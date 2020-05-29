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Dünya genelinde etkisini sürdüren korona virüs salgını nedeniyle Türkiye’de de salgın yayılımının önüne geçmek için çeşitli tedbirler alınmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 'kontrollü sosyal hayat' olarak adlandırdığı yeni normalin detayları gün geçtikçe belli olmaya başladı. Bu kapsamda 16 Mart tarihinde toplu olarak ibadete kapatılan camiler, bugün kılınan cuma namazıyla birlikte tekrardan ibadete açıldı.