İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8262
  • EURO
    7,6032
  • ALTIN
    378.999
  • BIST100
    105010

74 gün sonra ilk cuma

74 gün sonra ilk cuma
29 Mayıs 2020 Cuma

Koronavirüs önlemleri dolayısıyla camilerde yasaklanan Cuma namazı, salgın sonrası ilk kez belirlenen camilerin avlusunda kılındı.

<p class='MsoNormal'>Dünya genelinde etkisini sürdüren korona virüs salgını nedeniyle Türkiye’de de salgın yayılımının önüne geçmek için çeşitli tedbirler alınmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 'kontrollü sosyal hayat' olarak adlandırdığı yeni normalin detayları gün geçtikçe belli olmaya başladı. Bu kapsamda 16 Mart tarihinde toplu olarak ibadete kapatılan camiler, bugün kılınan cuma namazıyla birlikte tekrardan ibadete açıldı. </p>
1
/
135

Dünya genelinde etkisini sürdüren korona virüs salgını nedeniyle Türkiye’de de salgın yayılımının önüne geçmek için çeşitli tedbirler alınmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 'kontrollü sosyal hayat' olarak adlandırdığı yeni normalin detayları gün geçtikçe belli olmaya başladı. Bu kapsamda 16 Mart tarihinde toplu olarak ibadete kapatılan camiler, bugün kılınan cuma namazıyla birlikte tekrardan ibadete açıldı. 

<p>Cami girişlerine dezenfektanlar yerleştirildi.</p>
2
/
135

Cami girişlerine dezenfektanlar yerleştirildi.

<p class='MsoNormal'>74 gün sonra bugün  cemaat camileri doldurdu.</p>
3
/
135

74 gün sonra bugün  cemaat camileri doldurdu.

<p>Cami girişlerine dezenfektanlar yerleştirildi.</p>
4
/
135

Cami girişlerine dezenfektanlar yerleştirildi.

<p>Camilerde tedbir amaçlı tespih, rahle gibi ortak malzeme kullanımına izin verilmezken, saf düzeni sosyal mesafe kurallarına göre belirlendi. </p>
5
/
135

Camilerde tedbir amaçlı tespih, rahle gibi ortak malzeme kullanımına izin verilmezken, saf düzeni sosyal mesafe kurallarına göre belirlendi. 

<p class='MsoNormal'>Ayrıca dezenfektesi mümkün olmayan malzemeler üzerinde namaz kılınmasına izin verilmezken, vatandaşlar tek kullanımlık veya evlerinden getirdikleri seccadelerle namazlarını kıldı.</p>
6
/
135

Ayrıca dezenfektesi mümkün olmayan malzemeler üzerinde namaz kılınmasına izin verilmezken, vatandaşlar tek kullanımlık veya evlerinden getirdikleri seccadelerle namazlarını kıldı.

<p>Cuma namazı, salgın sonrası ilk kez belirlenen camilerin avlusunda kılınacak.</p>
7
/
135

Cuma namazı, salgın sonrası ilk kez belirlenen camilerin avlusunda kılınacak.

<p>Eyüp Sultan Camisinde de hazırlıklar tamamlandı.</p>
8
/
135

Eyüp Sultan Camisinde de hazırlıklar tamamlandı.

<p>Vatandaşlar, belirlenen camiler arasında yer alan Sultanahmet Camisi'ne gelerek namaz saatini bekledi.</p>
9
/
135

Vatandaşlar, belirlenen camiler arasında yer alan Sultanahmet Camisi'ne gelerek namaz saatini bekledi.

10
/
135

11
/
135

<p>Erzurum'un Oltu ilçesinde 390 yıllık tarihi Aslanpaşa Cami'sinde cuma namazı kılındı.</p>
12
/
135

Erzurum'un Oltu ilçesinde 390 yıllık tarihi Aslanpaşa Cami'sinde cuma namazı kılındı.

<p> Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemleri nedeniyle yaklaşık 2,5 aydır cuma namazlarının cemaatle kılınmadığı camide çok sayıda vatandaş saf tuttu.</p>
13
/
135

 Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemleri nedeniyle yaklaşık 2,5 aydır cuma namazlarının cemaatle kılınmadığı camide çok sayıda vatandaş saf tuttu.

14
/
135

15
/
135

16
/
135

<p>Diyarbakır'da belirlenen camilerde kılındı.</p>
17
/
135

Diyarbakır'da belirlenen camilerde kılındı.

<p>Vatandaşlar, belirlenen kurallara uyarak namazlarını kıldı.</p>
18
/
135

Vatandaşlar, belirlenen kurallara uyarak namazlarını kıldı.

19
/
135

20
/
135

<p>Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulunan 800 yıllık tarihi Ulu Cami'de ilk cuma namazı kılındı.</p>
21
/
135

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulunan 800 yıllık tarihi Ulu Cami'de ilk cuma namazı kılındı.

22
/
135

23
/
135

24
/
135

25
/
135

26
/
135

27
/
135

28
/
135

29
/
135

30
/
135

31
/
135

32
/
135

33
/
135

34
/
135

35
/
135

36
/
135

37
/
135

38
/
135

39
/
135

40
/
135

41
/
135

42
/
135

43
/
135

44
/
135

45
/
135

46
/
135

47
/
135

48
/
135

49
/
135

50
/
135

51
/
135

52
/
135

53
/
135

54
/
135

55
/
135

56
/
135

57
/
135

58
/
135

59
/
135

60
/
135

61
/
135

62
/
135

63
/
135

64
/
135

65
/
135

66
/
135

67
/
135

68
/
135

69
/
135

70
/
135

71
/
135

72
/
135

73
/
135

74
/
135

75
/
135

76
/
135

77
/
135

78
/
135

79
/
135

80
/
135

81
/
135

82
/
135

83
/
135

84
/
135

85
/
135

86
/
135

87
/
135

88
/
135

89
/
135

90
/
135

91
/
135

92
/
135

93
/
135

94
/
135

95
/
135

96
/
135

97
/
135

98
/
135

99
/
135

100
/
135

101
/
135

102
/
135

103
/
135

104
/
135

105
/
135

106
/
135

107
/
135

108
/
135

109
/
135

110
/
135

111
/
135

112
/
135

113
/
135

114
/
135

115
/
135

116
/
135

117
/
135

118
/
135

119
/
135

120
/
135

121
/
135

122
/
135

123
/
135

124
/
135

125
/
135

126
/
135

127
/
135

128
/
135

129
/
135

130
/
135

131
/
135

132
/
135

133
/
135

134
/
135

135
/
135

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.