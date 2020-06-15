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9 ile giriş çıkış yasaklandı! Giriş çıkış yasaklanan iller hangileri?

9 ile giriş çıkış yasaklandı! Giriş çıkış yasaklanan iller hangileri?
15 Haziran 2020 Pazartesi

Son dakika... Bazı illere giriş çıkışlar yasaklandı. Valilikler tarafından yapılan son dakika giriş çıkış kapatılan iller açıklamasının ardından vatandaşlar, Giriş çıkış yasaklanan iller hangileri? sorusuna yanıt aramaya başladılar. Bursa'ya giriş çıkış yasağı ile ilgili merak edilenlere haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, hangi illere giriş çıkış yasağı geldi? İşte son dakika giriş çıkış kapatılan iller

<p>Valilikler tarafından bazı illere son dakika giriş çıkış yasağı getirildiği duyuruldu. Corona virüsü salgını ve HDP'li iki ismin milletvekillerinin düşürülmesini ve tutuklanmasını protesto etmek için düzenlenecek yürüyüş nedeniyle bazı kentlere 3-15 gün süreyle giriş çıkış yasağı getirildi. Giriş çıkış kapatılan illerle ilgili yapılan açıklamalar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki Giriş çıkış yasaklanan iller hangileri? İşte giriş çıkış kapatılan iller</p>
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Valilikler tarafından bazı illere son dakika giriş çıkış yasağı getirildiği duyuruldu. Corona virüsü salgını ve HDP'li iki ismin milletvekillerinin düşürülmesini ve tutuklanmasını protesto etmek için düzenlenecek yürüyüş nedeniyle bazı kentlere 3-15 gün süreyle giriş çıkış yasağı getirildi. Giriş çıkış kapatılan illerle ilgili yapılan açıklamalar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki Giriş çıkış yasaklanan iller hangileri? İşte giriş çıkış kapatılan iller

<p>Giriş çıkış kapatılan illerle ilgili son dakika haberleri merak ediliyor. Valilikler, mevcut kamu düzeninin korunması, kamu sağlığının tehlikeye atılmaması ve salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla yeni kararlar aldı.</p>
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Giriş çıkış kapatılan illerle ilgili son dakika haberleri merak ediliyor. Valilikler, mevcut kamu düzeninin korunması, kamu sağlığının tehlikeye atılmaması ve salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla yeni kararlar aldı.

<p>Corona virüsü salgını ve HDP'li iki ismin milletvekillerinin düşürülmesini ve tutuklanmasını protesto etmek için düzenlenecek yürüyüş nedeniyle bazı kentlere 3-15 gün süreyle giriş çıkış yasağı getirildi. İşte giriş çıkış kapatılan iller</p>
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Corona virüsü salgını ve HDP'li iki ismin milletvekillerinin düşürülmesini ve tutuklanmasını protesto etmek için düzenlenecek yürüyüş nedeniyle bazı kentlere 3-15 gün süreyle giriş çıkış yasağı getirildi. İşte giriş çıkış kapatılan iller

<p>Valiliklerden yapılan açıklamada; milletvekillikleri düşürülen CHP'li Kadri Enis Berberoğlu ile HDP'li Musa Farisoğulları ve Leyla Güven'in cezaevine gönderilmelerini protesto etmek amacıyla Adana, Bursa ve bazı illerde toplanma çağrıları yapıldığı anımsatıldı.</p>
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Valiliklerden yapılan açıklamada; milletvekillikleri düşürülen CHP'li Kadri Enis Berberoğlu ile HDP'li Musa Farisoğulları ve Leyla Güven'in cezaevine gönderilmelerini protesto etmek amacıyla Adana, Bursa ve bazı illerde toplanma çağrıları yapıldığı anımsatıldı.

<p>Bazı illerde toplantı, gösteri yürüyüşü, miting, protesto ve oturma eylemi, açlık grevi, stant açma, çadır kurma, yüksek sesli yayın yapan araçlar ile konvoy düzenleme, imza kampanyası, konser ve şenlik gibi eylem ve etkinlikler ile kente giriş ve çıkışların yarından itibaren 15 gün sınırlandırıldığı bildirildi.</p>
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Bazı illerde toplantı, gösteri yürüyüşü, miting, protesto ve oturma eylemi, açlık grevi, stant açma, çadır kurma, yüksek sesli yayın yapan araçlar ile konvoy düzenleme, imza kampanyası, konser ve şenlik gibi eylem ve etkinlikler ile kente giriş ve çıkışların yarından itibaren 15 gün sınırlandırıldığı bildirildi.

<p>Milletvekillikleri düşürülen CHP'li Kadri Enis Berberoğlu ile HDP'li Musa Farisoğulları ve Leyla Güven'in cezaevine gönderilmelerini protesto etmek amacıyla yapılan çağrılar nedeniyle 9 ile giriş çıkışlar yasaklandı.</p>
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Milletvekillikleri düşürülen CHP'li Kadri Enis Berberoğlu ile HDP'li Musa Farisoğulları ve Leyla Güven'in cezaevine gönderilmelerini protesto etmek amacıyla yapılan çağrılar nedeniyle 9 ile giriş çıkışlar yasaklandı.

<p>Her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık hava toplantısı, yürüyüş, protesto eylemi, oturma eylemi, açlık grevi, stant açma, çadır kurma, yüksek sesli yayın yapan araçlar ile konvoy düzenleme, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş, poster asma gibi etkinlikler yasaklandı.</p>
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Her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık hava toplantısı, yürüyüş, protesto eylemi, oturma eylemi, açlık grevi, stant açma, çadır kurma, yüksek sesli yayın yapan araçlar ile konvoy düzenleme, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş, poster asma gibi etkinlikler yasaklandı.

<p>Bu tür eylemlerin düzenlenmesiyle karşıt görüşlü gruplar arasında gerginlik yaşanabileceği, şiddet içerikli sokak eylemlerinin meydana gelebileceği, kamu düzeni ve güvenliğinin tehlikeye düşebileceği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelenin zafiyete uğrayabileceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:</p>
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Bu tür eylemlerin düzenlenmesiyle karşıt görüşlü gruplar arasında gerginlik yaşanabileceği, şiddet içerikli sokak eylemlerinin meydana gelebileceği, kamu düzeni ve güvenliğinin tehlikeye düşebileceği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelenin zafiyete uğrayabileceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

<p>Şehirler arası seyahat yasağı 1 Haziran itibari ile normalleşme süreci kapsamında kaldırılmıştı. HDP'nin 'Demokrasi Yürüyüşü' çağrısı yapması ve koronavirüs salgını riski nedeniyle tedbir amaçlı 9 ile giriş çıkışlar yeniden yasaklandı.</p>
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Şehirler arası seyahat yasağı 1 Haziran itibari ile normalleşme süreci kapsamında kaldırılmıştı. HDP'nin 'Demokrasi Yürüyüşü' çağrısı yapması ve koronavirüs salgını riski nedeniyle tedbir amaçlı 9 ile giriş çıkışlar yeniden yasaklandı.

<p><b>GİRİŞ ÇIKIŞ YASAKLANAN İLLER HANGİLERİ?</b></p><p><b><br></b></p><p>İşte giriş çıkış kapatılan iller...<b><br></b></p>
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GİRİŞ ÇIKIŞ YASAKLANAN İLLER HANGİLERİ?


İşte giriş çıkış kapatılan iller...

<p><b>EDİRNE</b></p><p><br></p><p>Edirne’de il dışından girişler 3 gün süreyle yasaklandı.</p>
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EDİRNE


Edirne’de il dışından girişler 3 gün süreyle yasaklandı.

<p><b>KOCAELİ</b></p><p><br></p><p>Kocaeli’ye giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklandı.</p>
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KOCAELİ


Kocaeli’ye giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklandı.

<p><b>SAKARYA</b></p><p><br></p><p>Sakarya’da araç ve kişilerin kente giriş çıkışları 5 gün süreyle yasaklandı.</p>
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SAKARYA


Sakarya’da araç ve kişilerin kente giriş çıkışları 5 gün süreyle yasaklandı.

<p><b>TEKİRDAĞ</b></p><p><br></p><p>Tekirdağ Valiliği, İl geneline girişlerin 14-17 Haziran’da sınırlandırıldığını bildirdi.</p>
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TEKİRDAĞ


Tekirdağ Valiliği, İl geneline girişlerin 14-17 Haziran’da sınırlandırıldığını bildirdi.

<p><b>BİTLİS</b></p><p><br></p><p>Bitlis Valiliği gösteri ve yürüyüşlerin 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.</p>
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BİTLİS


Bitlis Valiliği gösteri ve yürüyüşlerin 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

<p><b>HAKKARİ</b></p><p><br></p><p>Hakkari Valiliği, iki günlük kısıtlama getirildiğini açıkladı.</p>
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HAKKARİ


Hakkari Valiliği, iki günlük kısıtlama getirildiğini açıkladı.

<p><b>KIRKLARELİ</b></p><p><br></p><p>Kırklareli’nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplantı ve gösteri yürüyüşleri 14-20 Haziran’da yasaklandı.</p>
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KIRKLARELİ


Kırklareli’nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplantı ve gösteri yürüyüşleri 14-20 Haziran’da yasaklandı.

<p><b>VAN</b></p><p><br></p><p>Van Valiliği, kentte her türlü toplu faaliyet, hareket, gösteri ve organizasyon gibi etkinliklerin kısıtlandığını duyurdu. Yasakların ne zamana kadar devam edeceği ise belirtilmedi.</p>
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VAN


Van Valiliği, kentte her türlü toplu faaliyet, hareket, gösteri ve organizasyon gibi etkinliklerin kısıtlandığını duyurdu. Yasakların ne zamana kadar devam edeceği ise belirtilmedi.

<p><b>ADANA</b></p><p><br></p><p>Adana'da, HDP'li milletvekillerinin tutuklanmasını protesto etmek amacıyla toplantı çağrıları yapılması üzerine milletvekilleri hariç olmak üzere eylemlere katılmak için hareket edecek grupların kente giriş çıkışları, pazartesi gününden itibaren 15 gün süreyle sınırlandırıldı. </p>
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ADANA


Adana'da, HDP'li milletvekillerinin tutuklanmasını protesto etmek amacıyla toplantı çağrıları yapılması üzerine milletvekilleri hariç olmak üzere eylemlere katılmak için hareket edecek grupların kente giriş çıkışları, pazartesi gününden itibaren 15 gün süreyle sınırlandırıldı. 

<p>Adana (15), Bitlis (15), Hakkari (2), Kırklareli (6), Edirne (3), Kocaeli (15), Sakarya (5), Van ve Tekirdağ‘da (3) valilikler tarafından şehirlere giriş kısıtlaması kararları alındı. <br></p>
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Adana (15), Bitlis (15), Hakkari (2), Kırklareli (6), Edirne (3), Kocaeli (15), Sakarya (5), Van ve Tekirdağ‘da (3) valilikler tarafından şehirlere giriş kısıtlaması kararları alındı. 

<p>Milletvekilleri hariç olmak üzere eylemlere katılmak için hareket edecek grupların kente giriş çıkışları sınırlandırıldı.</p>
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Milletvekilleri hariç olmak üzere eylemlere katılmak için hareket edecek grupların kente giriş çıkışları sınırlandırıldı.

<p><b>GİRİŞ ÇIKIŞLAR NEDEN KAPATILDI?</b></p><p><b><br></b></p><p>Milletvekillikleri düşürülen CHP'li Kadri Enis Berberoğlu ile HDP'li Musa Farisoğulları ve Leyla Güven'in cezaevine gönderilmelerini protesto etmek amacıyla yapılan çağrılar nedeniyle 9 ile giriş çıkışlar yasaklandı.</p>
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GİRİŞ ÇIKIŞLAR NEDEN KAPATILDI?


Milletvekillikleri düşürülen CHP'li Kadri Enis Berberoğlu ile HDP'li Musa Farisoğulları ve Leyla Güven'in cezaevine gönderilmelerini protesto etmek amacıyla yapılan çağrılar nedeniyle 9 ile giriş çıkışlar yasaklandı.

<p>Valiliklerden yapılan açıklamada; milletvekillikleri düşürülen CHP'li Kadri Enis Berberoğlu ile HDP'li Musa Farisoğulları ve Leyla Güven'in cezaevine gönderilmelerini protesto etmek amacıyla Adana, Bursa, Tekirdağ ve bazı illerde toplanma çağrıları yapıldığı anımsatıldı.</p>
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Valiliklerden yapılan açıklamada; milletvekillikleri düşürülen CHP'li Kadri Enis Berberoğlu ile HDP'li Musa Farisoğulları ve Leyla Güven'in cezaevine gönderilmelerini protesto etmek amacıyla Adana, Bursa, Tekirdağ ve bazı illerde toplanma çağrıları yapıldığı anımsatıldı.

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