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Valilikler tarafından bazı illere son dakika giriş çıkış yasağı getirildiği duyuruldu. Corona virüsü salgını ve HDP'li iki ismin milletvekillerinin düşürülmesini ve tutuklanmasını protesto etmek için düzenlenecek yürüyüş nedeniyle bazı kentlere 3-15 gün süreyle giriş çıkış yasağı getirildi. Giriş çıkış kapatılan illerle ilgili yapılan açıklamalar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki Giriş çıkış yasaklanan iller hangileri? İşte giriş çıkış kapatılan iller