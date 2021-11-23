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  • Abdullah Avcı için olay yorum! 'Süper Lig'in sefirine biat edeceksiniz'

Abdullah Avcı için olay yorum! 'Süper Lig'in sefirine biat edeceksiniz'

Abdullah Avcı için olay yorum! 'Süper Lig'in sefirine biat edeceksiniz'
23 Kasım 2021 Salı

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, sahasında Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etti. Bordo mavililer bu sonuçla puanını 33'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Trabzonspor'un galibiyeti Trabzon yerel basınında geniş yer buldu.

<p>Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği <b>Gaziantep FK</b>'yi ilk yarıda attığı gollerle 3-0 yenen lider <b>Trabzonspor</b>'un galibiyeti, yerel basında geniş yer aldı.</p>
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Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yi ilk yarıda attığı gollerle 3-0 yenen lider Trabzonspor'un galibiyeti, yerel basında geniş yer aldı.

<p><b>Günebakış </b>gazetesi sürmanşetinde <b>'Trabzon fırtınası'</b> başlığını, son sayfasında ise <b>'Ligde önüne geleni deviren bordo-mavililerin son kurbanı Gaziantep oldu.'</b> başlığını kullandı.</p>
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Günebakış gazetesi sürmanşetinde 'Trabzon fırtınası' başlığını, son sayfasında ise 'Ligde önüne geleni deviren bordo-mavililerin son kurbanı Gaziantep oldu.' başlığını kullandı.

<p><b>Taka </b>gazetesi ise manşetinde <b>'Bu yolun sonu şampiyonluk' </b>başlığını kullanırken Abdülkadir Ömür'ün attığı gole övgülerde bulundu.</p>
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Taka gazetesi ise manşetinde 'Bu yolun sonu şampiyonluk' başlığını kullanırken Abdülkadir Ömür'ün attığı gole övgülerde bulundu.

<p><b>'Fırtına bu...Yıkar geçer' </b>sürmanşetini atan <b>Karadeniz </b>gazetesi arka sayfasında 'İşte bu şampiyonluğun ayak sesleri' yorumunu yaptı.</p>
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'Fırtına bu...Yıkar geçer' sürmanşetini atan Karadeniz gazetesi arka sayfasında 'İşte bu şampiyonluğun ayak sesleri' yorumunu yaptı.

<p><b>Kuzey Ekspres</b> gazetesi de ilk sayfada <b>'Sol şeridi boşaltın şampiyonluğa gidiyoruz.'</b> başlığıyla liderliği okuyucularına duyurdu.</p>
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Kuzey Ekspres gazetesi de ilk sayfada 'Sol şeridi boşaltın şampiyonluğa gidiyoruz.' başlığıyla liderliği okuyucularına duyurdu.

<p>İlk sayfasında teknik direktör Abdullah Avcı'nın fotoğrafını kullanan<b> Karadeniz'de Sonnokta</b> gazetesi de manşetinde <b>'Süper Lig'in sefiri, biat edeceksiniz'</b> ve son sayfada 'Durdurulamaz fırtına' başlıklarını kullandı.</p>
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İlk sayfasında teknik direktör Abdullah Avcı'nın fotoğrafını kullanan Karadeniz'de Sonnokta gazetesi de manşetinde 'Süper Lig'in sefiri, biat edeceksiniz' ve son sayfada 'Durdurulamaz fırtına' başlıklarını kullandı.

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