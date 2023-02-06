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7.4'lük deprem 10 ilimizi vurdu

7.4'lük deprem 10 ilimizi vurdu
6 Şubat 2023 Pazartesi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 10 ilimizde yıkıma sebep oldu.

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