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752 yıllık medresenin duvarlarına yazılan yazılar boya çürütme tekniğiyle silindi

752 yıllık medresenin duvarlarına yazılan yazılar boya çürütme tekniğiyle silindi
22 Aralık 2023 Cuma

Sivas'ta 752 yıllık Çifte Minareli Medrese'nin duvarlarına sprey boya ile yazılan yazılar boya çürütme tekniği kullanılarak temizlendi.

<p>Sivas'ta 1271 yılında İlhanlı Veziri Sahip Şemseddin Mehmet Cüveyni tarafından yaptırılan kentin simge eserlerinden Çifte Minareli Medrese'nin yan duvarlarına sprey boyayla yazılan yazıların silinmesi için Vakıflar Bölge Müdürlüğü çalışma başlattı.</p>
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Sivas'ta 1271 yılında İlhanlı Veziri Sahip Şemseddin Mehmet Cüveyni tarafından yaptırılan kentin simge eserlerinden Çifte Minareli Medrese'nin yan duvarlarına sprey boyayla yazılan yazıların silinmesi için Vakıflar Bölge Müdürlüğü çalışma başlattı.

<p>Anlaşma sağlanan bir firmanın çalışanları, boya çürütme tekniğiyle medresenin duvarındaki yazıları temizledi.</p>
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Anlaşma sağlanan bir firmanın çalışanları, boya çürütme tekniğiyle medresenin duvarındaki yazıları temizledi.

<p>Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, gazetecilere yaptığı açıklamada, tarihi eserleri korumanın herkesin görevi olduğunu söyledi.</p>
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Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, gazetecilere yaptığı açıklamada, tarihi eserleri korumanın herkesin görevi olduğunu söyledi.

<p>Olayı gerçekleştiren çocukların yakalandığını ve gerekli yasal işlemlerin yapıldığını aktaran Karaca, 'Ama bunlar çözüm değil. Herkesin bu eserleri koruması ve kollaması lazım.' diye konuştu.</p>
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Olayı gerçekleştiren çocukların yakalandığını ve gerekli yasal işlemlerin yapıldığını aktaran Karaca, 'Ama bunlar çözüm değil. Herkesin bu eserleri koruması ve kollaması lazım.' diye konuştu.

<p>Karaca, tarihi eserlere yazılan yazıların silinmesinin sorun oluşturduğunu vurgulayarak, 'Duvarlara yapılan yazıların silinmesi masraflı ve sıkıntılıydı. Şimdi kolay bir yol bulundu, inşallah bu da Türkiye'ye böylece yayılır. Taşı önceden ıslatıp çürümesine engel olacak şekilde boya çürütme malzemesi kullanılarak eserimiz tekrar temize çıkıyor.' dedi.</p>
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Karaca, tarihi eserlere yazılan yazıların silinmesinin sorun oluşturduğunu vurgulayarak, 'Duvarlara yapılan yazıların silinmesi masraflı ve sıkıntılıydı. Şimdi kolay bir yol bulundu, inşallah bu da Türkiye'ye böylece yayılır. Taşı önceden ıslatıp çürümesine engel olacak şekilde boya çürütme malzemesi kullanılarak eserimiz tekrar temize çıkıyor.' dedi.

<p>Sivas Valiliği, Çifte Minareli Medrese'nin yan duvarlarına bazı kişilerce sprey boya kullanılarak yazı yazıldığının tespit edildiğini, 16 Aralık 2023'te meydana gelen olaydan sonra İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 4 şüphelinin gözaltına alındığını ve haklarında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldığını açıklamıştı.</p>
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Sivas Valiliği, Çifte Minareli Medrese'nin yan duvarlarına bazı kişilerce sprey boya kullanılarak yazı yazıldığının tespit edildiğini, 16 Aralık 2023'te meydana gelen olaydan sonra İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 4 şüphelinin gözaltına alındığını ve haklarında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldığını açıklamıştı.

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