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ABD'de Filistin'e destek gösterisi: New York sokaklarının kalbi Gazze için attı

ABD'de Filistin'e destek gösterisi: New York sokaklarının kalbi Gazze için attı
3 Kasım 2023 Cuma

Amerikan halkı, her ne kadar hükümet İsrail'i desteklese de, Gazze'deki mazlum Filistinliler için gösterilerini sürdürdü. New York'ta binlerce ABD'li, Filistin bayrakları ve pankartlar taşıyarak Gazze halkına desteklerini gösterdi.

<p>ABD'nin New York kentinde Filistin'e destek gösterileri düzenlendi. </p>
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ABD'nin New York kentinde Filistin'e destek gösterileri düzenlendi.

<p>CUNY Şansölyesi'nin New York ofisinin önünde toplanan göstericiler, Filistin bayrakları ve pankartlar taşıyarak Filistin'e desteklerini gösterdi. </p>
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CUNY Şansölyesi'nin New York ofisinin önünde toplanan göstericiler, Filistin bayrakları ve pankartlar taşıyarak Filistin'e desteklerini gösterdi.

<p>Gösteriye Yahudi gruplar da katıldı.</p>
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Gösteriye Yahudi gruplar da katıldı.

<p>Filistin bayrakları taşıyan göstericiler İsrail aleyhine sloganlar attı.</p>
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Filistin bayrakları taşıyan göstericiler İsrail aleyhine sloganlar attı.

<p>Göstericiler saatlerce mazlum Gazze halkı için bütün dünyaya adeta haykırdı.</p>
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Göstericiler saatlerce mazlum Gazze halkı için bütün dünyaya adeta haykırdı.

<p>ABD'liler Biden'in İsrail desteğini de kınadı.</p>
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ABD'liler Biden'in İsrail desteğini de kınadı.

<p>İşgalci İsrail'in yoğun hava saldırıları göstericiler tarafından kınandı.</p>
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İşgalci İsrail'in yoğun hava saldırıları göstericiler tarafından kınandı.

<p>Gazze'ye özgürlük mesajları gösteri boyunca yüksek sesle dillendirildi.</p>
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Gazze'ye özgürlük mesajları gösteri boyunca yüksek sesle dillendirildi.

<p>New York sokaklarının kalbi Gazze için attı.</p>
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New York sokaklarının kalbi Gazze için attı.

<p>Pankartlarla İsrail'e tepki gösteren kalabalıklar New York sokaklarını doldurdu.</p>
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Pankartlarla İsrail'e tepki gösteren kalabalıklar New York sokaklarını doldurdu.

<p>Binlerce kişi Filistin için birlik oldu.</p>
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Binlerce kişi Filistin için birlik oldu.

<p>Birçok dine mensup insanın bir araya geldiği göstericiler, Filistin'e destek için secdeye yattı.</p>
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Birçok dine mensup insanın bir araya geldiği göstericiler, Filistin'e destek için secdeye yattı.

<p>Gıda, su, elektrik, yakıt ve internetten mahrum Filistin halkı için pankartlar açıldı.</p>
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Gıda, su, elektrik, yakıt ve internetten mahrum Filistin halkı için pankartlar açıldı.
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