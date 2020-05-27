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Achraf Hakimi dev maçta koronavirüs tedbirlerine aldırmadı!

Achraf Hakimi dev maçta koronavirüs tedbirlerine aldırmadı!
27 Mayıs 2020 Çarşamba

Bundesliga'da dün akşam oynanan dev maçta Borussia Dortmund, Bayern Münih'i konuk etti. Koronavirüs tedbirlerinin yüksek seviyede olduğu maçta ev sahibi takımın yıldız futbolcusu Achraf Hakimi yaptığı hareketle görenleri şaşkına çevirdi.

Almanya'da sonucu merakla beklenen dev karşılaşmada iki ezeli rakip Borussia Dortmund ile Bayern Münih Signal Iduna Park'ta kozlarını paylaştı.
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Almanya'da sonucu merakla beklenen dev karşılaşmada iki ezeli rakip Borussia Dortmund ile Bayern Münih Signal Iduna Park'ta kozlarını paylaştı.

<p>Dev karşılaşma öncesinde iki takım oyuncuları ve hakemler 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.</p>
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Dev karşılaşma öncesinde iki takım oyuncuları ve hakemler 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

<p>Tüm dünyada koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları ve insanlar için 1 dakikalık bir saygı duruşu yapıldı. </p>
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Tüm dünyada koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları ve insanlar için 1 dakikalık bir saygı duruşu yapıldı. 

<p>Stat ekranlarından da tüm dillerde, 'Huzur içinde uyuyun' mesajı yansıtıldı.</p>
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Stat ekranlarından da tüm dillerde, 'Huzur içinde uyuyun' mesajı yansıtıldı.

<p>Dortmund'un forma sponsoru Evonik firması tarafından başlatılan çalışma ile yeni bir forma yapıldı.</p>
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Dortmund'un forma sponsoru Evonik firması tarafından başlatılan çalışma ile yeni bir forma yapıldı.

<p>Evonik'in alt firması Medox'un isminin göğüste yer aldığı formalar giyindi. Bu firma sağlık ürünleri işiyle ilgilenen bir firma.</p>
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Evonik'in alt firması Medox'un isminin göğüste yer aldığı formalar giyindi. Bu firma sağlık ürünleri işiyle ilgilenen bir firma.

<p>Koronavirüsle mücadele kapsamında hazırlanan formalar açık artırılmaya çıkarıldı ve gelir tamamen hayır kurumlarına bırakıldı.</p>
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Koronavirüsle mücadele kapsamında hazırlanan formalar açık artırılmaya çıkarıldı ve gelir tamamen hayır kurumlarına bırakıldı.

<p>Karşılaşmanın ilk yarısında sahalarda görmediğimiz bir an yaşandı.</p>
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Karşılaşmanın ilk yarısında sahalarda görmediğimiz bir an yaşandı.

<p>Dortmund'da forma giyen Achraf Hakimi suyla ağzını çalkalayıp yere tükürdü.</p>
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Dortmund'da forma giyen Achraf Hakimi suyla ağzını çalkalayıp yere tükürdü.

<p>Bu hareketin ardından yardımcı hakem, Fas uyruklu İspanyol yıldıza uyarıda bulundu. </p>
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Bu hareketin ardından yardımcı hakem, Fas uyruklu İspanyol yıldıza uyarıda bulundu. 

<p>Koronavirüs tedbirleri kapsamında maçta sahaya tükürmek yasak.</p>
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında maçta sahaya tükürmek yasak.

<p>Bayern Münih'in Sportif Direktörü Salihamidzic'in kulüp logolu maskesi objektiflere böyle yansıdı.</p>
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Bayern Münih'in Sportif Direktörü Salihamidzic'in kulüp logolu maskesi objektiflere böyle yansıdı.

<p>Borussia Dortmund Teknik Direktörü Lucien Favre karşılaşmaya büyük bir heyecanla takip etti.</p>
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Borussia Dortmund Teknik Direktörü Lucien Favre karşılaşmaya büyük bir heyecanla takip etti.

<p>Bayern Münih dev randevudan 1-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı.</p>
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Bayern Münih dev randevudan 1-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı.

<p>Bu sonuçla en yakın takipçisiyle olan puan farkını 7'ye yükselten Bavyera ekibi şampiyonluk yolunda dev bir adım attı.</p>
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Bu sonuçla en yakın takipçisiyle olan puan farkını 7'ye yükselten Bavyera ekibi şampiyonluk yolunda dev bir adım attı.

<p>Bayern Münih ligin 29. haftasında cumartesi günü Fortuna Düsseldorf'u konuk edecek.</p>
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Bayern Münih ligin 29. haftasında cumartesi günü Fortuna Düsseldorf'u konuk edecek.

<p>Borussia Dortmund ise pazar günü Paderborn'un konuğu olacak.</p><p><br></p><p>Milliyet</p>
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Borussia Dortmund ise pazar günü Paderborn'un konuğu olacak.


Milliyet

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