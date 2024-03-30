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  • Abdullah Avcı kararını verdi! İşte takımdan ayrılacak futbolcular

Abdullah Avcı kararını verdi! İşte takımdan ayrılacak futbolcular

Abdullah Avcı kararını verdi! İşte takımdan ayrılacak futbolcular
30 Mart 2024 Cumartesi

Gelecek sezon kadroya birçok yeni isim eklemeyi planlayan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı takımdan ayrılacak futbolcuları belirlemeye başladı. İşte ayrılması planlanan o oyuncular...

<p>Önümüzdeki yaz transfer döneminde kadrosunda ciddi yapılanmaya gidecek olan Trabzonspor, transferlerin bir bölümünü sezon bitmeden takıma kazandırmak amacında. </p>
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Önümüzdeki yaz transfer döneminde kadrosunda ciddi yapılanmaya gidecek olan Trabzonspor, transferlerin bir bölümünü sezon bitmeden takıma kazandırmak amacında.

<p>Bordo-Mavili ekipte, takımdan gidecek ve gelecek oyuncular anlamında büyük bir hareketlilik yaşanması bekleniyor. Bu kapsamda planlarını yapan Fırtına, hedefini belirledi.</p>
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Bordo-Mavili ekipte, takımdan gidecek ve gelecek oyuncular anlamında büyük bir hareketlilik yaşanması bekleniyor. Bu kapsamda planlarını yapan Fırtına, hedefini belirledi.

<p>Görüşmeler erken başladı!</p><p>İlk anlaşmanın Borna Barisic ile yapılması beklenirken, Hırvat sol bekle söz kesildi.</p>
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Görüşmeler erken başladı!

İlk anlaşmanın Borna Barisic ile yapılması beklenirken, Hırvat sol bekle söz kesildi.

<p>toper bölgesine 2, orta saha 2 veya 3, kanat ve forvet mevkilerine mutlaka oyuncu almayı planlayan Bordo-Mavililer'de, görüşmeler erkenden başladı. Önemli noktalardan biri ise seneye 12'ye düşecek olan yabancı kontenjanı...</p>
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toper bölgesine 2, orta saha 2 veya 3, kanat ve forvet mevkilerine mutlaka oyuncu almayı planlayan Bordo-Mavililer'de, görüşmeler erkenden başladı. Önemli noktalardan biri ise seneye 12'ye düşecek olan yabancı kontenjanı...

<p>Avcı'nın planında yoklar</p><p>Öyle ki kiralıktan dönecek isimlerle birlikte sezon sonu itibarıyla Fırtına'nın 13 yabancı futbolcusu bulunacak. Bu isimlerden neredeyse yarısıyla yolların ayrılması düşünülüyor.</p>
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Avcı'nın planında yoklar

Öyle ki kiralıktan dönecek isimlerle birlikte sezon sonu itibarıyla Fırtına'nın 13 yabancı futbolcusu bulunacak. Bu isimlerden neredeyse yarısıyla yolların ayrılması düşünülüyor.

<p>Eldeki isimlerden Filip Benkovic zaten kiralık. Nicolas Pepe ise 1 yıllık sözleşmeye imza atmıştı. Bu 2 futbolcunun yanı sıra Taxiarchis Fountas kesinlikle planlamada yer almıyor. </p>
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Eldeki isimlerden Filip Benkovic zaten kiralık. Nicolas Pepe ise 1 yıllık sözleşmeye imza atmıştı. Bu 2 futbolcunun yanı sıra Taxiarchis Fountas kesinlikle planlamada yer almıyor.

<p>Farklı takımlara kiralanan Maxi Gomez, Dimitrios Kourbelis, Tonio Teklic ve Montasser Lahtimi de Abdullah Avcı'nın kafasındaki kadroda yok.</p>
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Farklı takımlara kiralanan Maxi Gomez, Dimitrios Kourbelis, Tonio Teklic ve Montasser Lahtimi de Abdullah Avcı'nın kafasındaki kadroda yok.

<p><b>KALACAK İSİMLER</b><br></p><p class='>Stoperde Stefano Denswil ile Joaquin Fernandez'ten birini göndermeyi planlayan Fırtına'da ana planda olması beklenen yabancılar; Thomas Meunier, Bastia Mendy, Edin Visca, Mislav Orsic, Trezeguet ve Enis Bardhi.</p>
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KALACAK İSİMLER

<p>Ancak özellikle Trezeguet veya Bardhi'ye iyi bir teklif gelmesi halinde, satılmaları yüksek ihtimal.</p>
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Ancak özellikle Trezeguet veya Bardhi'ye iyi bir teklif gelmesi halinde, satılmaları yüksek ihtimal.

<p><b>PAUL ONUACHU BELİRSİZ</b><br></p><p>Paul Onuachu'nun durumu belirsizliğini koruyor. 1 yıllığına Southampton'dan kiralanan Nijeryalı forvetten teknik heyet memnun. Ancak İngiliz ekibinin, bu transferde 10 milyon Euro'nun üstünde bir rakam beklentisi var.</p>
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PAUL ONUACHU BELİRSİZ

Paul Onuachu'nun durumu belirsizliğini koruyor. 1 yıllığına Southampton'dan kiralanan Nijeryalı forvetten teknik heyet memnun. Ancak İngiliz ekibinin, bu transferde 10 milyon Euro'nun üstünde bir rakam beklentisi var.
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