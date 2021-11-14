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TÜRKİYE 3. KEZ DÜNYA KUPASI VİZESİ ALMAYA ÇALIŞACAK







Daha önce 1954 ve 2002 yıllarında Dünya Kupası'na katılan A Milli Takım, aynı başarıyı 3. kez tekrarlamak amacıyla sahaya çıkacak. Son katıldığı Güney Kore ve Japonya'da düzenlenen 2002 Dünya Kupası'nda elde ettiği üçüncülükle turnuva tarihindeki en başarılı derecesini elde eden Ay-Yıldızlılar, Avrupa Elemeleri'nde G Grubu'nda Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile karşılaştı.