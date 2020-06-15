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ABD polisi çizgiyi aştı! 7 yaşındaki çocuğa bunu yaptı

ABD polisi çizgiyi aştı! 7 yaşındaki çocuğa bunu yaptı
15 Haziran 2020 Pazartesi

ABD'nin başkenti Washington'da ırkçılık karşıtı protestoda, bir polis memuru, 7 yaşındaki bir çocuğun yüzüne biber gazı sıktı. Protestocular olaya sert tepki gösterdi.

<p>Son dönemlerde polis şiddeti ve ırkçılıkla gündeme gelen ABD'nin başkenti Washington'da Mando Avery ve oğlu, ailesiyle birlikte kiliseden çıktıktan sonra Seattle şehrindeki ırkçılık karşıtı protestoya katıldı.</p>
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Son dönemlerde polis şiddeti ve ırkçılıkla gündeme gelen ABD'nin başkenti Washington'da Mando Avery ve oğlu, ailesiyle birlikte kiliseden çıktıktan sonra Seattle şehrindeki ırkçılık karşıtı protestoya katıldı.

<p>Protesto sırasında bir polis memuru, Avery’nin 7 yaşındaki oğlunun yüzüne biber gazı sıktı. </p>
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Protesto sırasında bir polis memuru, Avery’nin 7 yaşındaki oğlunun yüzüne biber gazı sıktı. 

<p>Küçük çocuk çığlık atarak babasına sarılırken, diğer protestocular da çocuğun yüzüne süt ve su dökerek mücadele etti.</p>
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Küçük çocuk çığlık atarak babasına sarılırken, diğer protestocular da çocuğun yüzüne süt ve su dökerek mücadele etti.

<p>Protestocular yaşanan olaya tepki gösterirken, o anlar ise kuaför olduğu belirtilen 34 yaşındaki Evan Hreha tarafından kayda alındı.</p>
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Protestocular yaşanan olaya tepki gösterirken, o anlar ise kuaför olduğu belirtilen 34 yaşındaki Evan Hreha tarafından kayda alındı.

<p><b>KÜÇÜK ÇOCUK OLAY KARŞISINDA TRAVMA YAŞADI</b></p>
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KÜÇÜK ÇOCUK OLAY KARŞISINDA TRAVMA YAŞADI

<p>Küçük çocuğun olay karşısında travma yaşadığı ve ailesine ‘bunu hak edecek ne yaptığını’ sorduğu aktarıldı. Olayla ilgili yerel medyaya konuşan Avery, kendisini en çok üzen şeyin yakın mesafede bulunan diğer polis memurlarının ve bir grup acil durum ekibinin oğluna yardım etmemesi olduğunu ifade etti.</p>
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Küçük çocuğun olay karşısında travma yaşadığı ve ailesine ‘bunu hak edecek ne yaptığını’ sorduğu aktarıldı. Olayla ilgili yerel medyaya konuşan Avery, kendisini en çok üzen şeyin yakın mesafede bulunan diğer polis memurlarının ve bir grup acil durum ekibinin oğluna yardım etmemesi olduğunu ifade etti.

<p><b>GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞAN KİŞİYE GÖZALTI</b><br></p>
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GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞAN KİŞİYE GÖZALTI

<p>Yerel medyada yer alan haberde, videoyu sosyal medyada paylaşan Hreha’nın, küçük çocuğun yüzüne gaz sıktığı düşünülen polis memuruna ' videoyu paylaşacağım' demesi üzeresine, Hreha’nın olaydan 1 hafta sonra bir polis memuruna ‘lazer tuttuğu’ gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi. Hreha ise üzerinde lazer olmadığını, gözaltına alınma sebebinin görüntüleri kaydetmesi ve sosyal medyada paylaşması olduğu öğrenildi. Küçük çocuğun ailesinin, olayla ilgili hukuk mücadelesi başlattığı belirtildi.</p>
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Yerel medyada yer alan haberde, videoyu sosyal medyada paylaşan Hreha’nın, küçük çocuğun yüzüne gaz sıktığı düşünülen polis memuruna ' videoyu paylaşacağım' demesi üzeresine, Hreha’nın olaydan 1 hafta sonra bir polis memuruna ‘lazer tuttuğu’ gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi. Hreha ise üzerinde lazer olmadığını, gözaltına alınma sebebinin görüntüleri kaydetmesi ve sosyal medyada paylaşması olduğu öğrenildi. Küçük çocuğun ailesinin, olayla ilgili hukuk mücadelesi başlattığı belirtildi.

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