ABD'de sağlık çalışanları Filistin'e destek gösterisi düzenledi.
Şikago eyaletinde düzenlenen gösteriye çok sayıda kişi katıldı.
Göstericiler hayatını kaybeden Filistinlilerinin isimlerinin yazdığı pankartlar taşıdı.
İşgalci İsrail'in katliamlarına dur diyen sağlık çalışanları, 'ölmeye yatarak' tepkilerini gösterdi.
ABD'nin Şikago kentinde'deki Federal Plaza önünde, Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.
Sağlık çalışanlarının düzenlediği protestoda İsrail'in Gazze'de ki hastaneleri hedef almasına tepki gösterildi.
Göstericiler hayatını kaybeden Filistinlileri andı.
Göstericilerin eylemleri görüntülere yansıdı.
Gösteride uluslararası toplumun sessizliği de kınandı.
Gazze'de binlerce kadın ve çocuğun öldürülmesine pankartlarla tepki gösterildi.
Gazze'de yaşanan büyük insanlık trajedisi için gösteri boyunca tepki eylemleri yapıldı.
Gazze'de öldürülen 11 binden fazla insan saygıyla anıldı.