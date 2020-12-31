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Abdullah Avcı gidecek 10 ismi belirledi

Abdullah Avcı gidecek 10 ismi belirledi
31 Aralık 2020 Perşembe

Trabzonspor'da ara transfer dönemi hareketli geçecek... Bu dönemde kendi kadrosunu oluşturmayı hedefleyen bordo mavili takımın hocası Abdullah Avcı tam 10 oyuncu ile yollarını ayıracak.

Şampiyonluk yarışını son haftalarda kaybettiği 2019-20 sezonundaki kadrosunun iskeletini önemli anlamda bozan Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı, ara transfer döneminde kendi kadrosunu oluşturacak.
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Şampiyonluk yarışını son haftalarda kaybettiği 2019-20 sezonundaki kadrosunun iskeletini önemli anlamda bozan Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı, ara transfer döneminde kendi kadrosunu oluşturacak.

<p>Birçok oyuncunun gözden çıkarıldığı bordo-mavililerde devre arası transfer döneminin hareketli geçmesi bekleniyor.</p>
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Birçok oyuncunun gözden çıkarıldığı bordo-mavililerde devre arası transfer döneminin hareketli geçmesi bekleniyor.

<p>2019-20 sezonunda şampiyonluğu son 8 haftada Medipol Başakşehir’e kaptıran ve söz konusu sezondaki iskelet kadrosunu önemli oranda bozan Trabzonspor, 2020-21 sezonu öncesi Hugo, Edgar Ie, Diabate, Flavio, Trondsen, Marlon, Afobe, Plaza, Djaniny ve Baker olmak üzere 10 yabancı oyuncuyu kadrosuna kattı ancak söz konusu sezonun ilk 15 haftalık bölümünde beklentilerin altında kaldı. </p>
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2019-20 sezonunda şampiyonluğu son 8 haftada Medipol Başakşehir’e kaptıran ve söz konusu sezondaki iskelet kadrosunu önemli oranda bozan Trabzonspor, 2020-21 sezonu öncesi Hugo, Edgar Ie, Diabate, Flavio, Trondsen, Marlon, Afobe, Plaza, Djaniny ve Baker olmak üzere 10 yabancı oyuncuyu kadrosuna kattı ancak söz konusu sezonun ilk 15 haftalık bölümünde beklentilerin altında kaldı. 

<p>Başarısız sonuçların ardından teknik direktör Eddie Newton ile yollarını ayırdıktan sonra 9’uncu haftada göreve Abdullah Avcı’yı getiren bordo-mavililerde, kadronun yeniden yapılandırılacağı ve birçok oyuncu ile yolların ayrılacağı öğrenildi.</p>
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Başarısız sonuçların ardından teknik direktör Eddie Newton ile yollarını ayırdıktan sonra 9’uncu haftada göreve Abdullah Avcı’yı getiren bordo-mavililerde, kadronun yeniden yapılandırılacağı ve birçok oyuncu ile yolların ayrılacağı öğrenildi.

<p><b>GİDECEK LİSTESİ KABARIK</b></p><p><br></p><p>Trabzonspor’da 5 Ocak’ta başlayacak olan ara transfer döneminde <b>Campi, Hosseini, Diabate, Afobe, Plaza ve Bilal</b> <b>ile yolların ayrılması planlanıyor. </b></p>
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GİDECEK LİSTESİ KABARIK


Trabzonspor’da 5 Ocak’ta başlayacak olan ara transfer döneminde Campi, Hosseini, Diabate, Afobe, Plaza ve Bilal ile yolların ayrılması planlanıyor. 

<p>Ayrıca şartların oluşması durumunda <b>Baker ve Pereira ile de yolların ayrılabileceği kaydedildi. </b></p>
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Ayrıca şartların oluşması durumunda Baker ve Pereira ile de yolların ayrılabileceği kaydedildi. 

<p>Bunun yanında <b>Ahmet Canbaz ile Yusuf Sarı</b>’nın da gelişim gösterebilecekleri takımlara <b>kiralık </b>olarak gönderilmeleri gündemde. </p>
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Bunun yanında Ahmet Canbaz ile Yusuf Sarı’nın da gelişim gösterebilecekleri takımlara kiralık olarak gönderilmeleri gündemde. 

<p>Şartlarda anlaşılması durumunda bordo-mavililerde devre arası 10 oyuncu ile yolların ayrılması bekleniyor.</p>
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Şartlarda anlaşılması durumunda bordo-mavililerde devre arası 10 oyuncu ile yolların ayrılması bekleniyor.

<p><b>TRANSFER LİMİTİ BELİRLEYİCİ OLACAK</b></p><p><br></p><p>Finansal Fair Play kurallarına uymadığı gerekçesiyle Avrupa Kupaları’ndan men edilen ve bu yıl hak kazanmasına rağmen Avrupa’da boy gösteremeyen Trabzonspor’da devre arası transfer döneminde mali durum etkin rol oynayacak. </p>
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TRANSFER LİMİTİ BELİRLEYİCİ OLACAK


Finansal Fair Play kurallarına uymadığı gerekçesiyle Avrupa Kupaları’ndan men edilen ve bu yıl hak kazanmasına rağmen Avrupa’da boy gösteremeyen Trabzonspor’da devre arası transfer döneminde mali durum etkin rol oynayacak. 

<p>Transferde dar bir bütçe ile hareket edecek olan bordo-mavililerde bu noktada gidecek ve bonservisiyle gönderilecek oyuncular belirleyici olacak.</p>
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Transferde dar bir bütçe ile hareket edecek olan bordo-mavililerde bu noktada gidecek ve bonservisiyle gönderilecek oyuncular belirleyici olacak.

<p>Yönetim gözden çıkarılan ve teklif gelen bazı oyunculardan gelecek olası bonservis bedeli ile transfer harcamasında yer açmayı planlıyor.</p>
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Yönetim gözden çıkarılan ve teklif gelen bazı oyunculardan gelecek olası bonservis bedeli ile transfer harcamasında yer açmayı planlıyor.

<p><b>UĞURCAN ÇAKIR’IN TRANSFERİ YİNE GÜNDEMDE</b></p><p><br></p><p>Trabzonspor’da ortaya koyduğu performansla Avrupa kulüplerinin de dikkatini çeken ve bir önceki transfer döneminde istenilen rakamlarda teklif alınamaması nedeniyle takımda kalan milli kaleci Uğurcan Çakır’ın, devre arası takımdan ayrılması yine gündemde. </p>
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UĞURCAN ÇAKIR’IN TRANSFERİ YİNE GÜNDEMDE


Trabzonspor’da ortaya koyduğu performansla Avrupa kulüplerinin de dikkatini çeken ve bir önceki transfer döneminde istenilen rakamlarda teklif alınamaması nedeniyle takımda kalan milli kaleci Uğurcan Çakır’ın, devre arası takımdan ayrılması yine gündemde. 

<p>Birçok Avrupa takımının takibinde olan Uğurcan için istenilen seviyede teklif gelirse, yönetimin bu transfere izin verebileceği belirtildi. </p>
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Birçok Avrupa takımının takibinde olan Uğurcan için istenilen seviyede teklif gelirse, yönetimin bu transfere izin verebileceği belirtildi. 

<p>Uğurcan’ın olası transferi durumunda ise bordo-mavililer buradan sağlanacak para girdisi ile transfer limitini genişletebilecek.</p>
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Uğurcan’ın olası transferi durumunda ise bordo-mavililer buradan sağlanacak para girdisi ile transfer limitini genişletebilecek.

<p><b>FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SONRASI HAREKETLİLİK BAŞLAYACAK</b></p><p><br></p><p>Süper Lig’in 16’ncı haftasında 3 Ocak’ta deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan bordo-mavililerde bu maçın ardından transfer çalışmalarına da hız verilecek. </p>
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FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SONRASI HAREKETLİLİK BAŞLAYACAK


Süper Lig’in 16’ncı haftasında 3 Ocak’ta deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan bordo-mavililerde bu maçın ardından transfer çalışmalarına da hız verilecek. 

<p>Kulüplerin pandemi nedeniyle bu yıl sıkışan fikstürde ara tatil ve kamp dönemi geçiremeyecek olması nedeniyle Trabzonspor hazır oyunculara yoğunlaşacak. </p>
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Kulüplerin pandemi nedeniyle bu yıl sıkışan fikstürde ara tatil ve kamp dönemi geçiremeyecek olması nedeniyle Trabzonspor hazır oyunculara yoğunlaşacak. 

<p>Bordo-mavililer transferde elini çabuk tutarak katılacak yeni isimlerle birlikte zirve yarışına tutunmayı arzuluyor.</p><p><br></p><p>DHA</p>
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Bordo-mavililer transferde elini çabuk tutarak katılacak yeni isimlerle birlikte zirve yarışına tutunmayı arzuluyor.


DHA

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