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2 bin 68 sismik izolatör ile depreme dayanaklı olarak inşa edilen ve 3 heliportu bulunan hastane 10 bloktan oluşuyor. 456’sı yoğun bakım yatağı olmak üzere toplam 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip hastanede 30 bin metrekare kapalı alan içinde erişkin, çocuk, travma ve kadın doğum olmak üzere 4 ayrı acil servis bulunuyor.