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  • A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu! Stefan Kuntz'dan sürpriz isim

A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu! Stefan Kuntz'dan sürpriz isim

A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu! Stefan Kuntz'dan sürpriz isim
16 Eylül 2022 Cuma

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

<p>A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ve Faroe Adaları ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu.</p>
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A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ve Faroe Adaları ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu.

<p>A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz,, Kayserispor'un sağ beki Onur Bulut'u ilk kez Ay-Yıldızlı takımın kadrosuna davet etti. <br></p>
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A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz,, Kayserispor'un sağ beki Onur Bulut'u ilk kez Ay-Yıldızlı takımın kadrosuna davet etti.

<p>Kuntz tarafından belirlenen kadroda şu futbolcular yer alıyor:</p>
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Kuntz tarafından belirlenen kadroda şu futbolcular yer alıyor:

<p>Altay Bayındır (Fenerbahçe)</p>
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Altay Bayındır (Fenerbahçe)

<p>Doğan Alemdar (Rennes)</p>
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Doğan Alemdar (Rennes)

<p>Uğurcan Çakır (Trabzonspor)</p>
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Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

<p>Onur Bulut (Yukatel Kayserispor)</p>
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Onur Bulut (Yukatel Kayserispor)

<p>Zeki Çelik (Roma)</p>
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Zeki Çelik (Roma)

<p>Çağlar Söyüncü (Leicester City)</p>
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Çağlar Söyüncü (Leicester City)

<p>Kaan Ayhan (Sassuolo Calcio)</p>
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Kaan Ayhan (Sassuolo Calcio)

<p>Merih Demiral (Atalanta)</p>
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Merih Demiral (Atalanta)

<p>Ozan Kabak (Hoffenheim)</p>
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Ozan Kabak (Hoffenheim)

<p>Eren Elmalı (Trabzonspor)</p>
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Eren Elmalı (Trabzonspor)

<p>Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)</p>
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Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)

<p>Rıdvan Yılmaz (Rangers)</p>
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Rıdvan Yılmaz (Rangers)

<p>Cengiz Ünder (Marsilya)</p>
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Cengiz Ünder (Marsilya)

<p>Yunus Akgün (Galatasaray)</p>
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Yunus Akgün (Galatasaray)

<p>Berkan Kutlu (Galatasaray)</p>
18
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Berkan Kutlu (Galatasaray)

<p>İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)</p>
19
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İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)

<p>Orkun Kökçü (Feyenoord)</p>
20
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26

Orkun Kökçü (Feyenoord)

<p>Salih Özcan (Borussia Dortmund)</p>
21
/
26

Salih Özcan (Borussia Dortmund)

<p>Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)</p>
22
/
26

Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)

<p>Serdar Gürler (Medipol Başakşehir)</p>
23
/
26

Serdar Gürler (Medipol Başakşehir)

<p>Enes Ünal (Getafe)</p>
24
/
26

Enes Ünal (Getafe)

<p>Halil Dervişoğlu (Burnley)</p>
25
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Halil Dervişoğlu (Burnley)

<p>Serdar Dursun (Fenerbahçe)</p>
26
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Serdar Dursun (Fenerbahçe)
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