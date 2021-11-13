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Aboubakar bombası! Süper Lig'e dönüyor

Aboubakar bombası! Süper Lig'e dönüyor
13 Kasım 2021 Cumartesi

Kulübü Al Nassr ile problem yaşayan Beşiktaş'ın eski golcüsü Vincent Aboubakar, Süper Lig'e dönüyor... Aboubakar'ın menajeri Pini Zahavi, futbolcusunu Fenerbahçe ve Galatasaray'a önerdi

<p>Geçen sezon Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük rol oynayan Vincent Aboubakar sürpriz bir şekilde Al Nassr'ın yolunu tutmuştu.</p>
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Geçen sezon Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük rol oynayan Vincent Aboubakar sürpriz bir şekilde Al Nassr'ın yolunu tutmuştu.

<p>Ancak Suudi kulübü yaşadığı ekonomik sıkıntıların ardından Kamerunlu yıldızı gözden çıkarınca transfer gündemi de karıştı.</p>
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Ancak Suudi kulübü yaşadığı ekonomik sıkıntıların ardından Kamerunlu yıldızı gözden çıkarınca transfer gündemi de karıştı.

<p><b>ROTAYI YİNE TÜRKİYE'YE KIRDI</b></p><p><br></p><p>Alınan bilgilere göre Al Nassr'dan ocak ayında ayrılması beklenen Aboubakar kendisine takım aramaya başladı. Menajer Pini Zahavi rotayı yeniden Türkiye'ye kırdı.</p>
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ROTAYI YİNE TÜRKİYE'YE KIRDI


Alınan bilgilere göre Al Nassr'dan ocak ayında ayrılması beklenen Aboubakar kendisine takım aramaya başladı. Menajer Pini Zahavi rotayı yeniden Türkiye'ye kırdı.

<p><b>DÜŞÜNMEK İÇİN SÜRE İSTEDİLER</b></p><p><br></p><p>Zahavı'nin hem Galatasaray hem de Fenerbahçe ile görüşerek futbolcusunu teklif ettiği ortaya çıktı. </p>
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DÜŞÜNMEK İÇİN SÜRE İSTEDİLER


Zahavı'nin hem Galatasaray hem de Fenerbahçe ile görüşerek futbolcusunu teklif ettiği ortaya çıktı.

<p>İki kulüp de Aboubakar konusunda düşünmek için süre talep etti.</p>
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İki kulüp de Aboubakar konusunda düşünmek için süre talep etti.

<p><b>4 GOL ATTI, ASİST YAPAMADI</b></p><p><br></p><p>Ancak yıldız futbolcunun 6 milyon Euro'luk maaşı sıkıntı yaratacağa benziyor. </p>
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4 GOL ATTI, ASİST YAPAMADI


Ancak yıldız futbolcunun 6 milyon Euro'luk maaşı sıkıntı yaratacağa benziyor.

<p>Al Nassr formasıyla 12 maça çıkan Vincent Aboubakar 4 gol atarken henüz asist yapamadı.</p>
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Al Nassr formasıyla 12 maça çıkan Vincent Aboubakar 4 gol atarken henüz asist yapamadı.

<p><b>YÜKSEK MAAŞI BÜYÜK PROBLEM</b></p><p><br></p><p>Sezon başında Beşiktaş'tan ayrılarak Al Nassr'ın yolunu tutan Vincent Aboubakar'ın yıllık maaşının 6 milyon Euro olduğu belirtiliyor.</p>
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YÜKSEK MAAŞI BÜYÜK PROBLEM


Sezon başında Beşiktaş'tan ayrılarak Al Nassr'ın yolunu tutan Vincent Aboubakar'ın yıllık maaşının 6 milyon Euro olduğu belirtiliyor.

<p>Kamerunlu yıldız, Türkiye'ye geri dönecekse kazancından önemli bir fedakarlık yapmak zorunda kalacak.</p><p><br></p><p>Takvim</p>
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Kamerunlu yıldız, Türkiye'ye geri dönecekse kazancından önemli bir fedakarlık yapmak zorunda kalacak.


Takvim

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