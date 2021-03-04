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Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Trabzonspor maçının 11'ine göre 3 değişiklik yaptı. Bulut, Mert Hakanın yerine Ozan'a, Serdar Aziz'in yerine Novak'a, Thiam'ın yerine ise Samatta'ya görev verdi. Erol Bulut, Antalyaspor karşılaşmasına şu 11le çıktı: Altay, Gökhan, Tisserand, Szalai, Novak, Ozan, Sosa, Osayi-Samuel, Mesut Özil, Pelkas, Samatta.