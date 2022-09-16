A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ve Faroe Adaları ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu.
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz,, Kayserispor'un sağ beki Onur Bulut'u ilk kez Ay-Yıldızlı takımın kadrosuna davet etti.
Kuntz tarafından belirlenen kadroda şu futbolcular yer alıyor:
Altay Bayındır (Fenerbahçe)
Doğan Alemdar (Rennes)
Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Onur Bulut (Yukatel Kayserispor)
Zeki Çelik (Roma)
Çağlar Söyüncü (Leicester City)
Kaan Ayhan (Sassuolo Calcio)
Merih Demiral (Atalanta)
Ozan Kabak (Hoffenheim)
Eren Elmalı (Trabzonspor)
Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)
Rıdvan Yılmaz (Rangers)
Cengiz Ünder (Marsilya)
Yunus Akgün (Galatasaray)
Berkan Kutlu (Galatasaray)
İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)
Orkun Kökçü (Feyenoord)
Salih Özcan (Borussia Dortmund)
Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)
Serdar Gürler (Medipol Başakşehir)
Enes Ünal (Getafe)
Halil Dervişoğlu (Burnley)
Serdar Dursun (Fenerbahçe)