali İkram Tuna, İkranur'u sağ salim ailesine teslim etmek istediklerini ancak cansız bedeniyle dere yatağında karşılaştıklarını belirterek, 'Savcılığımız marifetiyle çok yönlü soruşturma yürütülüyor. O bölgede 2 gündür çok arama çalışması yapıldı. Şu an söyleyeceğimiz her şey soruşturmanın selametini etkileyebilir. Dere yatağında bulundu, tüm ekiplerimiz iş birliği içinde çalışma yaptı. İkranur'un cansız bedeni suyun içindeydi ancak su derinliği fazla değil' dedi.
İkranur Tirsi'nin akrabası olan Arslan Tirsi de cansız bedeninin bulunduğu yer ile küçük çocuğun kaybolduğu yer arasında yaklaşık 5 kilometre mesafe bulunduğunu belirterek, 'İkranur'un kaybolduğu nokta ile bulunduğu yer arası 5 kilometre. Derenin karşısındaki tepenin üst tarafındaki düzlük çocuğun evinin olduğu bölge. İkranur'un kaybolduğu akşam aramalara ben de katılmıştım. Bu kısmın üst taraflarını o zaman taramıştık. Çok üzgünüm. İnşallah cinayet değildir, başka türlü şeyler düşünmek istemiyorum' dedi.
Müge Anlı'daki İkranur Tirsi olayından son dakika gelişmesi: İkranur Tirsi'nin ölüm sebebine yönelik iddialar gündeme oturdu!
Kamelyada otururken kız çocuğu çığlık sesini üç kez duyduğunu ifade eden İbrahim Gündoğdu, minik İkranur'un kaybolduğu dakikalarla aynı anda o sesi duyduğunu ifade etti. Aynı zamanda sesin geldiği yeri de ekiplere gösteren görgü tanıdığı jandarma ekiplerine ihbarda bulunurken bölgeye giden ekipler erkek botu izi buldu.
Öte yandan Müge Anlı canlı yayınında minik İkranur'u dere yatağına kimin ya da kimlerin götürdüğü araştırılırken küçük kızın oraya tek başına gidemeyeceğinin de vurgusu yapıldı.
GİRESUN VALİLİĞİ'NDEN İKRANUR AÇIKLAMASI
Giresun Valiliği'nden arama çalışmaları sırasında dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur Tirsi ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. 170 personelin aradığı küçük kızın cansız bedenine ulaşıldığının belirtildiği açıklamada, 'İkranur Tirsi kaybolduğu yerden yaklaşık 7-8 km (Kuşbakışı 1 km) uzaklıkla incirli mevkiinde dere içerisinde arama ekiplerince bulunmuş olup, olayla ilgili adli tahkikata başlanmıştır. Bir daha böyle üzücü olayların yaşanmaması temennisiyle minik kızımıza Allah'tan rahmet, acılı aileye sabır ve başsağlığı dileriz' denildi.
İLK TESPİTLERDE TRAVMATİK BİR BULGUYA RASTLANILMADI
Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünde 4 gündür sürdürülen aramalar sonucu evinin 7 kilometre uzağında Salman mevkisi Adaköy deresinde ölü bulunan İkranur Tirsi'nin cansız bedeni olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Ön otopside İkranur'un ölümünde ilk tespitlere göre travmatik bir bulguya rastlanılmadı. İkranur'un cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Burada 2.5 saat süren detaylı otopsi işleminin ardından küçük kızın cenazesi yakınları tarafından alınarak, Bulancak ilçesi İcilli köyüne götürüldü.
Giresun'un Bulancak ilçesinde kaybolduktan sonra derede cesedine ulaşılan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi'nin cenazesi toprağa verildi.
Trabzon Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından Bulancak Devlet Hastanesine getirilerek yakınlarına teslim edilen Tirsi'nin cenazesi, ilk olarak evine, ardından İcilli Köyü Camisi'ne götürüldü.
Tirsi'nin babası Serdar ve annesi Nazlı Tirsi bu sırada gözyaşı döktü. Cenazeye katılan Giresun Valisi Enver Ünlü, baba Serdar Tirsi'yi teskin etti.
7 yaşındaki İkra Nur'un cenazesi, öğleden sonra İl Müftüsü Muhittin Oral tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine, Tirsi'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bulancak Kaymakamı Ali İkram Tuna, Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar ve vatandaşlar katıldı.