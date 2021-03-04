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  • '8 puan kaybettirdi' Fenerbahçe'de o isme eleştiri yağdı! Olay tepki...

'8 puan kaybettirdi' Fenerbahçe'de o isme eleştiri yağdı! Olay tepki...

'8 puan kaybettirdi' Fenerbahçe'de o isme eleştiri yağdı! Olay tepki...
04 Mart 2021 Perşembe

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, Antalyaspor'u evinde konuk etti. 1-1 biten maç sonrası sarı lacivertli taraftarlar oyunculara tepki gösterdi.

<p>Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti. Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan maçta hakem Ümit Öztürk düdük çaldı. Öztürk'ün yardımcılıklarını Serkan Ok ile Osman Gökhan Bilir üstlendi.</p>
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Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti. Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan maçta hakem Ümit Öztürk düdük çaldı. Öztürk'ün yardımcılıklarını Serkan Ok ile Osman Gökhan Bilir üstlendi.

<p>Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Trabzonspor maçının 11'ine göre 3 değişiklik yaptı. Bulut, Mert Hakanın yerine Ozan'a, Serdar Aziz'in yerine Novak'a, Thiam'ın yerine ise Samatta'ya görev verdi. Erol Bulut, Antalyaspor karşılaşmasına şu 11le çıktı: Altay, Gökhan, Tisserand, Szalai, Novak, Ozan, Sosa, Osayi-Samuel, Mesut Özil, Pelkas, Samatta.</p>
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Trabzonspor maçının 11'ine göre 3 değişiklik yaptı. Bulut, Mert Hakanın yerine Ozan'a, Serdar Aziz'in yerine Novak'a, Thiam'ın yerine ise Samatta'ya görev verdi. Erol Bulut, Antalyaspor karşılaşmasına şu 11le çıktı: Altay, Gökhan, Tisserand, Szalai, Novak, Ozan, Sosa, Osayi-Samuel, Mesut Özil, Pelkas, Samatta.

<p>Fraport TAV Antalyaspor'un 59 yaşındaki teknik direktörü Ersun Yanal, Süper Lig tarihindeki 500'üncü maçına şampiyonluk yaşadığı Fenerbahçe karşısında çıktı.</p>
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Fraport TAV Antalyaspor'un 59 yaşındaki teknik direktörü Ersun Yanal, Süper Lig tarihindeki 500'üncü maçına şampiyonluk yaşadığı Fenerbahçe karşısında çıktı.

<p><b>TARİHE GEÇEN GOL </b><br></p>
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TARİHE GEÇEN GOL

<p>Fredy, Antalyaspor'un Süper Lig tarihindeki 1000. golüne imza attı. Antalyaspor, Süper Lig tarihinde 1000 gol barajını aşan 12. takım oldu.</p>
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Fredy, Antalyaspor'un Süper Lig tarihindeki 1000. golüne imza attı. Antalyaspor, Süper Lig tarihinde 1000 gol barajını aşan 12. takım oldu.

<p><b>ALTAY - TİSSERAND ANLAŞMAZLIĞI </b><br></p>
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ALTAY - TİSSERAND ANLAŞMAZLIĞI

<p>12. dakikada Antalyaspor hızlı bir atakta topu Fenerbahçe defansının arkasına sarkıttı, defans topu kapıp çıkmak isterken Tisserand, hata yaptı. Antalyaspor'da Fredy topu alıp düzeltip köşeye vurdu.</p>
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12. dakikada Antalyaspor hızlı bir atakta topu Fenerbahçe defansının arkasına sarkıttı, defans topu kapıp çıkmak isterken Tisserand, hata yaptı. Antalyaspor'da Fredy topu alıp düzeltip köşeye vurdu.

<p>41. dakikada ise Altay Bayındır ile Tisserand arasında bir anlaşmazlık yaşandı. Altay topu elinden kaçırdı, son anda Szalai araya girdi.</p>
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41. dakikada ise Altay Bayındır ile Tisserand arasında bir anlaşmazlık yaşandı. Altay topu elinden kaçırdı, son anda Szalai araya girdi.

<p>Fenerbahçe taraftarı bunun üzerine savunma oyuncusu için sosyal medyada sert eleştirilerde bulundu.</p>
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Fenerbahçe taraftarı bunun üzerine savunma oyuncusu için sosyal medyada sert eleştirilerde bulundu.

<p>İşte o paylaşımlardan bazıları:</p>
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İşte o paylaşımlardan bazıları:

<p><b>'DİREKT OLARAK 8 PUANIMIZI KAYBETTİRDİ'</b><br></p>
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'DİREKT OLARAK 8 PUANIMIZI KAYBETTİRDİ'

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