İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ekim 2021 Pazartesi / 12 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,2816
  • EURO
    10,7641
  • ALTIN
    526.387
  • BIST100
    1413.8

'Abdullah Avcı'dan Pereira'ya: Ağlaya ağlaya...'

'Abdullah Avcı'dan Pereira'ya: Ağlaya ağlaya...'
18 Ekim 2021 Pazartesi

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla Trabzonspor zirve koltuğunu Fenerbahçe'den devralırken, sarı-lacivertliler ise 19 puanda kaldı. Trabzon'da yerel gazeteler bordo mavili takımın galibiyetiyle ilgili çarpıcı yorumlar yaptı. İşte detaylar...

<p>Trabzon'da yerel gazeteler, Süper Lig'in 9. haftasında <b>Fenerbahçe</b>'yi 3-1 yenerek 1. sıraya yükselen <b>Trabzonspor</b>'a övgülerde bulundu.</p>
1
/
9

Trabzon'da yerel gazeteler, Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek 1. sıraya yükselen Trabzonspor'a övgülerde bulundu.

<p><b>Karadeniz'den Günebakış</b> gazetesi, ilk ve arka sayfasındaki haberde, futbolcuların gol sevinçleri fotoğraflarıyla <b>'Süper Trabzon'</b> başlığını kullanırken, <b>'Ligde adeta fırtına kopartan bordo-mavililer, zirveyi ele geçirdi.'</b> ve <b>'Zirvenin Efendisi'</b> değerlendirmelerine yer verdi.</p>
2
/
9

Karadeniz'den Günebakış gazetesi, ilk ve arka sayfasındaki haberde, futbolcuların gol sevinçleri fotoğraflarıyla 'Süper Trabzon' başlığını kullanırken, 'Ligde adeta fırtına kopartan bordo-mavililer, zirveyi ele geçirdi.' ve 'Zirvenin Efendisi' değerlendirmelerine yer verdi.

<p><b>Karadeniz gazetesi</b>, ilk sayfasında <b>'Ayağa kalkın zirvenin yeni sahibi geldi'</b>, arka sayfasında <b>'Fener'i 3-1'le devirdik zirvenin yeni sahibi olduk, Akyazı'da kolbastı şov'</b> ve <b>'Yenilmeziz, lideriz önümüze geleni ezeriz.'</b> ifadelerini kullandı.</p>
3
/
9

Karadeniz gazetesi, ilk sayfasında 'Ayağa kalkın zirvenin yeni sahibi geldi', arka sayfasında 'Fener'i 3-1'le devirdik zirvenin yeni sahibi olduk, Akyazı'da kolbastı şov' ve 'Yenilmeziz, lideriz önümüze geleni ezeriz.' ifadelerini kullandı.

<p><b>Karadeniz'de Son Nokta</b> gazetesi, birinci sayfasında, <b>'Fenerbahçe derbisinin mimarı Abdullah Avcı'dan minik Pereira'nın kulağına küpe olacak bir söz: Ağlaya ağlaya geldiğin dünyada güle oynaya yaşayacağını mı sandın yeğen!'</b> başlığıyla Trabzonspor galibiyetini okuyucularına duyurdu. </p>
4
/
9

Karadeniz'de Son Nokta gazetesi, birinci sayfasında, 'Fenerbahçe derbisinin mimarı Abdullah Avcı'dan minik Pereira'nın kulağına küpe olacak bir söz: Ağlaya ağlaya geldiğin dünyada güle oynaya yaşayacağını mı sandın yeğen!' başlığıyla Trabzonspor galibiyetini okuyucularına duyurdu.

<p>Son sayfada,<b> 'Tüm Türkiye'nin kabul ettiği gerçeği siz de kabul edeceksiniz'</b> ve <b>'Lider olunmaz doğulur koçum'</b> başlığına yer verildi.</p>
5
/
9

Son sayfada, 'Tüm Türkiye'nin kabul ettiği gerçeği siz de kabul edeceksiniz' ve 'Lider olunmaz doğulur koçum' başlığına yer verildi.

<p>Gol sevinci yaşayan futbolcuların fotoğrafının yer aldığı ilk sayfasında, <b>'Mekanın gerçek sahibi zirvede!'</b> başlığına, son sayfasında da maçtan fotoğraflara yer veren <b>Taka gazetesi, 'Kandil yandı fener söndü'</b> ve <b>'Fener'i ezdik 3-1 zirveye yerleştik'</b> görüşlerini paylaştı.</p>
6
/
9

Gol sevinci yaşayan futbolcuların fotoğrafının yer aldığı ilk sayfasında, 'Mekanın gerçek sahibi zirvede!' başlığına, son sayfasında da maçtan fotoğraflara yer veren Taka gazetesi, 'Kandil yandı fener söndü' ve 'Fener'i ezdik 3-1 zirveye yerleştik' görüşlerini paylaştı.

<p><b>Kuzey Ekspres</b> gazetesi de<b> 'Zirveden selam yola devam'</b> başlığı ile okuyucularına galibiyeti aktardı. </p>
7
/
9

Kuzey Ekspres gazetesi de 'Zirveden selam yola devam' başlığı ile okuyucularına galibiyeti aktardı.

<p>Gazetenin son sayfasında ise maçın önemli anlarına yer vererek,<b> 'Fırtına lider Fenerbahçe'yi Akyazı'ya gömdü, zirveyi ele geçirdi'</b> ve<b> 'Eze eze zirveye'</b> denildi.</p>
8
/
9

Gazetenin son sayfasında ise maçın önemli anlarına yer vererek, 'Fırtına lider Fenerbahçe'yi Akyazı'ya gömdü, zirveyi ele geçirdi' ve 'Eze eze zirveye' denildi.

9
/
9

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.