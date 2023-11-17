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ABD'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi: Protestocular İsrail'e tepki için 'ölmeye yattı'

ABD'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi: Protestocular İsrail'e tepki için 'ölmeye yattı'
17 Kasım 2023 Cuma

ABD'nin Şikago kentinde'deki Federal Plaza önünde, Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Sağlık çalışanlarının düzenlediği protestoda İsrail'in Gazze'de ki hastaneleri hedef almasına tepki gösterildi. Göstericiler tepkilerini 'ölmeye yatarak' gösterdi.

<p>ABD'de sağlık çalışanları Filistin'e destek gösterisi düzenledi.</p>
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ABD'de sağlık çalışanları Filistin'e destek gösterisi düzenledi.

<p>Şikago eyaletinde düzenlenen gösteriye çok sayıda kişi katıldı.</p>
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Şikago eyaletinde düzenlenen gösteriye çok sayıda kişi katıldı.

<p>Göstericiler hayatını kaybeden Filistinlilerinin isimlerinin yazdığı pankartlar taşıdı.</p>
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Göstericiler hayatını kaybeden Filistinlilerinin isimlerinin yazdığı pankartlar taşıdı.

<p>İşgalci İsrail'in katliamlarına dur diyen sağlık çalışanları, 'ölmeye yatarak' tepkilerini gösterdi.</p>
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İşgalci İsrail'in katliamlarına dur diyen sağlık çalışanları, 'ölmeye yatarak' tepkilerini gösterdi.

<p>ABD'nin Şikago kentinde'deki Federal Plaza önünde, Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.</p>
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ABD'nin Şikago kentinde'deki Federal Plaza önünde, Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

<p>Sağlık çalışanlarının düzenlediği protestoda İsrail'in Gazze'de ki hastaneleri hedef almasına tepki gösterildi.</p>
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Sağlık çalışanlarının düzenlediği protestoda İsrail'in Gazze'de ki hastaneleri hedef almasına tepki gösterildi.

<p>Göstericiler hayatını kaybeden Filistinlileri andı.</p>
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Göstericiler hayatını kaybeden Filistinlileri andı.

<p>Göstericilerin eylemleri görüntülere yansıdı.</p>
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Göstericilerin eylemleri görüntülere yansıdı.

<p>Gösteride uluslararası toplumun sessizliği de kınandı.</p>
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Gösteride uluslararası toplumun sessizliği de kınandı.

<p>Gazze'de binlerce kadın ve çocuğun öldürülmesine pankartlarla tepki gösterildi.</p>
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Gazze'de binlerce kadın ve çocuğun öldürülmesine pankartlarla tepki gösterildi.

<p>Gazze'de yaşanan büyük insanlık trajedisi için gösteri boyunca tepki eylemleri yapıldı.</p>
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Gazze'de yaşanan büyük insanlık trajedisi için gösteri boyunca tepki eylemleri yapıldı.

<p>Gazze'de öldürülen 11 binden fazla insan saygıyla anıldı.</p>
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Gazze'de öldürülen 11 binden fazla insan saygıyla anıldı.
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