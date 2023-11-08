ABD'nin New York kentinde Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden göstericiler, New York sokaklarında ellerinde pankart ve Filistin bayrakları taşıdı.
Göstericiler, Filistin bayrakları ve pankartlar taşıyarak Filistin'e desteklerini gösterdi.
Gösteride İsrail'in katliamları protesto edildi.
Filistin bayrakları taşıyan göstericiler İsrail aleyhine sloganlar attı.
Mazlum Gazze halkına yapılan insanlık suçlarına tepki gösterildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'yi tekrar işgal etmesini desteklemediklerini bildirmişti.
Göstericiler ABD hükümetinin skandal kararına da tepki gösterdi
Yaşlı çocuk demeden binlerce kişi Filistin halkı için yekvücut oldu.
Gazze'de binlerce kadın ve çocuğun öldürülmesine pankartlarla tepki gösterildi.
Gösteride uluslararası toplumun sessizliği de kınandı
Gazze'de yaşanan büyük insanlık trajedisi için gösteri boyunca tepki eylemleri yapıldı.