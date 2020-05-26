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Erdoğan son olarak Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi’nin 29 Mayıs’ta, Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ile Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi’nin 31 Mayıs’ta hizmete açılacağını açıklamıştı. İlk olarak 29 Mayıs Cuma günü açılacak olan Sancaktepe’deki salgın hastanesi havadan görüntülendi. Çevre düzenlemesi ve yol çalışmaları tamamlanmak üzere olan ve tam teşekküllü hastane olarak inşa edilen salgın hastanesi artık açılmak için gün sayıyor.