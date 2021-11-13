Geçen sezon Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük rol oynayan Vincent Aboubakar sürpriz bir şekilde Al Nassr'ın yolunu tutmuştu.
Ancak Suudi kulübü yaşadığı ekonomik sıkıntıların ardından Kamerunlu yıldızı gözden çıkarınca transfer gündemi de karıştı.
ROTAYI YİNE TÜRKİYE'YE KIRDI
Alınan bilgilere göre Al Nassr'dan ocak ayında ayrılması beklenen Aboubakar kendisine takım aramaya başladı. Menajer Pini Zahavi rotayı yeniden Türkiye'ye kırdı.
DÜŞÜNMEK İÇİN SÜRE İSTEDİLER
Zahavı'nin hem Galatasaray hem de Fenerbahçe ile görüşerek futbolcusunu teklif ettiği ortaya çıktı.
İki kulüp de Aboubakar konusunda düşünmek için süre talep etti.
4 GOL ATTI, ASİST YAPAMADI
Ancak yıldız futbolcunun 6 milyon Euro'luk maaşı sıkıntı yaratacağa benziyor.
Al Nassr formasıyla 12 maça çıkan Vincent Aboubakar 4 gol atarken henüz asist yapamadı.
YÜKSEK MAAŞI BÜYÜK PROBLEM
Sezon başında Beşiktaş'tan ayrılarak Al Nassr'ın yolunu tutan Vincent Aboubakar'ın yıllık maaşının 6 milyon Euro olduğu belirtiliyor.
Kamerunlu yıldız, Türkiye'ye geri dönecekse kazancından önemli bir fedakarlık yapmak zorunda kalacak.
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