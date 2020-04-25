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Hastanenin Başhekimi Mehmet Çınar, pandemi hastanesi oldukları için hareketli zaman geçirdiklerini söyledi.

Daha önce iki oğlunu kaybeden 83 yaşındaki Ayşe Polat'ı tedavi ettiklerini hatırlatan Çınar, 'Hem gebe olup, hem Kovid-19 hastalığına yakalanıp, hem de şifayla bebeğini sorunsuz şekilde dünyaya getiren ender vakalardan birisi. Literatüre geçecek bir özelliği var. Pandemi sürecinde hepimize moral oldu, sevindirici bir haber. Türkiye için de moral motivasyon kaynağı olacaktır.' diye konuştu.