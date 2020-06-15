Valilikler tarafından bazı illere son dakika giriş çıkış yasağı getirildiği duyuruldu. Corona virüsü salgını ve HDP'li iki ismin milletvekillerinin düşürülmesini ve tutuklanmasını protesto etmek için düzenlenecek yürüyüş nedeniyle bazı kentlere 3-15 gün süreyle giriş çıkış yasağı getirildi. Giriş çıkış kapatılan illerle ilgili yapılan açıklamalar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki Giriş çıkış yasaklanan iller hangileri? İşte giriş çıkış kapatılan iller
Giriş çıkış kapatılan illerle ilgili son dakika haberleri merak ediliyor. Valilikler, mevcut kamu düzeninin korunması, kamu sağlığının tehlikeye atılmaması ve salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla yeni kararlar aldı.
Corona virüsü salgını ve HDP'li iki ismin milletvekillerinin düşürülmesini ve tutuklanmasını protesto etmek için düzenlenecek yürüyüş nedeniyle bazı kentlere 3-15 gün süreyle giriş çıkış yasağı getirildi. İşte giriş çıkış kapatılan iller
Valiliklerden yapılan açıklamada; milletvekillikleri düşürülen CHP'li Kadri Enis Berberoğlu ile HDP'li Musa Farisoğulları ve Leyla Güven'in cezaevine gönderilmelerini protesto etmek amacıyla Adana, Bursa ve bazı illerde toplanma çağrıları yapıldığı anımsatıldı.
Bazı illerde toplantı, gösteri yürüyüşü, miting, protesto ve oturma eylemi, açlık grevi, stant açma, çadır kurma, yüksek sesli yayın yapan araçlar ile konvoy düzenleme, imza kampanyası, konser ve şenlik gibi eylem ve etkinlikler ile kente giriş ve çıkışların yarından itibaren 15 gün sınırlandırıldığı bildirildi.
Milletvekillikleri düşürülen CHP'li Kadri Enis Berberoğlu ile HDP'li Musa Farisoğulları ve Leyla Güven'in cezaevine gönderilmelerini protesto etmek amacıyla yapılan çağrılar nedeniyle 9 ile giriş çıkışlar yasaklandı.
Her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık hava toplantısı, yürüyüş, protesto eylemi, oturma eylemi, açlık grevi, stant açma, çadır kurma, yüksek sesli yayın yapan araçlar ile konvoy düzenleme, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş, poster asma gibi etkinlikler yasaklandı.
Bu tür eylemlerin düzenlenmesiyle karşıt görüşlü gruplar arasında gerginlik yaşanabileceği, şiddet içerikli sokak eylemlerinin meydana gelebileceği, kamu düzeni ve güvenliğinin tehlikeye düşebileceği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelenin zafiyete uğrayabileceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
Şehirler arası seyahat yasağı 1 Haziran itibari ile normalleşme süreci kapsamında kaldırılmıştı. HDP'nin 'Demokrasi Yürüyüşü' çağrısı yapması ve koronavirüs salgını riski nedeniyle tedbir amaçlı 9 ile giriş çıkışlar yeniden yasaklandı.
GİRİŞ ÇIKIŞ YASAKLANAN İLLER HANGİLERİ?
İşte giriş çıkış kapatılan iller...
EDİRNE
Edirne’de il dışından girişler 3 gün süreyle yasaklandı.
KOCAELİ
Kocaeli’ye giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklandı.
SAKARYA
Sakarya’da araç ve kişilerin kente giriş çıkışları 5 gün süreyle yasaklandı.
TEKİRDAĞ
Tekirdağ Valiliği, İl geneline girişlerin 14-17 Haziran’da sınırlandırıldığını bildirdi.
BİTLİS
Bitlis Valiliği gösteri ve yürüyüşlerin 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.
HAKKARİ
Hakkari Valiliği, iki günlük kısıtlama getirildiğini açıkladı.
KIRKLARELİ
Kırklareli’nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplantı ve gösteri yürüyüşleri 14-20 Haziran’da yasaklandı.
VAN
Van Valiliği, kentte her türlü toplu faaliyet, hareket, gösteri ve organizasyon gibi etkinliklerin kısıtlandığını duyurdu. Yasakların ne zamana kadar devam edeceği ise belirtilmedi.
ADANA
Adana'da, HDP'li milletvekillerinin tutuklanmasını protesto etmek amacıyla toplantı çağrıları yapılması üzerine milletvekilleri hariç olmak üzere eylemlere katılmak için hareket edecek grupların kente giriş çıkışları, pazartesi gününden itibaren 15 gün süreyle sınırlandırıldı.
Adana (15), Bitlis (15), Hakkari (2), Kırklareli (6), Edirne (3), Kocaeli (15), Sakarya (5), Van ve Tekirdağ‘da (3) valilikler tarafından şehirlere giriş kısıtlaması kararları alındı.
Milletvekilleri hariç olmak üzere eylemlere katılmak için hareket edecek grupların kente giriş çıkışları sınırlandırıldı.
GİRİŞ ÇIKIŞLAR NEDEN KAPATILDI?
Milletvekillikleri düşürülen CHP'li Kadri Enis Berberoğlu ile HDP'li Musa Farisoğulları ve Leyla Güven'in cezaevine gönderilmelerini protesto etmek amacıyla yapılan çağrılar nedeniyle 9 ile giriş çıkışlar yasaklandı.
Valiliklerden yapılan açıklamada; milletvekillikleri düşürülen CHP'li Kadri Enis Berberoğlu ile HDP'li Musa Farisoğulları ve Leyla Güven'in cezaevine gönderilmelerini protesto etmek amacıyla Adana, Bursa, Tekirdağ ve bazı illerde toplanma çağrıları yapıldığı anımsatıldı.