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86 yıllık hasret sona erdi... Tarihi günden, tarihi kareler!

86 yıllık hasret sona erdi... Tarihi günden, tarihi kareler!
24 Temmuz 2020 Cuma

Vatandaşlar 86 yıl aradan sonra bugün kılınacak cuma namazı ile ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne akın ediyor.

<p>Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi bugün Cuma namazı ile ibadete açılacak.</p>
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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi bugün Cuma namazı ile ibadete açılacak.

<p>Ayasofya Camii'nin çevresindeki hazırlıklar drone ile görüntülendi.<br></p>
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Ayasofya Camii'nin çevresindeki hazırlıklar drone ile görüntülendi.

<p>Gün doğumuyla birlikte Ayasofya'da kartpostallık görüntü de oluştu.</p>
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Gün doğumuyla birlikte Ayasofya'da kartpostallık görüntü de oluştu.

<p>Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.  </p>
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Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.  

<p>Ayasofya Camii'nin çevresindeki hazırlıklar drone ile görüntülendi. </p>
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Ayasofya Camii'nin çevresindeki hazırlıklar drone ile görüntülendi. 

<p>Cami çevresindeki kalabalık her geçen dakika artıyor. <br></p>
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Cami çevresindeki kalabalık her geçen dakika artıyor. 

<p>Gece saatlerinde gelerek beklemeye başlayan vatandaşların Gülhane Parkı'nın önündeki kontrol noktasına giriş yapmasına izin verilmesiyle vatandaşlar koşarak Ayasofya'ya gitti.</p>
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Gece saatlerinde gelerek beklemeye başlayan vatandaşların Gülhane Parkı'nın önündeki kontrol noktasına giriş yapmasına izin verilmesiyle vatandaşlar koşarak Ayasofya'ya gitti.

<p>Ayasofya'ya yakın noktalara gelenler ise seccadelerini yerlere sererek namaz vaktinin gelmesini beklemeye başladı.</p>
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Ayasofya'ya yakın noktalara gelenler ise seccadelerini yerlere sererek namaz vaktinin gelmesini beklemeye başladı.

<p>Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin daha yakınında olmak isteyen vatandaşlar ise birbirleriyle yarıştı. </p>
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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin daha yakınında olmak isteyen vatandaşlar ise birbirleriyle yarıştı. 

<p>Trabzon'dan geldiğini belirten İsmail Kaya; Çok sevinçliyim bu günleri bize gösteren devletimize şükranlarımı arz ediyorum. Biz gençlik yıllarımızda açılması için çok uğraştık bugüne nasip oldu. </p>
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Trabzon'dan geldiğini belirten İsmail Kaya; Çok sevinçliyim bu günleri bize gösteren devletimize şükranlarımı arz ediyorum. Biz gençlik yıllarımızda açılması için çok uğraştık bugüne nasip oldu. 

<p>Kocaeli'den 17 kişi geldiklerini ifade eden Naci Kazak; Buraya yürürken bile çok heyecanlı yürüdük. Bu bizim için çok farklı bir gurur, bu gururu burada yaşamak istedik onun için buradayız. </p>
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Kocaeli'den 17 kişi geldiklerini ifade eden Naci Kazak; Buraya yürürken bile çok heyecanlı yürüdük. Bu bizim için çok farklı bir gurur, bu gururu burada yaşamak istedik onun için buradayız. 

<p>Eskişehir'den ailecek geldiklerini belirten Sefa Sadıç; Çok heyecanlıyız, Cuma namazı kılmakta nasip olacak bize. Çok coşkulu bir kalabalık var. Bu ilk cumada da bulunmak nesiller boyu bizim evlatlarımıza, torunlarımıza anlatabileceğimiz bir hatıra olarak kalacak. </p>
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Eskişehir'den ailecek geldiklerini belirten Sefa Sadıç; Çok heyecanlıyız, Cuma namazı kılmakta nasip olacak bize. Çok coşkulu bir kalabalık var. Bu ilk cumada da bulunmak nesiller boyu bizim evlatlarımıza, torunlarımıza anlatabileceğimiz bir hatıra olarak kalacak. 

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<p>Dün gece Bursa'dan Ayasofya Camii'nde kılınacak ilk namaz için geldiğini söyleyen bir kadın, ring seferi dolduğu için beklemeye alınınca göz yaşlarını tutamadı.</p>
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Dün gece Bursa'dan Ayasofya Camii'nde kılınacak ilk namaz için geldiğini söyleyen bir kadın, ring seferi dolduğu için beklemeye alınınca göz yaşlarını tutamadı.

<p>Uzaktan da olsa görsem yeter' diyen ve göz yaşları içinde görevlilere seslenen kadın, 'Yalvarıyorum Allah aşkına. Akşam uyku uyumadım. 4'ten beri geleceğiz diye sevincimizden duramadık. Cumhurbaşkanımıza, açılışı görelim diye ne olur. Ne olur Allah aşkına. Dışardan da bakalım yeter ki görelim. Bursa'dan geliyorum. Ne olur geçelim. Gece uykusu uyumadık sevincimizden ağlamaktan' ifadelerini kullandı.</p>
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Uzaktan da olsa görsem yeter' diyen ve göz yaşları içinde görevlilere seslenen kadın, 'Yalvarıyorum Allah aşkına. Akşam uyku uyumadım. 4'ten beri geleceğiz diye sevincimizden duramadık. Cumhurbaşkanımıza, açılışı görelim diye ne olur. Ne olur Allah aşkına. Dışardan da bakalım yeter ki görelim. Bursa'dan geliyorum. Ne olur geçelim. Gece uykusu uyumadık sevincimizden ağlamaktan' ifadelerini kullandı.

<p>Ayasofya Camii'nde kılınacak ilk namaz için dün gece Samsun'dan geldiğini söyleyen 82 yaşındaki Mustafa Güdül, 'Valla heyecanlıyım. Ben gençliğimde zincirler kırılsın Ayasofya açılsın diye mitingler düzenleyen insanlardan biriyim. Bu heyecanı yaşıyorum şimdi. İnşallah Cuma namazını burada kılacağız. Çok heyecanlıyım gerçekten. Allah bugün nasip etti. Bugün zincirler kırıldı' şeklinde konuştu. </p>
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Ayasofya Camii'nde kılınacak ilk namaz için dün gece Samsun'dan geldiğini söyleyen 82 yaşındaki Mustafa Güdül, 'Valla heyecanlıyım. Ben gençliğimde zincirler kırılsın Ayasofya açılsın diye mitingler düzenleyen insanlardan biriyim. Bu heyecanı yaşıyorum şimdi. İnşallah Cuma namazını burada kılacağız. Çok heyecanlıyım gerçekten. Allah bugün nasip etti. Bugün zincirler kırıldı' şeklinde konuştu. 

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