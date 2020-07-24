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Uzaktan da olsa görsem yeter' diyen ve göz yaşları içinde görevlilere seslenen kadın, 'Yalvarıyorum Allah aşkına. Akşam uyku uyumadım. 4'ten beri geleceğiz diye sevincimizden duramadık. Cumhurbaşkanımıza, açılışı görelim diye ne olur. Ne olur Allah aşkına. Dışardan da bakalım yeter ki görelim. Bursa'dan geliyorum. Ne olur geçelim. Gece uykusu uyumadık sevincimizden ağlamaktan' ifadelerini kullandı.