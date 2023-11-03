ABD'nin New York kentinde Filistin'e destek gösterileri düzenlendi.
CUNY Şansölyesi'nin New York ofisinin önünde toplanan göstericiler, Filistin bayrakları ve pankartlar taşıyarak Filistin'e desteklerini gösterdi.
Gösteriye Yahudi gruplar da katıldı.
Filistin bayrakları taşıyan göstericiler İsrail aleyhine sloganlar attı.
Göstericiler saatlerce mazlum Gazze halkı için bütün dünyaya adeta haykırdı.
ABD'liler Biden'in İsrail desteğini de kınadı.
İşgalci İsrail'in yoğun hava saldırıları göstericiler tarafından kınandı.
Gazze'ye özgürlük mesajları gösteri boyunca yüksek sesle dillendirildi.
New York sokaklarının kalbi Gazze için attı.
Pankartlarla İsrail'e tepki gösteren kalabalıklar New York sokaklarını doldurdu.
Binlerce kişi Filistin için birlik oldu.
Birçok dine mensup insanın bir araya geldiği göstericiler, Filistin'e destek için secdeye yattı.
Gıda, su, elektrik, yakıt ve internetten mahrum Filistin halkı için pankartlar açıldı.