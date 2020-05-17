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Ünlü televizyoncu, kulüp alma düşüncesiyle ilgili olarak da 'Öyle bir şey düşünüyorum gerçekten. Bakış açım Abramovic gibi Chelsea'yi almak değil. Güzel bir kulüp almak istiyorum. Alacağım kulüpte de hedefim Türk ve dünya futboluna yıldız kazandırmak' ifadelerini kullandı.