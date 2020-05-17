Türk televizyon dünyasının önemli isimlerinden Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe başkanlığını düşünmediğini ancak Avrupa'dan bir kulüp satın alabileceğini söylemesi gündeme bomba gibi düşmüştü.
Ertem Şener'in Instagram yayınına katılan Acun Ilıcalı, Avrupa'dan kulüp satın alma projesinin detaylarını paylaşmış ve amacının Türk ve dünya futboluna yıldız kazandırmak olduğunu dile getirmişti.
Ilıcalı, 'Konuştuğum zaman manşet oluyorum. Adamızda konuştuğumuz şeyi alıp manşete taşıdığında ben burada oturup açıklama yapan bir tipe dönüşüyorum. Bundan çok mutlu değilim açıkçası.
Mesela geçen gün bir yayında 'Bir hayalin var mı?' dediler. 'Avrupa'da bir kulüp alabilirim' dedim. Ertesi gün her yerde 'Acun kulüp alıyor' haberleri çıktı' diye konuştu.
'Almak üzereyim diyelim...'
Futbol benim için çok önemli. Avrupa'dan kulüp alacağımı söylüyorum belki. Belki değil aslında belkinin bir üstü. Almak üzereyim diyelim...
Ünlü televizyoncu, kulüp alma düşüncesiyle ilgili olarak da 'Öyle bir şey düşünüyorum gerçekten. Bakış açım Abramovic gibi Chelsea'yi almak değil. Güzel bir kulüp almak istiyorum. Alacağım kulüpte de hedefim Türk ve dünya futboluna yıldız kazandırmak' ifadelerini kullandı.
'Fortuna Sittard’ı satın aldı'
Fanatik'in haberine göre; futbolu çok sevdiğini her fırsatta dile getiren Ilıcalı'nın Türk iş insanı Işıtan Gün’ün yaptığı Hollanda Ligi Eredivisie takımlarından Fortuna Sittard’ı satın aldığı ve resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılacağı öğrenildi.
'LİG BİTMEDİ HER ŞEY OLABİLİR'
Bu sezon Fenerbahçeliler için mutlu gitmedi ama lig de bitmedi yani her şey olabilir. Ne zaman ne olacak belirsizlik durumu da var.
Maçlar seyircisiz oynanacak. Galatasaray - Beşiktaş maçını izledik, eziyet oldu. Bakıldığı zaman ligin tadı kaçtı. Futbolun seyircisiz ortamda oynanmasının negatif etkisi olacak.
Mesela İtalya liginde şike skandalı oldu. Ligin 3 yılı yandı. Sonra da lig hiç toparlanamadı.
Biz de zor bir dönemden geçiyoruz. Ülkemizi ve dünya futbolunu etkileyen bir durum var ortada. Biz de lig başlasa bile ağız tadıyla izleyemeyeceğiz bir süre.
'GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇINDA ŞOK GEÇİRDİM'
Bizim önceliğimiz bu korona belasından kurtulmak.
O yüzden ligin şu anda oynamasında bile o enerjinin geleceğini düşünmüyorum. Gece 2'de kalıp izlediğim Galatasaray - Beşiktaş maçında şok geçirdim. Anadolu takımıyla oynansa çok fark etmezsin ama bu derbiyi seyircisiz izlemek düşman başına. İnşallah bu günler geçecek. Biz iyimser düşünelim.