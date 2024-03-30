4 / 10



toper bölgesine 2, orta saha 2 veya 3, kanat ve forvet mevkilerine mutlaka oyuncu almayı planlayan Bordo-Mavililer'de, görüşmeler erkenden başladı. Önemli noktalardan biri ise seneye 12'ye düşecek olan yabancı kontenjanı...