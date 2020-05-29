Dünya genelinde etkisini sürdüren korona virüs salgını nedeniyle Türkiye’de de salgın yayılımının önüne geçmek için çeşitli tedbirler alınmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 'kontrollü sosyal hayat' olarak adlandırdığı yeni normalin detayları gün geçtikçe belli olmaya başladı. Bu kapsamda 16 Mart tarihinde toplu olarak ibadete kapatılan camiler, bugün kılınan cuma namazıyla birlikte tekrardan ibadete açıldı.
Cami girişlerine dezenfektanlar yerleştirildi.
74 gün sonra bugün cemaat camileri doldurdu.
Cami girişlerine dezenfektanlar yerleştirildi.
Camilerde tedbir amaçlı tespih, rahle gibi ortak malzeme kullanımına izin verilmezken, saf düzeni sosyal mesafe kurallarına göre belirlendi.
Ayrıca dezenfektesi mümkün olmayan malzemeler üzerinde namaz kılınmasına izin verilmezken, vatandaşlar tek kullanımlık veya evlerinden getirdikleri seccadelerle namazlarını kıldı.
Cuma namazı, salgın sonrası ilk kez belirlenen camilerin avlusunda kılınacak.
Eyüp Sultan Camisinde de hazırlıklar tamamlandı.
Vatandaşlar, belirlenen camiler arasında yer alan Sultanahmet Camisi'ne gelerek namaz saatini bekledi.
Erzurum'un Oltu ilçesinde 390 yıllık tarihi Aslanpaşa Cami'sinde cuma namazı kılındı.
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemleri nedeniyle yaklaşık 2,5 aydır cuma namazlarının cemaatle kılınmadığı camide çok sayıda vatandaş saf tuttu.
Diyarbakır'da belirlenen camilerde kılındı.
Vatandaşlar, belirlenen kurallara uyarak namazlarını kıldı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulunan 800 yıllık tarihi Ulu Cami'de ilk cuma namazı kılındı.