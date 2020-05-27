Dev karşılaşma öncesinde iki takım oyuncuları ve hakemler 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.
Tüm dünyada koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları ve insanlar için 1 dakikalık bir saygı duruşu yapıldı.
Stat ekranlarından da tüm dillerde, 'Huzur içinde uyuyun' mesajı yansıtıldı.
Dortmund'un forma sponsoru Evonik firması tarafından başlatılan çalışma ile yeni bir forma yapıldı.
Evonik'in alt firması Medox'un isminin göğüste yer aldığı formalar giyindi. Bu firma sağlık ürünleri işiyle ilgilenen bir firma.
Koronavirüsle mücadele kapsamında hazırlanan formalar açık artırılmaya çıkarıldı ve gelir tamamen hayır kurumlarına bırakıldı.
Karşılaşmanın ilk yarısında sahalarda görmediğimiz bir an yaşandı.
Dortmund'da forma giyen Achraf Hakimi suyla ağzını çalkalayıp yere tükürdü.
Bu hareketin ardından yardımcı hakem, Fas uyruklu İspanyol yıldıza uyarıda bulundu.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında maçta sahaya tükürmek yasak.
Bayern Münih'in Sportif Direktörü Salihamidzic'in kulüp logolu maskesi objektiflere böyle yansıdı.
Borussia Dortmund Teknik Direktörü Lucien Favre karşılaşmaya büyük bir heyecanla takip etti.
Bayern Münih dev randevudan 1-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı.
Bu sonuçla en yakın takipçisiyle olan puan farkını 7'ye yükselten Bavyera ekibi şampiyonluk yolunda dev bir adım attı.
Bayern Münih ligin 29. haftasında cumartesi günü Fortuna Düsseldorf'u konuk edecek.
Borussia Dortmund ise pazar günü Paderborn'un konuğu olacak.
Milliyet