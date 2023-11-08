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ABD'de binlerce kişi Gazze için New York sokaklarına döküldü

ABD'de binlerce kişi Gazze için New York sokaklarına döküldü
8 Kasım 2023 Çarşamba

Binlerce ABD'li, İsrail'in Gazze'deki insanlık suçlarına tepki göstermek için New York sokaklarına döküldü. Göstericiler ellerinde pankartlar ve Filistin bayraklarıyla İşgalci İsrail'i protesto etti.

<p>ABD'nin New York kentinde Filistin'e destek gösterisi düzenlendi</p>
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ABD'nin New York kentinde Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

<p>Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden göstericiler, New York sokaklarında ellerinde pankart ve Filistin bayrakları taşıdı.</p>
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Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden göstericiler, New York sokaklarında ellerinde pankart ve Filistin bayrakları taşıdı.

<p>Göstericiler, Filistin bayrakları ve pankartlar taşıyarak Filistin'e desteklerini gösterdi.</p>
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Göstericiler, Filistin bayrakları ve pankartlar taşıyarak Filistin'e desteklerini gösterdi.

<p>Gösteride İsrail'in katliamları protesto edildi.</p>
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Gösteride İsrail'in katliamları protesto edildi.

<p>Filistin bayrakları taşıyan göstericiler İsrail aleyhine sloganlar attı.</p>
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Filistin bayrakları taşıyan göstericiler İsrail aleyhine sloganlar attı.

<p>Mazlum Gazze halkına yapılan insanlık suçlarına tepki gösterildi.</p>
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Mazlum Gazze halkına yapılan insanlık suçlarına tepki gösterildi.

<p>ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'yi tekrar işgal etmesini desteklemediklerini bildirmişti.</p>
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ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'yi tekrar işgal etmesini desteklemediklerini bildirmişti.

<p>Göstericiler ABD hükümetinin skandal kararına da tepki gösterdi</p>
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Göstericiler ABD hükümetinin skandal kararına da tepki gösterdi

<p>Yaşlı çocuk demeden binlerce kişi Filistin halkı için yekvücut oldu.</p>
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Yaşlı çocuk demeden binlerce kişi Filistin halkı için yekvücut oldu.

<p>Gazze'de binlerce kadın ve çocuğun öldürülmesine pankartlarla tepki gösterildi.</p>
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Gazze'de binlerce kadın ve çocuğun öldürülmesine pankartlarla tepki gösterildi.

<p>Gösteride uluslararası toplumun sessizliği de kınandı</p>
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Gösteride uluslararası toplumun sessizliği de kınandı

<p>Gazze'de yaşanan büyük insanlık trajedisi için gösteri boyunca tepki eylemleri yapıldı.</p>
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Gazze'de yaşanan büyük insanlık trajedisi için gösteri boyunca tepki eylemleri yapıldı.
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