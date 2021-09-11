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Abdullah Avcı'dan Galatasaray'a farklı 11

Abdullah Avcı'dan Galatasaray'a farklı 11
11 Eylül 2021 Cumartesi

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, sakatların dönmesiyle birlikte Galatasaray maçında ilk 11'de değişiklikler yapması bekleniyor.

<p>Süper Lig'in 4'üncü haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek olan Trabzonspor, bu maçı kazanıp zirvedeki yerini korumayı hedefliyor.</p>
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Süper Lig'in 4'üncü haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek olan Trabzonspor, bu maçı kazanıp zirvedeki yerini korumayı hedefliyor.

<p>Süper Lig'de 3'te 3 yaparak sezona iyi başlayan ve zirve koltuğunda yer alan Trabzonspor, yarın sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.</p>
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Süper Lig'de 3'te 3 yaparak sezona iyi başlayan ve zirve koltuğunda yer alan Trabzonspor, yarın sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.

<p>Bordo-mavililer, 7 puanlı rakibini mağlup ederek hem zirvedeki yerini korumak, hem de galibiyet serisini sürdürmek istiyor. </p>
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Bordo-mavililer, 7 puanlı rakibini mağlup ederek hem zirvedeki yerini korumak, hem de galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

<p>Medical Park Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.</p>
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Medical Park Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.

<p><b>SAKATLAR DÖNDÜ, KADRO DEĞİŞİYOR</b></p><p><br></p><p>Trabzonspor'da sakatlıkları nedeniyle son Giresunspor karşılaşmasında forma giyemeyen Dorukhan, Peres, Cornelius, Gervinho ve Trondsen Galatasaray maçı öncesi takıma katıldı. </p>
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SAKATLAR DÖNDÜ, KADRO DEĞİŞİYOR


Trabzonspor'da sakatlıkları nedeniyle son Giresunspor karşılaşmasında forma giyemeyen Dorukhan, Peres, Cornelius, Gervinho ve Trondsen Galatasaray maçı öncesi takıma katıldı.

<p>Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, sakatların dönmesiyle birlikte Galatasaray karşısında Giresunspor mücadelesindeki 11'inde değişiklikler yapması bekleniyor. </p>
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Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, sakatların dönmesiyle birlikte Galatasaray karşısında Giresunspor mücadelesindeki 11'inde değişiklikler yapması bekleniyor.

<p>Avcı'nın forvet hattında Djaniny'in yerine Cornelius'a, sağ bekte Serkan'ın yerine Peres'e, sol bekte ise İsmail'in yerine yeni transfer Denswil'e görev verebileceği öğrenildi.</p>
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Avcı'nın forvet hattında Djaniny'in yerine Cornelius'a, sağ bekte Serkan'ın yerine Peres'e, sol bekte ise İsmail'in yerine yeni transfer Denswil'e görev verebileceği öğrenildi.

<p><b>MUHTEMEL KADRO</b></p><p><br></p><p>Bordo-mavililerin muhtemel 11'i şöyle: </p>
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MUHTEMEL KADRO


Bordo-mavililerin muhtemel 11'i şöyle:

<p>Uğurcan Çakır</p>
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Uğurcan Çakır

<p>Bruno Peres</p>
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Bruno Peres

<p>Edgar Ie</p>
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Edgar Ie

<p>Vitor Hugo</p>
12
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Vitor Hugo

<p>Stefano Denswil</p>
13
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Stefano Denswil

<p>Berat Özdemir</p>
14
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20

Berat Özdemir

<p>Marek Hamsik</p>
15
/
20

Marek Hamsik

<p>Anastasios Bakasetas</p>
16
/
20

Anastasios Bakasetas

<p>Abdülkadir Ömür</p>
17
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Abdülkadir Ömür

<p>Anthony Nwakaeme</p>
18
/
20

Anthony Nwakaeme

<p>Andreas Cornelius</p>
19
/
20

Andreas Cornelius

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