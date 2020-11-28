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  • 90+5'te saha karıştı, kırmızı kart gördü! Sumudica yine olay çıkardı Hamza Hamzaoğlu çılgına döndü: Çıkışta gel diye bağırdı!

90+5'te saha karıştı, kırmızı kart gördü! Sumudica yine olay çıkardı Hamza Hamzaoğlu çılgına döndü: Çıkışta gel diye bağırdı!

90+5'te saha karıştı, kırmızı kart gördü! Sumudica yine olay çıkardı Hamza Hamzaoğlu çılgına döndü: Çıkışta gel diye bağırdı!
28 Kasım 2020 Cumartesi

Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK sahasında karşılaştığı Yeni Malatyaspor ile 2-2 berabere kalırken karşılaşmaya maç sonu yaşananlar damga vurdu.

<p>Gaziantep FK, Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Karşılaşma iki takımın karşılıklı attığı gollerle 2-2 berabere sona erdi.</p>
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Gaziantep FK, Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Karşılaşma iki takımın karşılıklı attığı gollerle 2-2 berabere sona erdi.

<p>Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadelede deplasman ekibi Yeni Malatyaspor, 90+5'te Jetmir Topalli ile skoru 2-2 yapınca ortalık karıştı.</p>
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Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadelede deplasman ekibi Yeni Malatyaspor, 90+5'te Jetmir Topalli ile skoru 2-2 yapınca ortalık karıştı.

<p>Yeni Malatyaspor'un 90+5'te attığı gol sonrası çıkan tartışmalar ve yapılan itirazlar sonrası Gaziantep FK teknik direktörü Marius Sumudica ikinci sarı kartını görüp kırmızı kartla oyundan atıldı.<br></p>
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Yeni Malatyaspor'un 90+5'te attığı gol sonrası çıkan tartışmalar ve yapılan itirazlar sonrası Gaziantep FK teknik direktörü Marius Sumudica ikinci sarı kartını görüp kırmızı kartla oyundan atıldı.

<p><b>NELER OLDU?</b></p>
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NELER OLDU?

<p>90+5. dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağında önce Semih Kaya kafayı vurdu, daha sonra topu önünde bulan Topalli golü buldu.</p>
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90+5. dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağında önce Semih Kaya kafayı vurdu, daha sonra topu önünde bulan Topalli golü buldu.

<p>Ardından gol pozisyonu VAR'da incelendi ve hakem Ali Palabıyık golü verdiğini açıkladı.</p>
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Ardından gol pozisyonu VAR'da incelendi ve hakem Ali Palabıyık golü verdiğini açıkladı.

<p><b>İTİRAZDAN KIRMIZI KART </b></p><p>Kararın ardından yoğun itirazlarda bulunan Sumudica, 90+9'da kırmızı kart gördü.</p>
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İTİRAZDAN KIRMIZI KART

Kararın ardından yoğun itirazlarda bulunan Sumudica, 90+9'da kırmızı kart gördü.

<p>Sumudica, oyundan çıkarken Yeni Malatyaspor teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu ile de tartışma yaşadı.</p>
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Sumudica, oyundan çıkarken Yeni Malatyaspor teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu ile de tartışma yaşadı.

<p>Sumudica'nın itirazlarına tepki gösteren Hamza Hamzaoğlu, Gaziantep FK kulübesine doğru yöneldi ve Sumudica ile aralarında sert bir diyalog yaşandı.</p>
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Sumudica'nın itirazlarına tepki gösteren Hamza Hamzaoğlu, Gaziantep FK kulübesine doğru yöneldi ve Sumudica ile aralarında sert bir diyalog yaşandı.

<p><b>'ÇIKIŞTA GEL' DİYE BAĞIRDI </b></p>
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'ÇIKIŞTA GEL' DİYE BAĞIRDI 

<p>Bunun üzerine kırmızı kart gören Sumudica, soyunma odasına doğru yönelirken Hamza Hamzaoğlu'na el hareketleriyle 'Çıkışta gel' dedi.</p>
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Bunun üzerine kırmızı kart gören Sumudica, soyunma odasına doğru yönelirken Hamza Hamzaoğlu'na el hareketleriyle 'Çıkışta gel' dedi.

<p><b>BU SEZON İKİNCİ KEZ... </b></p>
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BU SEZON İKİNCİ KEZ... 

<p>Romanyalı teknik direktörün Hamzaoğlu'na küfürlü sözlerde bulunduğu ve tehdit ettiği iddia edildi. Sumudica böylece, bu sezon ikinci kez itirazlardan dolayı kırmızı kart görmüş oldu.</p>
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Romanyalı teknik direktörün Hamzaoğlu'na küfürlü sözlerde bulunduğu ve tehdit ettiği iddia edildi. Sumudica böylece, bu sezon ikinci kez itirazlardan dolayı kırmızı kart görmüş oldu.

<p>Öte yandan Süper Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor ile 2-2 berabere kalan Gaziantep Futbol Kulübü'nün yardımcı antrenörü Gabriel Margarit, 2 puan kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.</p>
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Öte yandan Süper Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor ile 2-2 berabere kalan Gaziantep Futbol Kulübü'nün yardımcı antrenörü Gabriel Margarit, 2 puan kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

<p>Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın gördüğü kırmızı kart nedeniyle maçın ardından düzenlenen basın toplantısına katılan Margarit, maça iyi başladıklarını söyledi. Maçtan 2 puan kayıpla ayrıldıklarını belirten Margarit, şöyle konuştu:</p>
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Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın gördüğü kırmızı kart nedeniyle maçın ardından düzenlenen basın toplantısına katılan Margarit, maça iyi başladıklarını söyledi. Maçtan 2 puan kayıpla ayrıldıklarını belirten Margarit, şöyle konuştu:

<p><b>'RAKİP TAKIMIN HOCASI...' </b></p><p>'İkinci yarı 10 kişi oynamamıza rağmen 2 puan kaybeden biz olduk. Son 30 saniyede 2 puan kaybedince herkes kızgın ve sinirli oldu. Başka şeyler söylemek istiyorum. Her maç hocamıza karşı hakemler. Mesela bugün hiçbir şey söylemedi. Rakip takımın hocası bizim bölgedeydi hiç kart görmedi. Hocamız Türk pasaportu alana kadar yedek kulübesinde tiyatro izler gibi maçı mı izlesin.'</p>
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'RAKİP TAKIMIN HOCASI...'

'İkinci yarı 10 kişi oynamamıza rağmen 2 puan kaybeden biz olduk. Son 30 saniyede 2 puan kaybedince herkes kızgın ve sinirli oldu. Başka şeyler söylemek istiyorum. Her maç hocamıza karşı hakemler. Mesela bugün hiçbir şey söylemedi. Rakip takımın hocası bizim bölgedeydi hiç kart görmedi. Hocamız Türk pasaportu alana kadar yedek kulübesinde tiyatro izler gibi maçı mı izlesin.'

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