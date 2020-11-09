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Abdullah Avcı'nın Trabzonspor kararında Orhan Ak etkisi

Abdullah Avcı'nın Trabzonspor kararında Orhan Ak etkisi
09 Kasım 2020 Pazartesi

Trabzonspor ile anlaşan Abdullah Avcı'nın, Antalyaspor'dan çok daha yüksek bir teklif almasına rağmen bordo mavili kulübü tercih ettiği ortaya çıktı. Avcı'nın kararını etkileyen kişi ise yardımcısı Orhan Ak oldu. İşte detaylar...

<p>Trabzonspor ile 3 yılık anlaşma sağlayan teknik direktör Abdullah Avcı, yarın Trabzon'a gidecek.</p>
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Trabzonspor ile 3 yılık anlaşma sağlayan teknik direktör Abdullah Avcı, yarın Trabzon'a gidecek.

<p>Bordo mavili takımın başındaki ilk antrenmanını ise çarşamba günü yapacak. </p>
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Bordo mavili takımın başındaki ilk antrenmanını ise çarşamba günü yapacak. 

<p><b>TRABZON KARARINDA ORHAN AK ETKİSİ </b></p><p><br></p><p>Teknik direktör arayışlarında olan Fraport-TAV Antalyaspor Kulübü ile de görüşen Avcı'nın, Trabzonspor ile 3 yıllık anlaşma sağlamasında yardımcı hocası Orhan Ak'ın etkisi oldu.</p>
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TRABZON KARARINDA ORHAN AK ETKİSİ


Teknik direktör arayışlarında olan Fraport-TAV Antalyaspor Kulübü ile de görüşen Avcı'nın, Trabzonspor ile 3 yıllık anlaşma sağlamasında yardımcı hocası Orhan Ak'ın etkisi oldu.

<p>Ak'ın Abdullah Avcı'ya, <b>'Trabzon ve Trabzonspor'da başarılı olabiliriz'</b> sözleri de Avcı'nın kararını etkiledi.</p>
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Ak'ın Abdullah Avcı'ya, 'Trabzon ve Trabzonspor'da başarılı olabiliriz' sözleri de Avcı'nın kararını etkiledi.

<p><b>DAHA AZ MAAŞA TRABZONSPOR'A</b></p><p><br></p><p>Öte yandan Antalyaspor'dan daha yüksek bir maaş teklifi alan Abdullah Avcı, Trabzonspor'a hemen hemen yarı ücrete imza atmış olacak. </p>
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DAHA AZ MAAŞA TRABZONSPOR'A


Öte yandan Antalyaspor'dan daha yüksek bir maaş teklifi alan Abdullah Avcı, Trabzonspor'a hemen hemen yarı ücrete imza atmış olacak. 

<p>Ayrıca devre arasında yürütülecek transfer çalışmaları ve planları için de Trabzonspor Yönetimi ile görüşen Avcı, ekibine transfer için de belirli hazırlıklar yapmasını söyledi.</p><p><br></p><p>DHA</p>
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Ayrıca devre arasında yürütülecek transfer çalışmaları ve planları için de Trabzonspor Yönetimi ile görüşen Avcı, ekibine transfer için de belirli hazırlıklar yapmasını söyledi.


DHA

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